13 odličnih mest za zmenke v Budimpešti ne samo za valentinovo

V našem priporočilu smo izbrali lokacije v Budimpešti, kjer lahko kadar koli v letu preživite kvaliteten skupni čas na prijetnem zmenku.

Bodite čarobni: Light Art Museum

Če iščete smiselno in kakovostno sprostitev, se splača odpraviti v srce Budimpešte, na Hold Street, kjer se lahko do vratu potopite v fascinanten, potopni svet Light Art Museum. Razstava svetlobne umetnosti, na kateri so predstavljena dela skoraj 40 mednarodnih umetnikov, je odlična priložnost, da preživeti čas okronamo z intimnimi trenutki, pogovorom in skrivnostnim vzdušjem. Muzej je vreden obiska tudi med valentinovim vikendom, kjer imajo pari in prijatelji, ki pridejo v dvoje, popuste. Za pridobitev kode za popust pošlji sporočilo z besedo Valentine na LAM-ovo Instagram stran!

1054 Budimpešta, Hold Street 13.

Ljubezen nad oblaki

Težko bi si zamislili boljši zmenek kot nekaj bežnih trenutkov nad oblaki. Skupaj lahko nabirate nova doživetja, ko se dvignete visoko v balonu BalloonFly v Mestnem parku in občudujete še nikoli videno panoramo mesta. Če si želite novih doživetij, se lahko skupaj povzpnete tudi na stolpnico prestolnice, saj lahko uživate v izjemnem razgledu z razgledne ploščadi MOL Campus SkyDeck. Vendar boste imeli enako navdušujočo izkušnjo, če boste za zmenek izbrali budimpeštansko panoramsko kolo, kjer se boste lahko celo crkljali in občudovali zadnje luči zahajajočega sonca.

BalloonFly: 1148 Budimpešta, mestni park, hrib mimoz

MOL Campus SkyDeck: 1117 Budimpešta, ulica Dombóvári 28.

Razgledno kolo Budimpešte: 1051 Budimpešta, Erzsébet Square

Ukradene minute v preteklosti

Ni človeka, ki ne bi hrepenel po tem, da bi se vrnil v preteklost, četudi le za kratek čas. Če bi radi dobili nostalgijo po zmenku, se odpravite v Budapest Retro Experience Center, kjer vas čaka interaktivno in nepozabno potovanje skozi čas na treh nivojih. Če bi raje pustili, da zasije vaša igriva plat, priporočamo Fliper muzej, kjer bodo vsi brez izjeme našli stare znance in najljubše igre. Če si želite intimnega pogovora, izberite Bambi Espresso, kjer lahko preživite čas v družbi drug drugega, začinjeno z vzdušjem 60-ih in veliko retra.

Budapest Retro Experience Center: 1051 Budimpešta, Oktober 6-a utca 4.

Muzej fliperja: 1137 Budimpešta, ulica Radnóti Miklós 18.

Bambi Espresso: 1027 Budimpešta, Frankel Leó út 2-4.

Romantika na vrhu mesta

Če že nekaj časa načrtujete romantičen pobeg nad mestom, se pripravite in pobegnite stran od vrveža vsakdana. Na observatoriju Svábhegyi lahko skupaj odkrivate skrivnosti neba, na primer za valentinovo si lahko pobližje ogledate planet boginje ljubezni Venere. Za ljubitelje aktivne rekreacije priporočamo Normafo, ki je kot nalašč za prijeten sprehod in skupno sankanje. Ne glede na to, kaj boste izbrali, se obvezno pogrejte v Normafa Ski Lodgeu, kjer lahko uživate v skupnih radostnih trenutkih ob vrčku čaja ali vročega kakava.

Observatorij Svábhegyi: 1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

Normafa Ski House: 1121 Budimpešta, Eötvös út 59.

Skrivno srečanje pod zemljo

Seveda pa ne le nad mestom, tudi pod njim je na voljo ogromno razburljivih kotičkov, kjer si lahko oba nabereta novih izkušenj na neobičajnem zmenku. Na primer, kratki, popolni in dodatni ogledi vas bodo vodili skozi izjemen jamski sistem jame Budimskega gradu pod gradom. Če smo vzbudili vaše zanimanje, priporočamo tudi vznemirljive oglede jame za raziskovanje jame Pál-völgyi. In če bi svoje podzemne dogodivščine radi popestrili s kulturno rekreacijo, ljubitelje pričakuje Galerija Bunker na Gutenbergovem trgu z odličnimi programi in miselnimi razstavami.

Jama Budimskega gradu: 1014 Budimpešta, ulica Dárda 2.

Jama Pál-völgyi: 1025 Budimpešta, Szépvölgyi út 162.

Galerija Bunker: 1085 Budimpešta, Mária u. 1.