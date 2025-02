Potepanje po jezeru Tisa: 6 programov in lokacij za raziskovanje tudi izven sezone

Jezero Tisa ponuja razburljive programe za ljubitelje narave in tiste, ki iščejo sprostitev tudi izven sezone. Odkrijte skrivnosti izsušenih močvirij, obiščite posebne znamenitosti regije ali uživajte v lokalnih gastronomskih in kulturnih doživetjih – zagotovo se boste napolnili!

Zimska tura po izsušenem močvirnem svetu jezera Tisa (8-9, 15-16, 22-23. februar 2025)

Od 8. do 9., od 15. do 16. ter od 22. do 23. februarja bodo pohodniki, ki želijo peš raziskovati izsušeno močvirje jezera Tisa, deležni edinstvene izkušnje. Med 7-8 kilometrskim pohodom po močvirju lahko srečamo redko videna gnezdišča vidre, bobra, kolonije ptic selivk in gnezda vodomca ob poteh divjih živali. Na pohod se splača pripraviti z (ne preveč) toplimi oblačili in nepremočljivimi čevlji!

Festival Abádszalók Tiszator Böllér (8. marec 2025)

8. marca bo v kampu Füzes v Abádszalóku potekal festival Tiszator Böllér, kjer bodo obiskovalce pogostili s tradicionalnimi jedmi iz svinjskega trebuha, ljudsko glasbo, obrtnim sejmom in otroškimi programi. Festival v Abádszalók privablja obiskovalce od leta 2008. Skrivnost njegovega uspeha je preprosta, a velika: madžarske svinjske jedi, ki jih imajo vsi radi, kuhajo ekipe, ki prihajajo sem in pripravljajo dobrote po skrivnih družinskih receptih. Ekipe, ki sodelujejo na tekmovanju, se lahko prijavijo do 10. februarja!

Sejem starin in obrti Tiszafüred (8. marec 2025)

8. marca bo v Tiszafüredu priljubljen mestni sejem starin in obrti, kjer bodo obiskovalce pričakali izdelki in starinski predmeti lokalnih obrtnikov. Prisrčno sprejmejo vse, ki jih navdušujejo stvari z zgodbo, vas zanimajo vrednote preteklosti ali morda celo zbirate te zaklade. Tukaj lahko najdete vse, od starih ur do čudovitega porcelana. Iščite zaklade, ki pripovedujejo zgodbo starih časov!

Ekocenter Tisskega jezera, Poroszló

Ekocenter Tisinega jezera lahko ponovno obiščete od 15. marca. Kot turistični center, ki na zabaven način predstavlja avtohtone živali Tisinega jezera. Tukaj boste našli največji sladkovodni akvarijski sistem v Evropi, ki s svojo podvodno čudežno deželo ponuja posebno izkušnjo blizu narave. Park za prosti čas ob glavni stavbi je hkrati zabaviščni park in živalski vrt z živalskimi predstavami in igrišči, podeželska hiša, ribiški muzej in perutninska farma pa nam omogočajo potovanje v preteklost.

3388 Poroszló, ulica Kossuth Lajos 41.

Kenguru park, Tiszaderzs

15. marca bo svoja vrata za naslednjo sezono odprla ena najbolj posebnih lokacij ob jezeru Tisa Kenguru park. Avstralija zaživi na enem hektarju velikem območju s predstavitvijo 200 osebkov 30 živalskih vrst, saj lahko med drugim odkrijemo kenguruje, avstralske ptice, alpake in surikate. Pomembno je omeniti, da se živali ne smete dotikati, razen v otroškem živalskem vrtu, kjer vas pozornosti lačne kamerunske ovce in male koze čakajo. Vstopnice lahko kupite preko spleta in osebno!

5243 Tiszaderzs, ulica Nefelejcs 14.

Grad Andrássy, Tiszadob

Čudoviti grad Andrássy z 12 stolpi, ki se nahaja na bregovih reke Tise, je prenovljen in pričakuje navdušene obiskovalce. Ko raziščete vsak kotiček in špranjo, se splača načuditi čudovitemu razgledu na rezidenco iz labirinta žive meje angleškega vrta ob gradu, ki je čudovit tudi pozimi in zgodaj spomladi. V stavbi si lahko obiskovalci ogledajo dve stalni razstavi: v prvem nadstropju je interaktivna razstava o življenju in času družine Andrássy ter gradnji gradu, v drugem pa o 19. stoletju. Zainteresiranim predstavi življenjski slog konca 20. stoletja.

4456 Tiszadob, Bocskai ulica 59.