5 briljantnih Kolodkovih skulptur iz preteklega leta, ki jih je vredno obiskati v Budimpešti in okolici

Mini-skulptura–zbirka prestolnice, ki je vsako leto bogatejša, je tudi v zadnjem letu zrasla s številnimi odličnimi deli po zaslugi Mihályja Kolodka. Če ste katerega od njih zamudili, jih odkrijte med februarskim sprehodom!

Chuck Norris, most Megyeri

1. aprila 2024 se je veliko ljudi odpravilo proti mostu Megyeri, vendar tokrat ne nujno zato, da bi ga prečkali, ampak da bi našli najnovejše, zelo duhovito delo Mihályja Kolodka. Na južni strani mostu, rezerviranega za pešce, se je pojavila vezana replika Chucka Norrisa, ulita v mini kip, kot spomin na dejstvo, da je bilo ime mostu med Újpestom in Budakalászom dano na internetno glasovanje, ime Chucka Norrisa, znanega iz akcijskih filmov, pa je bilo vidno med volivci. Ker pravila niso dovoljevala, da bi most nosil ime Chuck Norris, je bil viadukt, predan leta 2008, uradno imenovan Megyeri Bridge.

Lisa Simpson, Fővám tér

Pred kar nekaj leti so na trgu Jászai Mari, na končni postaji tramvaja številka 2, mimoidoči lahko opazili člana priljubljene družine Simpsonovih, rumeni mini kip Lise Simpson, in nedolgo zatem, da je mini kip čez noč izginil. Čeprav delo ni bilo vrnjeno na prvotno mesto, se je v najbolj vročih dneh junija 2024 ponovno pojavilo na tramvajski progi 2, tokrat na Fővám tér. Na koncu tramvajskega podvoza, ki gleda na Bálno, na ograji dolge vrste klopi s pogledom na Donavo, se nas ozira prej znani, rumeno cvetoči animirani lik.

Yoda, trg Szent Gellért

V zadnjih dneh poletja 2024, zjutraj po praznovanju 20. avgusta, so uporabniki linije podzemne železnice M4 opazili, da se je veliko njihovih najljubših likov iz Vojne zvezd preselilo v podzemno železnico Szent Gellért Square. Mojster Yoda, znan po zelo uspešnih filmih, je prevzel obliko drobne, zelene mini skulpture v rokah Mihályja Kolodka in našel dom na kovinski ograji poleg tekočih stopnic, ki vodijo do podzemne železnice. Ni treba posebej poudarjati, da kot simbol modrosti in moči od takrat v največjem miru čaka, da ga oboževalci obiščejo med dvema postankoma in ga ujamejo na nekaj fotografij.

Paddington, Vitéz utca – Vogal Medvedje ulice

Gverilski kipar Mihály Kolodko je meščane prestolnice povabil na posebno božično odkritje, ko je 24. decembra na II. vogalu Vitéz utca in Medve utca v okrožju postavil svoje zadnje delo. Seveda tudi tokrat izbira lokacije ni naključje, lahko rečemo tudi, da si popolnejšega kraja ni bilo mogoče predstavljati za dva pravljična junaka, ki prikazujeta medvede, ulite v miniaturnih bronastih kipih. Na križišču obeh ulic, pod drevesom, lahko najdete najnovejšo mojstrovino, v kateri lahko prepoznate medveda iz risane serije Masha in medved, pa tudi plišastega medvedka Paddingtona, ki sedi na njem.

Morski psi na bregu Donave v Vácu

Decembra 2024 se je v njegovem videzu in sporočilu pojavila skupina skulptur, in sicer na bregovih Donave v Vácu. Začasno razstavo Mihályja Kolodka Donavski morski pes je gostil muzej Ignác Tragor v Vácu, v tem času pa so si tu lahko ogledali betonske morske pse, izdelane s sodelovanjem Duna-Dráva Cement Kft. in z uporabo odpadkov, najdenih na bregovih Donave. Morski psi opozarjajo na problem onesnaževanja okolja, ob koncu občasne razstave pa so bili kipi ponovno „released”, tako da jih je širša javnost lahko videla kadarkoli med sprehodom tukaj.