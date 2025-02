15+ pustnih praznovanj in zimski karneval v Budimpešti februarja 2025

„Pust je kratek, pust je dolg, zakaj se ne bi zabavali, dokler lahko?” – tako Mór Jókai piše o starodavnem veselem praznovanju pomladi, karnevalu. V pustnem času ljudje že stoletja »pokopavajo« zimo in s samopozabnim veseljačenjem in različnimi ljudskimi običaji pozdravljajo težko pričakovano pomlad. Tukaj je letošnji program poslavljanja zime po vsej Budimpešti.

Vikendi s pustnimi tortami v Édes Mackó (1., 2., 8., 9., 14., 15., 16., 22., 23. februar 2025)

Carnival Pipe Cake Weekends, dogodek, ki je vsako leto bolj priljubljen v pekarni Édesa Mackója, že petič sladka življenja prebivalcev prestolnice. Zaradi letošnjega dolgega pustnega časa je še več priložnosti za okušanje sezonskih kürtősfönky in kavnih specialitet, ki sodijo zraven. Osrednji junaki prvega februarskega vikenda bodo brezplačni krofi in dimničarji, 8. in 9. februarja pa bodo sledili dnevi dimniških krofov. Med 14. in 16. februarjem bodo za sladkosnede pripravili valentinovo, da bo zadnji vikend v mesecu končno zapolnjen s pogostitvijo veganskih krofov.

Pustni festival krofov // Paletta Budapest (8., 15., 22. februar 2025)

Februarja sta pust in sezona krofov v polnem razmahu, zato vsako soboto do pepelnične srede ulico Tompa napolni nepogrešljiv vonj. Letos lahko okusite štiri okuse teh sveže pečenih slaščičarskih čudes, narejenih po receptu Bezericsove mame, od klasičnega cimeta do čokoladno-bananinega.

Družinsko jutro: Pustna zabava pri Róthu // Spominska hiša in zbirka Rótha Miksa (8. februar 2025)

8. februarja radovedneže vabimo v Spominsko hišo in zbirko Rótha Mikse na brezplačno družinsko dopoldne in pustno rajanje. Program, ki se začne ob 10.30, bo predvidoma privabil staro in mlado, da bo nekdanji dom Mikse Rótha napolnil veselje in pesem. Na razigranem slovesu od zime vas čakajo ustvarjalne naloge, gibanje, ustvarjanje in dobro razpoloženje. Program zahteva registracijo.

„Kavalkada kultur” – karneval odraslih // Don Boskova skupnostna hiša (8. februar 2025)

V Don Boskovi skupnosti v Óbudi so napovedali kostumirani karneval za odrasle. Tema „Kavalkada kultur” je namenjena praznovanju in spodbujanju raznolikosti v svetu in iz tega lahko črpate navdih pri oblačenju.

Pustni družinski dan na bazarju Grajski vrt (9. 2. 2025)

Družine 9. februarja vabimo na celodnevno pustno dogajanje na Grajski vrtni bazar, kjer lahko sodelujemo v glasbenih programih, lutkovnih predstavah in interaktivnih igrah. Seveda bodo rokodelske dejavnosti ves dan, za zabavno vzdušje pa pridite v kostumih!

Dnevi krofov v Piskóti (13.–14. februar 2025)

13. in 14. februarja lahko v okviru novih tematskih dnevov Piskóta prigriznete brezglutenske in mlečne krofe, da alergiki na hrano ne zamudite najljubšega pustnega časa. Izbirate lahko med nenavadnimi okusi, kot so crème brulée, mangova omaka ali pistacijeva omaka.

Fiesta de Carnaval: Karneval v Tereziji (13.–16. februar 2025)

Od 13. do 16. februarja bo v mehiškem kotičku osrčja Budimpešte, Terezi, zaživelo karnevalsko vzdušje. Med štiridnevnim pustnim rajanjem se združijo mehiška kultura, ples in gastronomija, posuti z obilico pustne zabave. Za četrtkovo ogrevanje lahko poskusite Terezine nebeške jedi ob glasbi skupine Los Koyotes, skupaj s ponudbo koktajlov, ki se ji ni mogoče upreti, in tekmovanjem v večernih kostumih. V petek bodo poleg valentinovega ozračje razgrele latino vinilke Eszter Tücsök, konec tedna pa akustična glasba Renátója Buraija, otroci pa lahko pustni čas okronajo z lomljenjem pinjate.

Pustna tržnica v Hunyadu (15. februar 2025)

Običajna sobotna tržnica na trgu Hunyadi vas 15. februarja pričakuje v karnevalskem vzdušju v središču mesta Terézváros. V duhu praznovanja lahko poskusite različne krofe, pa tudi uživate v brezplačnem glasbenem programu in poslikavah obraza, ki jih organizira Eötvös10. Tésztaőzőtő Kisiparos peče krofe in lángose na licu mesta, Mazsi Sütöde pa ponuja tudi krofe v različnih okusih.

