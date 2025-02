5 osupljivih gledaliških predstav in premier v Budimpešti za februar

Budimpeštanska gledališča vas tudi v zadnjem mesecu zime pričakujejo z odprtimi vrati in privlačnimi predstavami. Od humoristične ljubezenske zgodbe do redko izvajane igre Magde Szabó, izberite eno za februar!

Kot živ // Golem Theatre (6. februar 2025)

Zainteresirani si lahko 6. februarja v Golem teatru ogledate tri enodejanke po Kafki. Dela, ki so jih na oder priredili trije različni režiserji (Simon Regős, Sára Sahin-Tóth, András Borgula), iščejo odgovore na na videz velika življenjska vprašanja z že znanim kafkovskim absurdom. Celovečerna predstava je nastala ob 100. obletnici Kafkove smrti in se osredotoča na pisateljeve tri novele ter njihove junake, ki se zdijo še danes živi. Dela z naslovi Jetnikov brlog, Lačni umetnik in Lačni umetnik bodo predstavljena v interpretacijah gledališča Radnóti in gledališča Gólem.

Obrisi dokaza // Centralno gledališče (8. februar 2025)

Obrisi dokaza bodo na Osrednji mali oder prispeli 8. februarja. Predstava se lahko pohvali, da 21. stol V 20. stoletju je bila z 917 uprizoritvami najbolj uprizorjena igra na Broadwayu. V filmski adaptaciji sta igrala Anthony Hopkins in Gwyneth Paltrow. V zgodbi Davida Auburna je po smrti njegovega briljantnega očeta matematika odkrit prelomni dokaz. V filmu Central bosta Lajos Ottó Horváth in Julia Szász igrala vlogo očeta in hčere, poleg Eszter Balla in Dávida Puskása. Predstavo je režiral Tamás Puskás.

Kačji ugriz // Novo gledališče (9. februar 2025)

Januarja je Újszínház predstavil svojo novo predstavo v koprodukciji z gledališčem Jókai iz Békéscsabe, ki je priredba dela Magde Szabó Kígyómarás. Zgodba o družini, polni sporov, postavljena v tri časovne okvire: 1929, 1944 in 1955. Skozi odnos med vzhajajočim intelektualcem Jánosom Tóthom (Attila Besztercey) in Paulo Kémery (Tánia Oláh), hčerko obubožane aristokratske družine, obremenjeno s protislovji in neizrečenimi skrivnostmi, režiser András Pataki pokaže, kakšne so posledice ambicij, lažnih sanj. in ljubezen, spočeta v njih, je lahko odločitev v življenju.

Če bi imel koga // Hiša Benczúr (20. februar 2025)

Fant in punca sta si všeč na zabavi, nato pa se pozno zvečer povzpneta v dekličino stanovanje. To je najpreprostejši možen začetek zgodbe, videli smo ga že velikokrat, zgodilo se je mnogim od nas. Lahko bi rekli: tako se ponavadi zgodi. To so najbolj vznemirljive, najlepše ure človekovega življenja, ki obetajo spomine, ki bodo ostali vse življenje. Nedavna igra Neila LaButeja igrivo pripoveduje zgodbo o tem, kako teh nekaj ur še nikoli ni bilo tako težkih kot danes. Zgodbo o ljubezenskih spotikah današnje mladosti z modrim človeškim spoznanjem, iskrivim humorjem in še več ljubezni predstavljata Ágnes Barta in Martin Mészáros.

Nikoli bolje // Turbina (26. 2. 2025)

Ljubitelji alternativnega gledališča si lahko 26. februarja v Turbini ogledate razburljivo predstavo v dveh osebah. Predstava, ki ustvarja napetost v glavni dvorani nočnega kluba, se osredotoča na brata in sestro, Réko (Nikolett Pereznyák) in Ábrisa (Zsigmond Nyomárkay), ter njun večplasten odnos. Ábris se po petih letih pojavi pri Réki, kar sproži vrsto vprašanj. Kaj se je zgodilo takrat in tam, a še pomembneje, kdo je kriv? Ali obstajajo družinske kletvice? In kako to, da ne glede na to, koliko se skrivaš, doma ali v tujini, v preteklosti, v sedanjosti in skačeš med njimi, nekako ugasne kahlica … Predstavo je napisal in režiral Komáromy Bese