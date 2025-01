Mlinčki domačih luksuznih mok: Šli smo po stopinjah svetovno znane mlinarske industrije v Budimpešti

Ne glede na to, kako neverjetno se zdi, je moka, zmleta v mlinih prestolnice, v 19. stoletju dosegla tujino in celo domača mlinska industrija je veljala za vodilno na svetovni ravni. Kako pa smo si utrdili dober ugled, kako je bilo delati v ogromnih mlinih in v katerih obratih je delo potekalo v tem uspešnem obdobju?

Od potočnih mlinov do svetovne slave

Čeprav je Budimpešta v XIX. stoletju postala trdnjava mlinov, kot toliko stvari, korenine mlinarske industrije segajo tudi daleč v prestolnico. Vodijo nas v čas rimskih naseljencev Aquincuma, ko so v potočnih mlinih še mleli pšenico ali smodnik, ko je šlo za kraljev mlin.

In morda ne bomo razkrili velike skrivnosti z dejstvom, da je na neki točki njihova zmogljivost dosegla svoj maksimum, zato so potočne mline zamenjali ladijski mlini. Do 70. let 19. stoletja so se pšenična zrna pridno drobila v mlinih, postavljenih ob bregu reke Ferencváros. Kasneje so jih počasi začeli nadomeščati, vendar je del mesta, v katerem so bili vodni mlinarji, kasneje igral pomembno vlogo v zgodovini mlinarske industrije, ki je postala znana v tujini.

Toda kaj je naredilo mlinarsko industrijo prestolnice tako znano?

Skratka: potreba, parni stroj in Széchenyi. Država sega v 19. stoletje V 19. stoletju je postala shramba monarhije, vendar povečanega povpraševanja po moki niso mogli več obvladovati ladijski mlini. Tu se je pojavil Széchenyi, ki je za vsako ceno poskušal razširiti novo tehnologijo, ki jo je videl v Angliji, Švici in Italiji, tudi v našo državo.

To se je obrestovalo in leta 1841 je Pestova prva valjarna na parni pogon, József Rolling Mill, začela z mletjem. in do leta 1884 je prestolnica dosegla točko, ko je 13 budimpeštanskih parnih mlinov proizvedlo 40% od 13,8 milijona metrov pšenice, zmlete v državi, medtem ko je takrat na Madžarskem skupaj delovalo več kot 17.000 mlinov.

„V trebuhu Budapest”, v Ferencvárosu, so mlini zaradi ugodne geografske lege okrožja rasli kot gobe. Med 4–5-nadstropnimi stavbami na Soroksári út so bili največji, mlini Concordia, Pesti Molnárok és Sütők Reszvénytársaság ali celo mlin Gizella. Kot nepogrešljiv dodatek k tem blokom opeke je bilo zgrajeno tudi največje skladišče žita v prestolnici, solnica pa je bila nastanjena v današnji stavbi Corvinus.

Novica o mlinih se je razširila v daljne dežele

Madžarsko luksuzno moko so dostavljali tudi v Zahodno Evropo, Brazilijo, Japonsko, Rusijo, Turčijo in Šlezijo. Do preloma stoletja je Budimpešta postala največje središče mlinarske industrije v Evropi, medtem ko je s svetovne lestvice zasedla drugo mesto za Minneapolisom.

Izraženo v številkah je vse to pomenilo naslednje: ocenjena na podlagi izvoznih podatkov Habsburškega cesarstva je leta 1862 vrednost izvoza moke pešta-budimskih mlinov dosegla 4,6 milijona HUF. XIX in do konca 20. stoletja so mlini v Budimpešti proizvedli več kot milijon ton na leto.

K našemu industrijskemu zmagoslavju, ki je zajelo tudi Atlantski ocean, je pripomoglo dejstvo, da do leta 1900 ni bilo treba plačevati carin za žito, ki je prihajalo iz tujine, seveda pa to ni bil edini razlog za svetovni uspeh. Poleg fine, visokokakovostne moke, pa tudi razvoja bogastva Budimpešte, so strukture, izumljene v tujini, vendar izboljšane doma, prispevale k mednarodni prepoznavnosti.

Takšna je bila najpomembnejša oprema mlinarske industrije, valjarna, ki je temeljila na tuji tehnologiji, vendar je bila za vedno povezana z imenom legendarnega izumitelja Andrása Mechwarta. Medtem ko je ploski zaslon, ki je razširjen tudi po vsem svetu, v celoti madžarski izum, ki ga dolgujemo Károlyju Haggenmacherju.

Z drugimi besedami, madžarsko moko, ki je cenjena tudi v tujini, so mleli v najsodobnejših, visoko zmogljivih in najbolje opremljenih mlinih. In te tehnološke inovacije so popolnoma očarale svet, saj so k nam prišle celo iz Amerike, da bi se naučile trikov sodobnega mletja moke.

Tisti, ki so stali v senci uspeha

Po nekaterih virih je premožna mlinarska industrija zagotavljala varno preživetje tisočim delavcem, čeprav plače robotskih delavcev v senci uspeha tega niso nujno odražale. Večina njihove plače je bila samo za krompir, po Munkás Heti Krónika pa njihove dnevne plače niso zagotavljale niti eksistenčnega minimuma.

