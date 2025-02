5 atmosferskih gastronomskih programov in festivalov po vsej državi za obdobje februar-marec

Popestrite zimske dni z nezgrešljivimi programi na slikovitih krajih naše dežele! Kolene, festival želeja in drugi sijajni gastronomski programi – vse to čaka na vas!

Praznik klobas Fonyód (7.–9. februar 2025)

Praznik klobas Fonyód bo letos potekal že 15., tokrat med 7. in 9. februarjem, in velja za enega največjih gastronomskih dogodkov ob Blatnem jezeru v zimskem času. Različni programi se bodo odvijali na dveh odrih, obiskovalci pa bodo lahko izbirali med posebnimi izdelki domače obrti in božanskimi sirovimi specialitetami, izdelki iz mangalic, balatonskimi vini, domačimi klobasami, slanino in šunkami iz Békéscsabe. Poleg tega so vabljene omejene skupine prijateljev, da se prijavijo na sobotno polnjenje klobas!

Jelly Festival25, Miskolc (14.-16. februar 2025)

Miskolc seveda letos ne more mimo mesta Bükkovega najljubšega festivala, zaradi katerega je marsikdo pripravljen tudi na daljšo pot. Festival, ki bo letos potekal med 14. in 16. februarjem, pa ne bo samo v znamenju želeja. V treh dneh vas poleg bogate ponudbe hrane in pijače v osrčju Miskolca čaka nešteto razburljivih programov, več kot 80 koncertov in sejemski vrvež. Žele festival je tako kot prejšnja leta tudi letos brezplačen!

Ogled prašičjih ust, vinorodna regija Tokaj (22. februar 2025)

Za vse, ki želite ob koncu zime aktivno napolniti baterije, je idealen program Disznótor tour, ki bo 22. februarja! Tura vodi udeležence po Panorama Trail skozi vinorodno regijo Tokaj in popestri potovanje s čudovitimi naravnimi podobami na poti. Na končni postaji v Mádu si lahko potešimo apetit z božansko pojedino iz želodca, seveda pa lahko poskusimo tudi odlična vina, ki se odlično podajo k hrani! Vstopnina do 15. februarja znaša 3000 HUF/osebo, kar vključuje ogled, osvežitev v Tállya, kosilo iz svinjskega trebuha in avtobusni prevoz.

Festival Böllér v Kőröshegyju (1. marec 2025)

1. marca bo v Kőröshegyju že 13. tradicionalni festival Böllér. Slovesna otvoritev se bo začela ob 8. uri, sledil bo kolin in kuharsko tekmovanje štiričlanskih ekip, ki si ga bodo lahko ogledali obiskovalci. Po pripravi dobrot se žirija odloči za najbolj okusne jedi, nagrade pa se podelijo na razglasitvi rezultatov. Ves dan zainteresirane čakata živa glasba in bife, nato pa vam bodo od 19. ure dalje pripravili Böllér Ball, bife, večerjo s prašičem in predstavo ljudskih plesov! Vstopnina je 3000 HUF, kar pomeni neomejeno uživanje hrane!

Festival Taste Balaton (7.–16. marec 2025)

Po lanskoletnem uspehu se bo Balatonska pomlad ponovno začela spomladi 2025 s festivalom Okusi Balaton: med 10-dnevnim dogajanjem lahko pričakujemo pravo gastronomsko in kulturno norijo v regiji. Festivalske programe bodo gostili najboljše restavracije na Blatnem jezeru, odprte vse leto: ekskluzivni degustacijski meniji, gastronomske ture, koncertne večerje, degustacije vin, strokovne razprave, predstavitve gostujočih kuharjev, strokovna in znanstvena predavanja, mednarodni gostje, delavnice in vznemirljive razstave vam bodo omogočile vpogled v ozadje prizorišča med 7. in 16. marcem!