9 bucket list programov v Budimpešti za februar, ki ga je greh zamuditi

Po dolgem januarju februar mine skoraj kot bi mignil. Ne zamudite najboljših sezonskih dogodkov in napolnite svoj vsakdan z boljšimi in boljšimi programi s seznamom veder!

Pustni festival krofov v paleti (1., 8., 15., 22. februar 2025)

V februarju je karneval in s tem sezona krofov že v polnem teku, zaradi česar se ob sobotah do pepelnične srede po ulici Tompa vije nezgrešljiv vonj. Letos lahko okusite štiri okuse sveže pečenih testeninskih čudes po receptu Mom Bezerics, od klasičnega cimeta do čokoladno-bananine.

Madžarska filmska revija // Corvin Cinema (3.-9. februar 2025)

Madžarska filmska revija se vrača po 13 letih! Eden najprestižnejših filmskih festivalov v državi tradicionalno poteka v prvem tednu februarja, številne nagrade pa prejmejo najboljši madžarski filmski ustvarjalci. Februar 3-9. v dvoranah Kina Corvin si lahko ogledate med 150 izbranimi tekmovalnimi filmi, za ceno vstopnice le 1000 HUF. Ustvarjalci so med drugim nagrajeni v kategorijah igrani film, dokumentarni film in animirani film, zato ljubitelje filma čaka zelo raznolik izbor.

Art and Antique // Bálna (6. – 9. februar 2025)

Letos, 6.-9. februarja, bo največji madžarski sejem klasične in sodobne umetnosti potekal med. Poleg slik so v ekskluzivno ponudbo vključeni tudi dragoceno pohištvo, nakit, orožje, knjige, skulpture in preproge.

Žoga za ljudsko glasbo // Fonó (8. februar 2025)

V soboto zvečer, 8. februarja, bo v Fonu že tradicionalni Ples ljudske glasbe. Večer se začne z raznoliko odrsko predstavo, v kateri se občinstvu predstavi šest folk zasedb. Po tem so zainteresirani dobrodošli z zabavo v plesni dvorani, ki traja do zore!

Karneval na a Várkert Bazárju (9. februar 2025)

Družine so dobrodošle s celodnevnim pustnim dogodkom 9. februarja na bazarju Várkert, kjer so lahko sodelovale v glasbenih programih, lutkovnih gledaliških predstavah in interaktivnih igrah. Čez dan seveda tudi obrti ne bodo zamudili in zavoljo frenetičnega vzdušja pridite v kostumu!

Furmint februar // Hiša tradicij (13. februar 2025)

15. februarska degustacija Furmint bo potekala 13. februarja, kjer lahko ljubitelji sorte izberejo svoje najljubše izmed več kot 200 vin. Seveda se lahko na dogodku srečate tudi z vinarji, ki vam bodo z veseljem povedali o svojih izkušnjah, strokovnih izzivih in uspehih, povezanih z raznolikostjo.

Zimska noč zborov // Hiša madžarske glasbe (22. februar 2025)

22. februarja bo Hiša madžarske glasbe napolnjena z vokali, zbori iz vse države bodo napolnili prostore s pravim cunamijem glasov. Koncerti, ki se odvijajo med 6. in 11.30 uro zvečer, razkrivajo raznolikost glasbe, zato bodo ljubitelji vseh zvrsti zanje našli vznemirljive nastope.

Festival Kalandra Fül // BMC (22. februar 2025)

Festival Kalandra Fül, ki se letos bliža šesti priložnosti, bo 22. februarja znova nekoliko približal klasično glasbo družinam. Edini festival klasične glasbe za otroke in družine v državi bo malčke znova navdušil z interaktivnimi, igrivimi in zabavnimi koncerti za cel dan. Festival gosti Budimpeštanski glasbeni center, dogodek pa Donavski orkester.

Naš gost je gugalni konj // MKVM (do 2. marca 2025)

Z zavestnim strokovnim in zbirateljskim delom je zgradil svojo zbirko tisočih del, ki jih je dr. „Slinging World” poimenoval. Mária Ladó in dr. Imre Ferenc Tóth. V zadnjem desetletju in pol je bil raznolik svet gugalnih konj predstavljen na 17 razstavah, vedno s posebej izbranimi artefakti, ki so, razporejeni v skupne instalacije, nosili značilna sporočila. Zbiratelji dajejo velik poudarek deljenju svojega znanja o gugalnih konjih in raziskovalnih rezultatov, s katerimi obiskovalce opozarjajo na družbeno in ekonomsko vlogo, tehnične značilnosti, mednarodne kontekste, literarne vtise o gugalnih konjih.