Vreče moke brez zaščitnih mask, sredi vrtinčastega prahu, so delavci nosili od jutra do večera in celo do leta 1906 jim niso dali niti proste nedelje. Sredi njihovega izkoriščanja so podjetja hitro napredovala, saj so žepi lastnikov čedalje večji. Torej ni naključje, da so prvi sindikat na Madžarskem ustanovili delavci mlinarske industrije na prelomu stoletja.

Naraščajoča mlinarska industrija je končno končala prvo svetovno vojno: v dvajsetih letih prejšnjega stoletja so se morali mlini, ki so sklepali mednarodne posle, posloviti od milijard madžarskih kron. Poleg tega se je moral posloviti od svoje najpomembnejše tržnice, žitne zaloge, delavcev.

Nato se je po letu 1947 začela njihova nacionalizacija, leta 1952 pa je mletje krušnega žita potekalo samo in izključno v državnih obratih. Na koncu so svetovno znane mline za moko počasi porušili ali preoblikovali.

Najboljše iz nekoč cvetoče mlinarske industrije

Pesti Hengermalom Társaság je bil ustanovljen leta 1838, da bi ustvaril József Hengermalom, zgrajen po načrtih Józsefa Hilda, leta 1841 pa je obrat začel delovati kot zibelka mlinarske industrije prestolnice. Vendar je bila cesta, ki je vodila do odprtja prvega parnega mlina v prestolnici, precej nerodna. Majhni mlini v Budimu so prečkali projekt, kjer koli so lahko.

Toda njihovo vojskovanje ni ustavilo Széchenyija, zato bi lahko po švicarskem vzoru zgradili eno najsodobnejših evropskih valjarn. Ábrahám Ganz – oče tovarn Ganz – je prav tako delal znotraj zidov tovarne, ki je imela tudi lastno strojnico in livarno. Čeprav s finančnega vidika ni veljal za zgled, je njegov vpliv povzročil, da sta mlinarska in strojna industrija lebdeli na nebu, mlini pa so se pojavljali drug za drugim v prestolnici.

Med njimi je bil Concorida, parni mlin z največjo zmogljivostjo v prestolnici, kamor so mlinarji prihajali celo iz Amerike, da bi se naučili enega ali dveh ins in outs trgovine. Medtem ko je zjutraj okoli 350 meščanov ciljalo na Soroksári út 24 na poti v službo, kjer je obrat deloval od leta 1865.

Concordia je v desetletjih po ustanovitvi vztrajala kot prava preživela, preživela več požarov –, vključno s tistim, ki je povzročil 5 milijard škode – in si je celo opomogla od skoraj stečajne situacije po prvi svetovni vojni. Ne tako kot takratni vodja podjetja Henrik Hönich, čigar dušo so leta 1926 razbile kreditne težave mlina in si vzel življenje. Končno se je delo v Concordii nadaljevalo do leta 1939, zdaj pa so v njej vladni uradi in rezidence.

Oživitev nekdanjih mlinov

Usoda nekdanjih industrijskih stavb se je spremenila na skoraj toliko načinov –, na primer poslovne stavbe, stanovanja –, kot jih je bilo, vendar je bilo nekaj tovarn, katerih položaj je bil še bolj nenavaden. Sem spada mlin Gizella, ki ga je leta 1880 zgradila družina Krausz-Moskovits. Destilarna Krausz Mayer imena stavbe ni prepustila naključju, saj je sinu obljubil, da jo bo poimenoval po svoji ljubezni –ki je bila ena najlepših deklet v mestu in tudi vnukinja Krauszove podpornice – Gizelle Dalnoky.

V mlinu Gizella so tovarniške stroje poganjali že s 1400 konjskimi močmi, kar je bil velik napredek v primerjavi s 30 konjskimi močmi parnih strojev József Hengermalom. Tudi tej stavbi se požari niso izognili, tako da so na primer po incidentu leta 1921 v obratu zabeležili 20 milijonov kron škode.

Med drugo svetovno vojno je stavba napredovala do skladišča materiala za Nemce, kjer je bilo mletje dokončno ustavljeno v šestdesetih letih. Trenutno so v nekdanjem mlinu Gizella mansardna stanovanja in galerija Malom Átrium. Impresivni domovi in umetnine so skriti za eksoskeleti, ki so ostali iz preteklosti, medtem ko znotraj popolnoma nove stavbe pozdravlja prebivalce.

Po drugi strani pa sta dve nekdanji stavbi Budimske valjarne še danes vidni v celoti, fantazijo pa so videli tudi v obratu ob jezu Kopaszi. Toda preden tečemo naprej, poglejmo, kako se je mlin Újbuda zapisal v zgodovino mlinarske industrije.

Budimsko valjarno, zgrajeno kot predzadnji igralec v svetovno znani industriji, je sanjal oče armiranobetonske gradnje Szilárd Zielinski. Torej, namesto običajne lesene in opečne konstrukcije, je bila na stavbi, postavljeni leta 1909 ali 1911, ki velja za enega najdaljših mlinov v Budimpešti, uporabljena francoska tehnologija.

