5 slikovitih pohodniških točk v Donavskem ovinku, katerih zimsko vzdušje očara vse

Donavski ovinek je eden najlepših naravnih zakladov naše dežele, kjer posebno doživetje ponujajo slikoviti ovinki Donave, z gorami obdana pokrajina in zgodovinske znamenitosti. Odkrijte čarobne pohodniške točke v regiji, ne glede na to, ali gre za enostaven sprehod, razburljiv pohod ali osupljive razgledne točke!

Razgledišče Zsitvay, Visegrád

Visegrád, eden od draguljev Donavskega ovinka, je pozimi vsaj tako odlična destinacija kot poleti. Pogled navzdol na ovinek Donave iz Višegrajske citadele, ki si je nadela zimska oblačila, in nastajajoče podeželje, ki ga ne pokriva več gosta krošnja, je edinstveno doživetje. Tudi po sneženju je vredno obiskati tukaj za prijetno sprostitev in zimsko turo, vendar enako velja za razgledno točko Zsitvay, od koder tiste, ki pridejo sem, čaka še ena čudovita perspektiva, impresivna panorama in razgled.

Razgledišče Rezső, Dobogókő

Rezső Tirts, nekdanji gozdni svetnik, je bil zelo aktivna osebnost madžarskega turističnega gibanja, imel je pomembno vlogo pri kartiranju gozda parka Pilisi in ustvaril prvi turistični znak za Dobogókő. Razgledna točka ob Dobogókőju, poimenovana po njem, upravičeno ohranja spomin nanj, saj se od tu odpira najširša in morda ena najlepših panoram slikovitega Donavskega ovinka. Stoji na široki razgledni terasi, grebenu Prédikálószék in pogorja Mátra, Visegrád, Börzsöny in Selmeci Mountains valovi.

Pridigarski stol, gorovje Višegrád

Ni naključje, da je Preaching Chair zimski biser Pilisa: začenši z Dömösa, zasnežene gozdne poti vodijo na vrh, od koder lahko uživate v bleščečem pogledu na Donavski ovinek. Če želite turo narediti še bolj razburljivo, se lahko odpravite na ovinek proti grapi Rám, kjer lahko doživite prav posebno doživetje s potepanjem med njenimi zasneženimi skalami. Pot je srednje zahtevna, zato jo priporočamo bolj izkušenim pohodnikom.

Slap Annavölgyi, Szentendre

Slap Annavölgyi v Szentendreju je eno od skritih naravnih čudes Pilisa, ki postane spektakularno zlasti v deževnih obdobjih ali ko se sneg stopi. Slap se nahaja v skalnati strugi potoka Annavölgyi, kjer je voda strma, cca.drvi po 3-4 metre visokem stopnišču. Dostop do slapa je možen v okviru enostavnejše ture, na primer z začetkom iz Skanzena. Pozimi zamrznjeni slap ponuja poseben pogled, spomladi in jeseni pa bujna vegetacija poudarja njegovo lepoto.

Nacionalni botanični vrt, Vácrátót

Skrivna majhna škatla z dragulji majhne vasice Vácrátót, nacionalnega botaničnega vrta v nekdanjem grajskem vrtu, je le 40 minut vožnje od središča Budimpešte. Krajinski vrt, ki ima najbogatejšo zbirko znanstvenih rastlin v državi, je trenutno pod dvojnim varstvom: spomeniško varstvo uživa kot vrtna zgodovinska dediščina, varstvo narave pa kot naravna dediščina. Ogromno območje, ki ga je mogoče obiskati vse leto, lahko obiščete samostojno ali v okviru doživljajskih sprehodov, pod vodstvom kustosov vrta.

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.

Top namestitev v okolici: Lujza & Koriander, Vác

Lujza & Koriander je trajnostna nastanitev v Vácu, tik ob bregu Donave. V osmih sobah, s skupno 16 ležišči, čakajo udobne zakonske postelje vse tiste, ki se želijo sprostiti, pa naj gre za poslovno potovanje, družinsko potovanje ali le majhen umik iz napornega vsakdana. Sobe z balkoni ponujajo osupljiv pogled na Donavo in nekaj metrov oddaljeno območje Pilis, medtem ko dve drugi sobi gledata na notranji vrt, kjer vam finska savna in pripadajoča salonska terasa pomagata, da se popolnoma sprostite. Tudi za kavo in zajtrk vam ni treba daleč, saj vas v pritličju čakajo zajtrki iz svežih, sezonskih sestavin in tedensko spreminjajoče se ponudbe kosil. Poleg tega za vas pripravijo tudi lokalno izdelane torte in specialno kavo. Ponudba vključuje več brezplačnih možnosti, tako da bodo tudi tisti z občutljivostjo na hrano lahko izbirali po svojih željah!

2600 Vác, Ady Endre sétány 5.