Zimska karnevalska parada v Pestújhelyju (15. februar 2025)

Karnevalska povorka, ki ima v Pestújhelyju dolgoletno tradicijo, ponovno z odprtimi rokami sprejema od zime prizadeto množico. Tokrat se preobleci v junaka iz svojega najljubšega filma ali pa si izberi unikatno pustno masko in se pridruži povorki. Srečanje bo na Templom tér, od koder se bodo hrupniki pod vodstvom princa karnevala in zimske banje odpravili na dvorišče Doma skupnosti Pestújhely, kjer bomo zakurili pustni ogenj in odgnali tegobe. Udeležence na poti čaka veliko presenečenj, pridružite pa se lahko kadarkoli.

Pustno rajanje v Glove Factory (20. 2. 2024)

20. februarja popoldne bo Kesztyűg iz Józsefvárosa odgnal zimo z živahnim družinskim nošnim plesom tovarna v občinski hiši. Vrhunec večerne pustne zabave, ki vključuje poslikavo obraza, iskanje zaklada in izdelovanje mask, bo zelo dobrodušen koncert Erzsija Kissa. Dogodek je odprt za vse in brezplačen.

Zimski vinski kino // MAINYÚL (20. februar 2024)

20. februarja bodo BorMozi ponovno predvajali v kleti MAINYÚL garzon. Če vam je zima dolgčas, preženite mračni mraz s prijetnim filmom, saj bo 20. februarja v kleti MAINYÚL garzon na sporedu še en Wine Movie. Na degustaciji s filmom se dober film združi z dobrimi vini. Za zainteresirane bodo predvajali film Sence v raju.

Karneval Pagonyfest Mini // Bartók Pagony (22. februar 2025)

22. februarja bodo družine deležne pustnih programov na prvem PagonyFeszt Mini v Bartók Pagony. Očarljiv mini festival se bo začel s koncertom JaMese, po katerem se bodo lahko zainteresirani v interaktivni sekciji seznanili s prihajajočo novo knjigo Panne Bodor in Anikó Fodor. Čez dan bo potekala parada kostumov, pustna diskoteka in ustvarjalne dejavnosti za najmlajše.

PUST JE PREPOVEDAN // Dürerjev vrt (22. 2. 2025)

Letos februarja se lahko že tradicionalno skupaj zabavamo na karnevalski zabavi Tilos Rádió na treh lokacijah v Dürer Kertu, kjer zimo preganjamo z norimi koncerti in Tilos Partyjem, ki traja do zore.

Pustni karneval // Skupnostni oder Cziffra György Nagytétény (22. februar 2022)

Karneval je zadnje tri dni od pustnega torka do pustnega torka, ki je ob velikem veseljačenju pravzaprav slovo od zime. 22. februarja vas v Cziffra György Centru čaka pomladna zabava v kostumih, kjer bosta za vroče ritme poskrbela Latin Combo Duo in DJ Zulu.

Pustna nedelja – Karneval v Müpi (23. 2. 2025)

Vrhunec pustnega rajanja je karneval ali kot pravijo madžarsko farsangfarka. V takih časih so prirejali velike plese, kjer so bile dovoljene vse vrste pustnega razvrata, iger in parodije. Veselja in dobre volje ni nikoli zmanjkalo. Madžarski narodni plesni ansambel bo s svojimi gosti pričaral karnevalsko vzdušje na odru Müpa s temi veselimi pustnimi običaji, virtuoznimi plesi in pisanim glasbenim svetom.

VINSKI KARNEVAL – Music-Bona-Fun // Otthonka (28. 2. 2025)

Ljubitelji vina se lahko udeležite pravega gastronomskega festivala, saj 28. februarja v Otthonko prihaja vinski karneval, ki obljublja pravo pustno zabavo. V večernih urah lahko poskusite slastne dobrote odličnih kleti, kodeks oblačenja pa je strogo kostum, maska ali poslikava obraza.

Civilni karneval // Premier Kultcafé (28. februar 2025)

Praznujte 30. rojstni dan Civil College 28. februarja in jim pomagajte podpirati skupnosti še vsaj 30 let. Oblecite se v kostume, sami ali v skupini, in pokažite, kako pomembna so za vas družbena, lokalna in javna vprašanja. Med kostumiranim hacaçaréjem bosta za dobro vzdušje poskrbela voditelja Orsi Tapasztó in Feri Dávid ter živahni ritmi skupine Szilvási Gipsy Band.

Vas je lepa! – Karneval na Fonu (1. marec 2025)

Poslovite se od hladne sezone 1. marca z nepozabnim Spinning Partyjem! Z nenavadnim koncertom bo poskrbela že znana skupina HétHatClub, ki ji bo sledil Ádám Kiss-Balbinat s svojo zasedbo. Zelo priporočljivo je, da nosite kostum, kar vam daje pravico do znižanega vstopa.