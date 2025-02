Millenáris bo februarja poln razburljivih kavnih programov in degustacij

Kavna prvenstva, vredne nagradne igre, kavni avtomati, edinstveni za domače tržišče, in obilica razburljivih degustacij čakajo na gurmane in ljubitelje kave v največji kavarni v državi.

Jubilejni Coffee Bar Bazaar bo letos že petnajstič potekal 15. in 16. februarja in bo gostoval v stavbi Millenáris B, glavni dvorani. Tudi tokrat organizatorji pripravljajo veliko zanimivih novosti za ljubitelje kave in kave, ki lahko z nakupom vstopnice poskusijo neomejeno število izdelkov skoraj petdesetih razstavljavcev.

Na jubilejnem bazarju bo debitiral Nizozemec Kees van der Westen, ki velja za Rolls-Roycea kavnih aparatov, ne bo pa manjkalo niti praženja in, še več, žrebanja za ultra premium kavni aparat Morning Machine na kapsule.

Kavna fešta in brezplačne degustacije

Občinstvo, željno kave, si lahko spočije utrujenost na vrečah Alpro Cinéma Lounge, pričakuje pa vas tudi prava kavna fešta z DJ-jem, turnirjem v namiznem tenisu, nagradnimi igrami, fan cono in seveda najboljšimi kavami iz najbolj vrednih regij sveta.

V dveh dneh obiskovalce čakajo tudi omejene, a brezplačne ekskluzivne degustacije pijač v posebnih prostorih Degustacijske sobe.

Tako za širšo javnost kot za industrijo razburljiv vikend dogodek bo oba dneva odprt od 10. do 19. ure, industrijsko halo pa bo ves vikend dišala po kavi. Seveda pa boste lahko kupili tudi marsikaj za vaš dom, od pakiranih kav do kavnih strokov in gospodinjskih kavnih avtomatov.

S prireditveno zapestnico boste imeli priložnost uživati v neomejenih in brezplačnih degustacijah na stojnicah, ki jih lahko kupite v predprodaji s popustom s klikom tukaj na spletni strani dogodka.