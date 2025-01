Zimski ogled gradu: 5 veličastnih trdnjav nedaleč od Budimpešte, ki jih je vredno osvojiti

Veličastni gradovi na okoliškem podeželju so odlična destinacija za zimske izlete, do katerih lahko enostavno pridete iz Budimpešte z javnim prevozom.

Grad Tata, Tata

Mesto Tata, ki je iz prestolnice dosegljivo z vlakom v dobre pol ure, je odlična destinacija tudi pozimi. Grad Tata, ki se nahaja na obali Starega jezera v Tati, je zgradil Sigismund Luksemburški v 14. stoletju. V 19. stoletju in skozi stoletja so se grajski gospodje lahko imenovali še mnogi drugi. Po burni preteklosti je skoraj 200 let bogatil posest družine Esterházy, katere mogočni grad se nahaja le nekaj korakov stran, v soseščini gradu. Njeno obzidje je zdaj dom dominikanskega muzeja Kuny, tako da lahko trdnjavo občudujete od znotraj in z različnih točk na jezeru.

2890 Tata, ulica Váralja 3.

Replika gradu Eger, Pilisborosjenő

Le na dosegu roke od Budimpešte, na obrobju mesta Pilisborosjenő, se nahaja prav posebna znamenitost. Na jugozahodnem pobočju Nagy-Kevélyja se nahaja replika gradu Eger, ki si ga je vredno ogledati za prijeten zimski pohod. Grad je bil zgrajen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja za snemanje znanega filma Zvezde Egerja. Poleg tega, da je grad priljubljena destinacija tako za turiste kot ljubitelje filma in zgodovine, je grad v zadnjih letih služil tudi kot prizorišče snemanja drugih znanih in uspešnih filmov.

2097 Pilisborosjenő

Grad Esztergom

Po baziliki v Esztergomu je druga glavna znamenitost mesta grad Esztergom. Trdnjava, ki se dviga na bregovih Donave, je odločilna in neizogibna lokacija v zgodovini države. Grad so začeli graditi v 10. stoletju, njegovo ime pa je povezano z več dogodki zgodovinskega pomena. Njegovo obzidje danes ne pripoveduje le zgodbe o preteklosti, temveč predstavlja več kulturnih prizorišč: tu se nahajajo tudi Grajsko gledališče, Grajski muzej in Panoptikum.

2500 Esztergom, Trg svetega Štefana 1.

Višegrajski grad

Tisti, ki so ga že vsaj enkrat videli, vedo, da je neponovljivo doživetje in prizor pogledati na Donavo in njene vijuge z Višegrajske citadele, ki stoji na vrhu grajskega griča. Trdnjava, ki se dviga nad mestom, izvira iz 13. stoletja. Zgrajen je bil v 16. stoletju in je sestavljen iz dveh delov, že omenjene Citadele in Salomonovega stolpa, znanega kot Spodnji grad. Čeprav ponuja grad mogočen razgled od blizu in daleč, tudi z druge strani Donave, ne smemo pozabiti na stalne razstave znotraj njegovega obzidja, ki zainteresirane obiskovalce podrobno popeljejo v preteklost.

2025 Visegrad, Grajski grič

Grad Csókakő

Ni vam treba iti daleč, da bi našli grad Csókakő, ki ponuja neprimerljive razglede. Edina ohranjena srednjeveška trdnjava v okraju Fejér se nahaja nedaleč od Székesfehérvárja. Prireditev XIII. Grad, zgrajen v 17. stoletju, je zaradi svoje lege viden že od daleč: na pobočju 479 m visokega hriba Csóka pripoveduje zgodbo o davni preteklosti. Trdnjava, obdana z drevesi in gozdovi, ki je bila v zadnjih letih prenovljena, ponuja očarljiv pogled ne le na naselje, temveč tudi na okoliško pokrajino.

8074 Csókakő, obrobje

Grad Bory, Székesfehérvár

Verjetno se vsi strinjamo, da je grad Bory v Székesfehérvárju kraj, vreden prave pravljice. Za posebno skupino stavb, ki še vedno ohranja njegovo strast in ljubezen do žene, se lahko zahvalimo arhitektu Jenő Boryju. Stavbni sklop, ki nosi znake neoromanskega arhitekturnega sloga, je nastajal in oblikovan do konca oblikovalčevega življenja, od leta 1923 do 1964. Grad Bory, ki slovi kot simbol večne ljubezni, je fascinantna in odlična destinacija v vsakem letnem času, saj se med njegovim obzidjem skriva nešteto zanimivosti.

8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 54.