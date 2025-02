11 frenetičnih karnevalskih in zimskih programov ob Blatnem jezeru v letu 2025

Odpeljite zimo, pozdravite pomlad ob Blatnem jezeru na naslednjih prijetnih programih in festivalih.

Zakol prašičev na Abraham Hillu (1. februar 2025)

Tradicionalni zakol prašičev, okusni prigrizki in glasbeni programi čakajo zainteresirane od 7. ure zjutraj do Ábrahámhegyja v Kulturnem domu.

Dnevi pustnih krofov //Tihany (1., 2., 8., 9. februar 2025)

Abátsági Rege Cukrászda vam prinaša karnevalsko vzdušje ob dveh vikendih. V srcu Tihanyja vas čakajo klasični trakasti krofi in polnjeni krofi.

Praznik želeja in prašičev // Balatonalmádi (7.-9. februar 2025)

Tri dni razstavljavci čakajo goste s klobaso, želejem, krvavimi zankami, jetrnimi zankami, sveže ocvrto krvjo, polnjenim zeljem in drugimi dobrotami. Poleg kulinaričnih dobrot se bodo mlajši zabavali z igrami, starejši s koncerti in diskotekami na ledu.

Festival klobas Fonyód (7. – 9. februar 2025)

Letos bo že 15. potekal Fonyódov festival klobas, tokrat med 7. in 9. februarjem, ki velja za enega največjih gastronomskih dogodkov zimskega Balatona. Različni programi potekajo na dveh odrih, obiskovalci pa lahko izbirajo med posebnimi ročno izdelanimi portažami in božanskimi sirovimi specialitetami, izdelki iz mangalice, vini Balaton, domačimi klobasami iz Békéscsabe, slanino in šunko. Poleg tega omejeno število skupin prijateljev čaka, da se prijavijo za sobotno polnjenje klobas!

XIII. Pustni svinjski trebušček//Rezi (8. februar 2025)

Krog prijateljev gradu Rezi pričakuje vse v turistični hiši Laky Demeter s kuharskim tekmovanjem, živo glasbo, plesom in tombolo.

Festival Vámosi Lens in Hurka (8. februar 2025)

Udeležence sprejmejo s tekmovanjem v izdelovanju zank in kuhanju leče, živalskim vrtom, obrtmi, ljudskim plesom, klobukom Jakab in koncertom Double Coffee v Nemesvámosu na Új Sportcsarnok.

Gasztrohegy: Pustni vikend // Badacsony (8.-9. februar 2025)

Odkrijte jesensko-zimski Badacsony s hojo ali na dveh kolesih in okusite okuse pokrajine! Sezonske sestavine, lokalna kuhinja, predani gostinci in aktivno odkrivanje vas čakajo vse leto na Gastrohegy vikendih. Na prvem Gastrohegy vikendu novega leta, norčevanje, bodo barve in zabava, ki se prikradejo v februar, pa tudi seveda krofi, zavzeli osrednje mesto, zato poleg super kolesarskih programov in običajnih gastronomskih užitkov čaka še več dobrot, ki gredo tja. Letos goste čaka več lokacij, 7 glavnih lokacij in 6 dodatnih lokacij kot kdajkoli prej.

XXIV. Karneval v mestu Keszthely (22. februar 2025)

Parada Maskara od gradu Festetics do Glavnega trga. Na dogodku bodo redni igralci karnevala Keszthely, kot sta velikanski zmaj in stonoga, hodulje, plesna skupina, pihalni ansambel in tolkalski ansambel Boombatucada, dodali barvo programu.

Böllerjev festival v Kőröshegyju (1. marec 2025)

1. marca bo v Kőröshegyju potekal tradicionalni Böllerjev festival, zdaj že 13. Odprtje od 8. ure dalje, nato se bo začelo klanje prašičev in kuharsko tekmovanje za štiričlanske ekipe, ki ga lahko spremljajo tudi obiskovalci. Ko so dobrote pripravljene, se žirija odloči za najbolj okusne jedi, kasneje pa se nagrade podelijo na razglasitvi rezultatov. Čez dan zainteresirane čaka živa glasba in bife, od 19. ure pa bodo pripravili Böllerjev bal, pa tudi bife, večerjo s svinjskim trebuhom in predstavo ljudskega plesa! Vstopnina znaša 3000 HUF, kar pomeni neomejeno porabo hrane!

Zimsko slovo Vonyarci (1. marec 2025)

Sprejeli vas bodo obrtni programi, tekmovanje v peki kostumov in krofov, sejem in pustni kres na dvorišču občinskega doma.

Festival Taste Balaton (7. – 16. marec 2025)

Po lanskem uspehu se bo pomlad Balaton ponovno začela s festivalom Taste Balaton spomladi 2025: v času 10-dnevnega dogodka lahko pričakujemo pravi gastro-kulturni razcvet v regiji. Programe festivala gostijo najboljše restavracije Balatona, ki so odprte vse leto: ekskluzivni degustacijski meniji, gastronomske ture, koncertne večerje, degustacije vin, strokovne razprave, predstavitve gostujočih kuharjev, strokovna in znanstvena predavanja, mednarodni gostje, delavnice in razburljive razstave dajejo vpogled v zakulisje 7. marca in med 16!