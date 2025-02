6 odličnih krajev v Budimpešti za ljubitelje palačink

Ne glede na to, ali je slana ali sladka, ameriška različica, narejena iz dih tankega testa ali zložena ena na drugo, so palačinke okusne. Priporočamo šest mest v Budimpešti, kjer ne boste razočarani nad izbiro palačink.

J&G Palacsintafaló

J&G Palacsintafaló, skrit v središču ulice Vas, je prav tako prava radovednost med izdelovalci palačink. Med njihovimi velikanskimi palačinkami lahko najdete slane in sladke, pa tudi prenovljene zlate cmoke, mak, torto Esterházy in druge sladice, ki zalivajo usta.

1088 Budimpešta, Vas utca 3.

Bank3 Green

Bank3 Green na ulici Madarász Viktor ponuja tudi velikanske palačinke, kjer testo za palačinke kreativno pretihotapijo v glavno jed in sladico. Njihove slane palačinke lahko povprašate z mediteranskimi in celo azijskimi začimbami, vendar tudi z izborom sladkih palačink ne boste razočarani!

1131 Budimpešta, Madarász Viktor utca 10.

Vintage Garden

Stopalo Italije v središču mesta, Vintage Garden, sanjal z vpadljivo notranjostjo, mislil tudi na ljubitelje palačink. Za zajtrk lahko naročite tudi zračno lahke ameriške palačinke z divjim sadnim ragujem, pistacijo in lešnikovo kremo, ki jih spremlja odlična kava.

1074 Budimpešta, Dob u. 21 tega.

Blue Bird Café

Kavarna Blue Bird Café na ulici Dob ponuja prav posebno doživetje za ljubitelje palačink. Številne naše najljubše sladice so bile na novo zamišljene kot suši za palačinke, banana, nutella, sezonsko sadje in vanilijeva omaka pa poskrbijo, da so palačinkasti zvitki, postreženi kot lemurji, prava redkost po vsej Budimpešti.

1074 Budimpešta, Dob utca 16.

Madame Monsieur

Eden najnovejših rajev za izdelovalce palačink, Madame Monsieur, je bil odprt na dosegu roke iz Opere. V restavraciji, ki ponuja pristne, francoske palačinke s tankimi testeninami, lahko svoje izračune najdejo tudi tisti, ki imajo radi slane in sladke okuse, ki bi jih nato lahko pospremili z odličnimi pijačami.

1065 Budimpešta, Hajós utca 27.

Tökmag Vegan Street Food

Meka veganov in neveganov v Újlipotvárosu, Tökmag Vegan Street Food, je dvignila izkušnjo palačinke na novo raven. V njihovih palačinkah jerboa so vrste puhastih palačink, ki se dvigajo kot majhen stolp, z orehi med plastmi, ki bodo sčasoma res popolne, ko jih prelijemo po vratu s čokolado.

1136 Budimpešta, Hollán Ernő utca 5.