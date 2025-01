6 čudovitih lokacij in programov v Budimpešti za ljubitelje Art Nouveauja

Če ste ljubitelj brezčasne lepote secesije ali pa preprosto želite bolje spoznati to vznemirljivo dobo, smo v našem članku zbrali programe in lokacije, ki odlično odražajo edinstven svet stila. Ne glede na to, ali gre za obisk muzeja, tematske sprehode ali posebne zgradbe, vas čakajo nepozabna doživetja!

Razstava: Naša secesija // Vila György Ráth

Če želite odkriti fascinanten svet secesije, ne zamudite vile György Ráth, ki že od leta 2018 sprejema obiskovalce s stalno razstavo z naslovom Naša secesija. Tu so najlepši kosi iz bogate secesijske zbirke Muzeja uporabne umetnosti, tako da lahko občudujete keramiko Zsolnay, steklo Gallé in Tiffany, nakit Lalique in ekskluzivno pohištvo Bugatti. Pristna secesijska notranjost vile oživi vzdušje s preloma stoletja, medtem ko dobite vpogled v odločilne trende britanske, avstrijske in francoske secesije. Razstava ne predstavlja le mojstrovin preteklosti, temveč opozarja na dialog med sedanjostjo in secesijo skozi dela dveh sodobnih umetnikov stekla.

1068 Budimpešta, Városliget Fasor 12.

Cikel predavanj: Geniji | Predstavitev Mojstrov madžarske secesije (28. 1. 2024)

Če vas zanima fascinanten svet madžarske secesije, ne zamudite cikla predavanj Geniji – mojstri madžarske secesije, katerega naslednji dogodek bo 28. januarja v Kulturnem dvorcu Klebelsberg. Tekom večera bo umetnostni zgodovinar Mihály Ludmann delil vznemirljive zgodbe in zanimive podrobnosti o mojstrih secesije. Slišali boste, kako so arhitekti tega obdobja postali misleci historizirajočega sloga in kako so oblikovali secesijsko arhitekturo na Madžarskem in v regiji.

Sprehod po mestu: briljantna palača Matilda (več datumov)

Če radi odkrivate skrite mestne zgodbe in arhitekturna čudesa, se odpravite v enega najlepših secesijskih draguljev Budimpešte! Elegantni dvojčki na Ferenciekovem trgu niso le prehod v Pešto, ampak tudi varuh fascinantnih zgodb, ki jih lahko spoznate od znotraj. Med vodenim sprehodom lahko spoznate pestro preteklost kraja: kabaretne šale Lida, okuse legendarnih rezin torte in posebne zgodbe iz obdobja po drugi svetovni vojni, ko so našli celo kavna zrna v kleti odprl novo poglavje. Ob koncu programa vas čakajo tri degustacije tort iz kreacij izvršnega slaščičarja.

Koncert: Koncerti v dvorani Nádor

Dvorana Nádor je eden najlepših secesijskih zakladov v Budimpešti, ki bo zagotovo očarala vsakega obiskovalca s svojim posebnim vzdušjem in arhitekturno lepoto. Središče sobe, skrito med stenami osnovne šole za slepe, zgrajene v zgodnjih 1900-ih, predstavlja osupljiv, umetniško izdelan vitraž, ki napolni prostor s čarobnimi lučmi. Dvorana Nádor je pravi biser ne le za ljubitelje art nouveauja, ampak tudi za ljubitelje glasbe: od leta 1995 je gostila več kot 400 koncertov. V koncertnih sezonah od septembra do maja se v dvorani, ki sprejme 120 ljudi, lahko z dodatnimi stoli in galerijo, izvede do 90 predstav letno. Za glasbeno doživetje poskrbijo dva klavirja, čembalo, električni klavirji in harmonij muzejske kakovosti, v pestrem programu pa bo vsak našel nekaj zase.

Arhitektura: vila Kőrössy / vila ResoArt

Če ste ljubitelj arhitekture in očarljivega sveta preloma stoletja, je vila Kőrössy nepogrešljiva destinacija! Prenovljen secesijski dragulj, ki se nahaja na vogalu Dózsa György út in Városliget Fasor, preseneča s svojimi impresivnimi detajli znotraj in zunaj. Elegantna stavba ne očara le s svojo spektakularno fasado, temveč skriva čudeže tudi v svoji notranjosti: tukaj lahko obiščete največjo budimpeštansko razstavo Zsolnay, ki skozi mojstrovine iz 1870-ih in 1920-ih predstavlja razcvet slovite manufakture. Čarobno vzdušje vile še poveča veličasten vitraž, ki ga je ustvaril eden najslavnejših industrijskih umetnikov tega obdobja Miksa Róth in je pravi biser madžarske secesijske umetnosti stekla.

1071 Budimpešta, Városliget Fasor 47.

Kavarna: kavarna Gerbeaud

Henrik Kugler je leta 1858 ustanovil predhodnico zdaj že legendarne slaščičarne, katere stavba že od leta 1870 krasi trg Vörösmarty, njeno četrto nadstropje, odprto leta 1912, pa je pravi mali skriti secesijski zaklad. Lastnino, ki jo mnogi imenujejo hiša Gerbeaud, je zasnoval József Hild. Ena polovica je bila prvotno mišljena kot stanovanjska stavba, druga pa kot banka. Združitev je leta 1910 organiziral Émile Gerbeaud, švicarski slaščičar. nad nadzorom v vmesnem času in kdo je predstavil mačji jezik in konjak češnjo. Hišo Gerbeaud, ki je bila takrat še trinadstropna in okrašena s klasicističnimi kipi in korintskimi pilastri, so obogatili s četrtim nadstropjem, ki si ga je zamislil Sándor Fellner v duhu secesije, modne smeri tistega časa. Danes Gerbeaud poleg stare kakovosti ponuja nove okuse in teksture Je kraj za gurmane, kjer lahko uživate v dobrotah v izjemnem okolju.

1051 Budimpešta, trg Vörösmarty 7-8.