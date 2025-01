Okrepčilo po Bejgliju: 5 vznemirljivih pohodniških poti v Budimskem hribovju

Na srečo nam ni treba daleč od prestolnice, če želimo po počitnicah razgibati svoje okončine, ki so postale dobri prijatelji s kavčem, saj lahko izbiramo med številnimi avanturističnimi potmi po Budimskih hribih. Zato smo vam jih predstavili nekaj, med katerimi bodo pravega našli tako mladi kot starejši, tisti, ki iščejo daljšo ali celo krajšo turo.

Iz centra mesta v pravljično deželo

Pohodniška pot Buda Green se vije približno 44,5 km skozi čarobne pokrajine Budimskega gričevja. Vse znamenitosti na tej poti bi lahko uvrstili na naš bucket seznam, a zaenkrat vam kot prvo potovanje po božičnem ničemerju priporočamo krajšo, a umirjeno avanturo. Prvi zeleni tabli 18,5 km dolge poti se priključimo na trgu Gellért, nato pa lahko nadaljujemo po panoramski poti, vklesani v pobočje hriba Gellért. Vijugasta sprehajalna pot na višini 80 metrov najprej vodi do kipa svetega Gellérta, nato pa se prijetna gozdna promenada konča pri filozofskem vrtu.

Če smo še pri močeh in prsti na nogah niso zmrznjeni, se tu ne splača ustavljati, saj lahko ciljamo tudi na Normafo, za seboj pa pustimo Tabán, Vérmező in park Városmajor. Ko pridemo do naše najljubše pohodniške točke, vam bosta dih vzela hrib Kis-Sváb in panorama mesta z razglednega stolpa Széchenyi. Ob prihodu v Normafo si lahko napolnimo zaloge energije, da lahko v celoti občudujemo pravljični razgled, ki nas čaka na Pravljični skali. Po doživetju bogatem sprehodu se lahko iz Zugligeta z javnim prevozom celo vrnete v živahno središče mesta.

V iskanju zakladov János-hegyja in Tündérhegyja

V Normafo lahko preprosto odpotujete z javnim prevozom in nato raziščete okolico ter doživite nepozabna doživetja. Naš 7,2 km dolg pohod se začne pri tabli Normafa, od koder se proti severu in sledimo modri tablici poti najprej srečamo s kapelo Anna-réti. 19. stoletje Zapustimo majhno stavbo, zgrajeno sredi 19. stoletja, in se lahko sprehajamo po grebenu in med velikanskimi bukvami. Čez nekaj časa pridemo do Zugliget Libegő, od koder lahko naši pohodniški poti dodamo pravljično panoramo Erzsébet Lookout na János-hegyi.

Če zavijemo desno od teleskopa, ki ga je večkrat obiskal tudi Sisi, se lahko podamo tudi jamarskim podvigom, saj kmalu po serpentinasti cesti prispemo do Prehodne jame. Ko odkrijemo jamo pod goro, nadaljujemo pot po zeleni trikotni tabli, ki nas bo vodila do čudovitega območja kamnoloma Tündér-hegy in dih jemajoče panorame Tündér-sikla. Nazadnje se ustavimo v Kulturno prireditvenem centru Horse Railway, kjer se lahko okrepčamo s slastnim grižljajem iz slaščičarne, preden skočimo na avtobus ali tramvaj domov.

Panoramski lov na gori Hármashatár

5,6 km dolga in približno 2 uri dolga krožna vožnja obljublja čudovito panoramo hriba Újlaki in Hármashatár vsem, ki še razmišljajo, ali bi se podali na pot. Med ekskurzijo lahko najprej občudujemo pobočja Dunazuga in gore Börzsöny s skalnatega travnika hriba Újlaki. Nato nas čez sedlo Virágos kamnita pot pripelje do vrha hriba Hármashatár, kjer se z razgledne točke Guckler Károly odpre pogled na celotno Pešto in sosednje gore.

To zanimivo pot lahko začnemo z avtobusne postaje Szépvölgyi dűlő, najprej sledimo znaku S. S pohodniška pot nas pripelje do hriba Újlaki in sedla Virágos, od koder zavijemo do table K, ki nas vodi do vrha hriba Hármashatár. Pri tabli K↺ se poslovimo od čudovite panorame gore in se znajdemo nazaj na avtobusni postaji.

Otrokom prijazne dogodivščine na gori Lárs

Krožna tura Szépjuhászné – Nagy-hárs-hegy – Kis-Hárs-hegy – Szépjuhászné nas popelje 3,1 km po Hárs-hegyju, mimo dveh razglednih stolpov, mini soteske in skrivnostne jame. Otrokom prijazna pot se začne na parkirišču Szépjuhászné, od koder sledimo smerokazu S do razgledne točke Károly Kaán. Obogateni z osupljivim razgledom na pobočja Pilisa, moramo narediti le nekaj korakov, da prečkamo leseni most čez majhno sotesko jame Bátori.

Nato romantični spanec zamenja bolj divji odsek: strma, kamnita cesta nas pripelje do Hárs-hegyi-nyere, od koder se pri tabli S▲ odcepimo in se znajdemo na Kis-Hárs-hegy. Tu nas pričaka razgledna točka Makovecz Imre Z gozdne jase, ki obdaja razgledišče, se vrnemo do table S▲ pod hribom, od koder nas pot z oznako Z↺ in Marijina cesta pripelje nazaj do parkirišča Szépjuhászné. veliko. Če potujete z otroki, dogodivščin z vlakom Otroške železnice ne smete zamuditi.

Razburljiv literarni sprehod po Vukovi poti

Vukova pot, ki je nastala v 2. stoletju, vabi staro in mlado na pravo literarno avanturo. z okrajnega igrišča za plišaste medvedke, natančneje s parkirišča Görgényi út,Začne se v soseski Civitan Gardening. Gozdna pot vključuje 12 postaj, kjer vam dela Istvána Feketeja in njihovi priljubljeni liki pomagajo še bolje spoznati gozdno floro in favno.

Na postajah bomo za obvladovanje digitalnih informacij potrebovali vsa čutila, saj zvoki lisic, doživetja obogatene resničnosti in različna vprašanja kviza naredijo pot še bolj razburljivo, če se odpravimo z aplikacijo Digitalni potepuh. Dva kilometra in pol dolg pravljični pohod opravimo v uri in pol do dveh, po neenakomernem krogu pa pridemo tudi do 384 metrov visokega dolomitnega bloka Levje skale.