Izkazalo se je: to je top 10 najbolj gnusnih madžarskih jedi po mnenju tujcev

Na seznamu je tudi več jedi, ki so pri nas izjemno priljubljene.

Mednarodni gastroportal Taste Atlas je letos zbral seznam jedi, na katerih so uvrščene najbolj zavrnjene jedi. Na ta seznam je bilo dodanih 10 madžarskih jedi, ki se tujcem zdijo odvratne. Nam Madžarom je očitno nerazumljivo, kako lahko nekdo zavrne na primer sladkor iz slanine, ki velja za najbolj priljubljen božični bonbon pri nas, a pomislimo, da tudi za polža Francozov ne bi nujno skočili. Seznam je tako ali tako subjektiven, odraža predvsem okuse sestavljavcev, ki niso bili nujno izurjeni v madžarski kuhinji.Čudna lestvica je bila sestavljena na podlagi glasov 50.000 ljudi.

Zaolov portal je preluknjal seznam, o katerem je svoje mnenje izrazil tudi kuhar Krisztián Tálos, intervjuvan za časopis. Oglejmo si najprej 10 najbolj zavrnjenih madžarskih jedi tujcev, nato pa lahko preberemo tudi mnenje strokovnjaka:

1. Vinska juha

2. Triperesna obara

3. Testenine iz makovih semen

4. Krompirjeva juha

5. Stefania rezina

6. Ribji kreker

7. Zeljna enolončnica

8. Divje govedo

9. Slanina sladkor

10. Kokosova kocka

Krisztián Tálos ni bil presenečen, ko je videl jedi na seznamu, saj je sam delal v tujih kuhinjah, prej je bil 7 let kuhar v Angliji in na Škotskem, in je mnenja, da v otoških restavracijah, na primer, pripravljajo jedi z veliko manj sestavinami, prav tako pa so narejene iz polizdelka stanja, ki ga naredijo užitnega na mizi. Po mnenju kuharja strokovnjak, ki je začel glasovanje in sestavil seznam, še ni jedel dobro pripravljenih madžarskih prigrizkov.

Nekdo je morda enkrat za božič pojedel zelo kislo vinsko juho, ker je skoraj nemogoče vedeti, zakaj je bila na vrhu seznama

– Krisztián je pomislil na časopis. –

Druga je enolončnica iz vampov, ki je morda bolj razdiralna, saj je še vedno narejena iz želodca goveda, ki se uporablja za prežvekovanje. Morda so bili ti oblikovani iz slabih stereotipov, saj je dobro narejeno eden izmed favoritov Madžarov. Videz testenin iz makovih semen ni samozavest vzbujajoč, mravljinčast, črn kos na testeninah. Madžari sikamo tudi na ostale člane liste, zakaj? Obstaja razlog za to, saj je krompirjeva juha lahko odlična v svoji preprostosti, rezine stefanije in mesna štruca s kuhanimi jajci na sredini so prav tako okusne, vendar lahko očitno izgleda čudno tistim, ki ne poznajo okusa. Tudi Madžari nimajo vedno dostopa do ribjih krekerjev, lahko pa tudi povzroči razdor. Mi, ljubitelji domačih okusov, ne gledamo sprašujoče na enolončnico z zeljem in divjo govedino. Čeprav je pri slednjem kavalkada okusov lahko varljiva, saj je začinjena, limonasta, zelenjavna in celo sladka. Na koncu sta še dve slaščici, ki nimata pojasnila, obe sta zanimivi, vendar ju imamo radi.

– Krisztián je izrazil svoje mnenje. Kuhar je razkril, da verjame, da 70% seznama sestavljajo jedi, ki so lahko okusne za vsakogar, če so dobro pripravljene, zato volivcem priporoča, da te jedi poskusijo tudi drugod, da bi ugotovili, ali so pozitivno razočarane.

Krisztián je sestavil tudi tričlanski seznam, katere jedi se mu zdijo Madžarom najmanj všeč iz madžarske kuhinje, in ni treba posebej poudarjati, da je to veliko bolj razumljiv seznam, za razliko od tujega seznama:

1. Bučna obara

2. Lecho

3. Slastna obara