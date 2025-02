Kaj je novega v Budimpešti: 8 mest v mestu, ki jih februarja ne smete zamuditi

Budimpeštanska gastronomska scena nikoli ne počiva, leto 2025 pa bo prineslo tudi razburljive novosti! Ne glede na to, ali gre za pristne okuse, drzne fuzije ali najbolj vročo ulično hrano, bodo na novo odprti lokali zagotovo popestrili vsakdanje življenje v mestu.

Leopard Nordic Pizza Studio

Leopard, ki se nahaja na ulici Kecskeméti, združuje najboljše kulinarične tradicije Skandinavije, ki je močna v kislem testu, in Italije, ki je nepremagljiva v testeninah. Posebnost pizza studia v nordijskem slogu je testo iz divjega kislega testa, ki ga pustimo vzhajati 48-72 ur, iz katerega nastajajo okrogle neapeljske in pravokotne rimske pice. Za ljubitelje pikantnih dobrot priporočamo ‘ndujás napoletana’ na osnovi rumene paradižnikove omake, a tudi različica s kremo iz kozjega sira in rdeče pese je brez para na trgu pic v Pešti.

1053 Budimpešta, ulica Kecskeméti 9.

Café GlassHouse Bistro

Elegantna notranjost, kava Illy in jajčna bonanza: Café GlassHouse Bistro, skrit v stavbi Buda Gourmet, vas vabi na okusno potovanje skozi čas v svet klasičnih kavarn, kjer se celodnevni brunch sreča s prefinjeno gostoljubnostjo. Od ikoničnega jajca Benedict do krepkega sendviča z lososom in kremnim sirom do neustavljive velikanske palačinke Nutella – tukaj bo vsakdo našel nekaj po svojem okusu. Če obiščete Óbuda, morate vsekakor obiskati Café GlassHouse!

1037 Budimpešta, ulica Szépvölgyi 11.

Naključni Bagel

Ekipa Random Bagel čaka ljubitelje žemljic v majhnem prostoru, a s še večjimi okusi. Lokacija na ulici Semmelweis trenutno ponuja šest različnih žemljic, meni pa po načrtih še razvijajo, ponudbo bodo poleg stalnih obogatile tudi sezonsko dostopne kombinacije. Poleg puhastih žemljic, napolnjenih z vsemi dobrotami sveta, doživetje Random Bagel dopolnjujejo posebne kave iz Pécsa, obrtne brezalkoholne pijače in sodobna umetniška dela, ki visijo na stenah.

1052 Budimpešta, ulica Semmelweis 19.

Brenda Coffee & Pub

Brenda Coffee & Pub v Soroksárju je svoja vrata odprl po sedmih letih priprav in ko stopite noter, se takoj počutite, kot da ste v Londonu, prestolnici na bregovih Temze. Pristno vzdušje angleškega puba ustvarjata retro dekor in pestra izbira pijač, poleg nezgrešljive kombinacije fish & chips pa jedilnik bogatijo tudi testenine po pristnih italijanskih receptih, klasične madžarske jedi in kakovostne pice. Poskusite, če ste v bližini!

1238 Budimpešta, Trg herojev 15.

Juha +

V vlažnem in mrzlem vremenu ni lepšega kot pogreti telo in dušo s soparno skledo juhe. Z najboljšo madžarsko jušno kulturo v papirnatih skledah je Leves+ majhno zatočišče v vrvežu mestnega jedra, kjer lahko izbirate med domačimi jedmi iz vrhunskih sestavin: provansalska čebulna juha, domača piščančja juha in juha z golažem, kuhana na počasnem ognju z veliko mesa in zelenjave, vam bodo pomagali preživeti zimo, jedilnik pa bomo v prihodnje obogatili še z okusnimi jedmi .

1072 Budimpešta, ulica Rákóczi 4.

Madal Cafe – Király Street

Ena najbolj priljubljenih verig kavarn novega vala v Budimpešti se je razširila z novo enoto: Madal, ki uživa neomajno popularnost od leta 2013, zdaj ljubitelje kakovostne kave razvaja na štirih lokacijah. Običajna kakovost Madal je zagotovljena tudi na ulici Király: poleg posebnih kav so tu nebeške tortne rezine, mehak bananin kruh in različne vrste babke, ne gre pa izpustiti matche, ki jo lahko poskusite kot latte ali v obliki osvežilnega tonika.

1075 Budimpešta, ulica Kiraly 7.

Pekarna Il Basilico Szentendre

Szabi Szabadfi je dosegel še en mejnik: najnovejši, 3000 kvadratnih metrov velik kompleks zgradb Panificio Il Basilico je prava gastronomska oaza v središču Szentendreja, ki vključuje razstavno pekarno v dveh nadstropjih, spomladi obljubljeno restavracijo, 150 kvadratnih metrov velik skedenj, ki deluje kot prireditveni prostor, in vrt, ki je čudovit tudi pozimi. Imperij Szabi v Szentendreju obiskovalce mami s celodnevnim zajtrkom, domačim pecivom, odlično kavo in delisárjem.

2000 Szentendre, ulica Paprikabíró 20.

salon Kiskalasz

V predmestju Budimpešte se je odprl nov prostor skupnosti, Kiskalászi Lounge. Družinsko voden lokal sprejme goste s 100-odstotno kavo Arabica, izborom vin, ki odraža osebni okus lastnikov, tortami iz bližnje sladice Marini Desszert, hladno stiskanimi sokovi, svežim pekovskim blagom in sendviči. Češnja na torti za lastnike in njihove štirinožne prijatelje so pasji piškoti, za družine otroški kotiček, za lokalpatriote pa mini domoznanska razstava.

1039 Budimpešta, ulica Kalászi 12.