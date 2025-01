Ménesi út pripoveduje zgodbo: 5 stavb z dolgo zgodovino na budimski panoramski cesti

Že v XX. začetku 20. stoletja je Mór Jókai južno pobočje hriba Gellért označil za Budimpeštansko riviero, ki je še vedno dom ene najlepših ulic prestolnice. Ménesi út, imenovan po vinski regiji Arad-Ménes, ohranja spomin na budimsko vinogradništvo in arhitekturo vil Gellérthegy hkrati.

Neiskane usode v panoramski hiši (Ménesi út 71)

Eden najpomembnejših stanovalcev stavbe vile, znane kot Cini-lak, je dobila ime po pisatelju Ferencu Karinthyju z vzdevkom Cini (otrok Frigyes Karinthy in Aranka Böhm). Vila v Gellérthegyju je bila zgrajena nekje v tridesetih letih prejšnjega stoletja, kmalu zatem pa je tu živel igralec Artúr Somlay, ki je leta 1951, razočaran nad sistemom, odšel spat s steklenico konjaka in škatlo uspaval, zjutraj pa se ni več zbudil.

Ferenc Karinthy, ki je bil takrat že priljubljen in je dobil Kossuthovo nagrado, je dobil dostop do vile Ménesi út z izmenjavo stanovanj, kjer so bile pogoste glasne zabave, ki so se jih udeležili znani igralci, pisatelji in politiki tistega časa, med njimi István Örkény in György Aczél. Za gostiteljem hrupnih druženj je bil pravzaprav občutljiv, raztrgan človek, ki je ob koncu življenja našel nekaj tolažbe le v alkoholu. Cini je umrl leta 1992, kasneje je družinski hiši prodal njegov sin Márton Karinthy.

Bauhaus na Ménesi út (Ménesi út 57/a)

Najdemo tudi dragulj Bauhaus, ki se sprehaja po ulici, ki poteka ob pobočju hriba Gellért: vilo na Ménesi út 57/a je za svojo družino zasnoval in zgradil arhitekt Károly Sándor leta 1941. Svojo pisarno je postavil v kleti, ki je bila leta 1948 prezidana v kapelo. Prvotno opremo družinske hiše je zasnoval industrijski umetnik Pál Rákos, okrasna steklena okna pa so bila izdelana v delavnici Mikse Róth. Po drugi svetovni vojni so v stavbi nastala štiri stanovanja, nato pa je bila dolgo v prodaji. Hiša je trenutno v prenovi.

Dom ljubezni (Ménesi út 27)

v prvi polovici 20. stoletja je ta čudovita cerkvena stavba delovala kot samostan za vincencijanske sestre, na dvorišču katerega so se po vsakem opoldanskem zvonjenju pojavile sestre, ki so jih zlahka prepoznali po snežno belem, sušenem pokrivalu, da bi razdeljevale hrano potrebnim na tem območju. Po nacionalizaciji se je znotraj zidov stavbe gibal Vojaški kolegij ogrske ljudske armade Frigyes Karikás in če gre verjeti govoricam, se je v osemdesetih letih tu skril Carlos, venezuelski terorist, znan kot Šakal, ki trenutno prestaja dosmrtno kazen. Dandanes je vsakdanje življenje stavbe veliko bolj mirno, tu deluje dom za ostarele, ki ga vzdržuje Društvo hčera ljubezni.

Hiša straši Gellérthegy (Ménesi út 16)

Antična, sto let stara vila se dviga nasproti ene najbolj znanih stavb na Ménesi út, Eötvös József Collegium. Tipična vila Gellérthegy je bila zgrajena leta 1924 v imenu strojnega inženirja Györgyja Adolfa Elekesa. Že med gradnjo je hišo obkrožala smola: med deli se je stojnica zrušila in pod seboj pokopala delavca, ki so ga s hudimi modricami in zlomljeno nogo odpeljali v bolnišnico.

Po izgradnji vile je tu dolga leta delovala Gellérthegy Nursery and Horticultural Joint Stock Company pod upravo György Elekes. Kasneje je bila vila v nejasnih okoliščinah nacionalizirana, nato pa je bila prenesena na Direktorat za dom za dojenčke in zdravje otrok v glavni občini. Tu je bil ustanovljen habilitacijski center, kjer so pomagali prvim otrokom v državi s prirojenimi anomalijami in boleznimi. Po zaprtju centra je hiša, ki je doživela boljše dni, leta stala zapuščena, nazadnje pa jo je XI. okrajna občina prodala. Ker je vila – pod lokalno zaščito kot posledica vztrajnega civilnega sodelovanja – njena radikalna rekonstrukcija ni mogoča.

Škandalozno gibalno središče za ženske (Ménesi út 12)

Na Ménesi út 12 trenutno najdemo Poklicno šolo István Bibó Pravne fakultete ELTE, XX. v 19. stoletju pa je predhodnica hiše, zgrajena pred prelomom stoletja, slovela po nečem povsem drugem.Leta 1912 je Alice Józsefné Jászi Madzsar, udomačevalka „ženske telesne kulture” (ženska gimnastika, nosečniška gimnastika, fizioterapija), tukaj odprla svoj Inštitut za usposabljanje učiteljev funkcionalne gimnastike. Institucija je v svojem času veljala za pionirko in v nekaterih pogledih škandalozno, saj so tečaji ženske gimnastike potekali goli.

Številni intelektualci, pisatelji in umetniki so obiskali stanovanje zakoncev Madzsar (Alicein mož József Madzsar je bil zobozdravnik) na Ménesi út. Med drugimi je bil tu pogost gost Ervin Szabó, ki je živel nekaj hiš stran, na Ménesi út 19, od leta 1912 do svoje smrti leta 1918. Pravzaprav je direktor knjižnice praktično živel v gospodinjstvu Madzarjevih, saj je imel od začetka 1900-ih odprto razmerje z Alice, ki ga je tudi negovala na smrtni postelji.

Alice Madžarska je umrla leta 1935, šolo pa so nadaljevali njeni najbližji učenci, dokler je policija leta 1939 ni dokončno zaprla.