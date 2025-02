14 vintage in retro sejmov v Budimpešti in okolici za februar, zadnji mesec zime

V zadnjem mesecu zime se splača zamenjati štiri stene svoje sobe z vse bolj prijetnim bivanjem na prostem ter si delavnike in vikende zapolniti z aktivnostmi, morda lovom na zaklad.

Izmenjava zapisov | Kulturni center Marczibányi Square (8. februar 2025)

Kulturni center Marczibányi Square bo v okviru februarskega sejma gramofonskih plošč ponovno predstavil vse, kar je glasba. Na tržnici, ki bo potekala prvo soboto v mesecu, 8. februarja, bodo na ogled nove in stare plošče, kasete, zgoščenke, glasbila, predvajalniki, zvočniki, ojačevalci in knjige z glasbenim navdihom ter plakati.

Tržnica rabljenih torb Lilla Sellei | Skupnost Kastner (8. februar 2025)

Sejem second hand Lilla Sellei Bags bo 8. februarja prvič potekal v okviru Kastner Kommunity. Spet ljubezen! Na dogodku bodo predstavljene torbe in dodatki znamke, zato se obeta nepogrešljiv program za ljubitelje dizajnerskih kosov.

Sejem skupnosti garderobe | ELTE Globe Hall (8. februar 2025)

V zadnjem mesecu zime se garderobe preoblikujejo in pripravljajo na pomladno spremembo, zato lahko na februarskem sejmu Garderoba Community najdete najbolj posebne kose sezone. Dogodek bo po tradiciji tudi tokrat gostila ELTE Gömb Aula, zato bo drugo februarsko soboto osrednji poudarek na trajnostnem nakupovanju oblačil.

Sejem in srečanje avtomobilskih modelov KMO (9. februar 2025)

Naslednji mesečni sejem in srečanje modelov avtomobilov bosta 9. februarja. Dogodek bo tudi tokrat gostil Kulturni center KMO, kjer bodo veliko dvorano ponovno napolnili zbiratelji, lovci na zaklade, nostalgiki, miniaturni avtomobili in makete.

Februarski trg plošč | ELTE Globe Hall (9. februar 2025)

ELTE Globe Aula bo februarja tudi dom Record Market, ki bo potekal dan po Gardrób Community Fairu. Zaradi ogromne izbire in več kot stotih prodajalcev se bo 9. februarja splačalo obiskati največjo domačo borzo plošč.

Sejem starin | Esztergom (9. februar 2025)

Najlepše in najbolj posebne zgodbe preteklosti bodo 9. februarja zaživele v obliki starin na sejmu starin Esztergom Market. Na sejmu, ki bo v nedeljo med 7. in 14. uro, si bodo kupci lahko ogledali predmete iz preteklosti, slike, stare plošče, značke in kdo ve koliko drugih dragocenosti.

Vitturi – sejem Vittula | Club Vittula (11. februar 2025)

Na prvem letošnjem sejmu Vittula, 11. februarja zvečer, bodo klub na ulici Kertész znova napolnili prodajalci in navdušeni lovci na zaklade. Na dogodku Vitturi bo tudi tokrat vse: oblačila, knjige, dodatki, oprema za dom, ročno izdelane drobnarije, skratka vse, kar lahko sodi na mizo.

Transportne relikvije, papirnate starine in menjava avtomobilskih tem | MABEOS (15. februar 2025)

V soboto, 15. februarja, med 9. in 13.30 se bo na sedežu MABÉOSZ našel prostor za vse zbiratelje, saj bo ponovno potekal marsikomu najljubši dogodek, sejem transportnih relikvij, starin iz papirja in avtomobilske tematike.

Bolšji sejem Kosdi (15. februar 2025)

Bolšji sejem vasi Kosd bo v zadnjem mesecu zime, tokrat 15. februarja. Tržnica, ki je svoj dom našla v Kulturnem domu, bo ponovno odprta v popoldanskem času, med 14. in 16. uro.

Sejem starin in bolšji trg v Szentendreju (16. februar 2025)

Vsako tretjo nedeljo v mesecu, 16. februarja, vas udoben sejem starin in bolšji trg v Szentendreju, nedaleč od Budimpešte, pričakuje z odprtimi rokami in fantastičnimi kupčijami.

Tokrat lahko iščete in raziskujete tudi na bregovih potoka Bükkös.

Retro mega izmenjava | Kulturni center Óbuda (23. februar 2025)

23. februar bo naklonjen retro ljubiteljem, saj bo na ta dan potekal Retro Mega sejem. okrožje na ulici San Marco. Izmenjava bo vsebovala veliko število plošč in zgoščenk, telefonskih kartic in figuric Kinder ter relikvije Coca-Cole in Elvisa. Lahko kupujete in prodajate zaklade, ki sodijo v vsako zbirko, tako da lahko računate na koledarje, prtičke, razglednice in znamke.

Izmenjava družabnih iger v Aurori (27. februar 2025)

V organizaciji projekta Playhouse bo 27. februarja v Aurori potekala izmenjava družabnih iger. Vse kar morate storiti je, da na dogodek prinesete eno ali več družabnih iger v dobrem stanju. V zameno za žetone, ki jih prejmete za družabne igre, si lahko izberete novega sopotnika, ki ga lahko celo preizkusite na licu mesta!

Bolšji trg ulice Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Več kot dve desetletji stari bolšji sejem na ulici Bakancsos je svojo patino ohranil vse do danes: je stalno vikend prizorišče prodajalcev in kupcev, kjer lahko zamenjajo lastnika najboljši zakladi, ki so nekoč počivali na podstrešjih. Najdete lahko vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.

Budimska tržnica (vsako soboto in nedeljo)

Na stežaj odprta vrata Buda Treasure Hunt vsako soboto in nedeljo pričakujejo navdušene lovce na zaklade, ki se lahko pripeljejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek za vaš dom, nekaj iz preteklosti, kar vam poželi srce, je vredno dopoldne posvetiti temeljitemu raziskovanju.