Kaj je novega v Budimpešti: 7 mest v mestu, ki jih je vredno poskusiti januarja

Januarja je v Budimpešti veliko na novo odprtih restavracij, ki popestrijo zimsko gastronomsko paleto prestolnice. Preizkusite jih, če iščete nekaj novega!

Barhes Budimpešta

Klasična judovska pekarna, praznična torta, znana tudi kot challah in barhesz, je soimenjak najnovejšega lokala za malico v zabaviščnem okrožju Pešte. Barhes Budapest v sredozemskem slogu je na novo zamislil pleteni kruh s sodobnim pridihom in je namenjen tistim, ki so naveličani žemljic, živijo in umirajo za sendviče, polne najrazličnejših dobrot. Dimljeni losos, avokado, ocvrt piščanec in Nutella so le nekateri od razpoložljivih prelivov barhese, skupaj z drugimi jedmi, kot so gosja juha z matzo kroglicami, shakshuka ali veganska solata falafel.

1075 Budimpešta, ulica Kiraly 15.

BiBo Budimpešta

Po Madridu, Londonu in Dohi je v Budimpešti svoja vrata odprla najnovejša restavracija kuharskega mojstra s tremi Michelinovimi zvezdicami Danija Garcíe. BiBo Budapest se nahaja v sedmem nadstropju hotela Dorothea in združuje španski način življenja z esenco madžarske gastronomije. Poleg značilnih izdelkov lahko najdemo specialitete z madžarskim navdihom, kot so brioš iz klobase s papriko ali pikantni cmoki s smetano Tokajiaszú. Sproščen, a eleganten bar in restavracija na strehi pričakata goste z edinstvenimi rešitvami notranje opreme in spektakularno panoramo za nepozabno kulinarično popotovanje.

1051 Budimpešta, ulica Apáczai Csere János 11.

Vibe Budapest se je odprla kot najnovejši član skupine Costes – z rahlim pretiravanjem – ob vznožju Verižnega mostu, s fusion menijem Dávida Ruffa in Gáborja Jónása, značilnimi koktajli Marca Alvareza, ki velja za najboljšega barmana na svetu, kolumbijska plesna ekipa, večer pa so popestrili afro, tribal in tech house ritmi. Zabavno izkušnjo obedovanja dopolnjuje notranja zasnova, ki sta jo zasnovala Nóra Somfalvi in Kulcs Stúdió, kopalnica, ki je kot nalašč za selfie spot, edinstveno pohištvo in eden najboljših zvočnih sistemov na celini.

1051 Budimpešta, trg Széchenyi 7-8.

Slaščičarna in zbirališče Cziniel

Cziniel je že dolgo osrednja točka številnih obiskovalcev Római-parta: priljubljena slaščičarna na Nánási út zdaj pozdravlja svoje stare in nove goste s prenovljenim zajtrkom, sezonsko spreminjajočo se izbiro pijač in peciva ter temeljito prenovljeno notranjostjo. . Poleg tradicionalnih tort so na posodobljenem meniju na voljo inovativne kreacije sladic in slastne brunch jedi, igralni kotiček in kotiček za ognjišče za najmlajše pa nudita popolno okolje za prijetno preživljanje časa.

1031 Budimpešta, ulica Nanasi 55.

Oggi Pizzeria Napoletana

Hrustljavi kruhki, sveže sestavine in pravi italijanski pridih – to ponuja Oggi Pizzeria Napoletana, nova pridobitev Gozdnega Udvarja. Restavracija, ki je bila dodana na gastronomski zemljevid Budimpešte z akcijo brezplačne dostave pic, pripravlja v pečici pečene neapeljske testenine po tradicionalnih receptih in z italijanskimi sestavinami. Poleg tradicionalne margerite in pikantne diavole lahko okusimo tudi specialitete, kot sta pikantna nduja in tartufo s tartufovo kremo, kozjim sirom, medom in orehi. Če iščete pristno izkušnjo neapeljske pice, je Oggi pravo mesto za vas!

1075 Budimpešta, ulica Kiraly 13.

Če naletite na novo prizorišče v prestolnici in okolici, nam jo pošljite na editorial@funzine.hu!

Billog Burger Bar

Zahvaljujoč novi lokaciji našega najljubšega burgerja na štirih kolesih, se lahko zdaj vsak dan v tednu udeležimo teksaških počitnic: v Billog Burger Baru lahko uživate v sočnih burgerjih iz govedine, bizona ali piščanca, ki so znani z bulvarja Róberta Károlyja, ulice Maglódi in Dürer Kert Burgerje, klobase in sendviče na žaru prinesejo na našo mizo, stilsko postrežene na teksaški tablici namesto na krožniku. Poleg ljubiteljev mesa so pomislili tudi na vegane in ljubitelje craft piva, brezplačni aparat za pokovko pa bo zagotovo najljubši otrokom!

1055 Budimpešta, ulica Falk Miksa 5.

namizu

Hitro, poceni, zdravo in okusno? Namizu, ki se nahaja le streljaj od trga Kálvin, je naredil nemogoče in izpolnjuje vse pravkar naštete potrebe! Poudarek je na obrokih za s seboj, s policami, ki so polne okolju prijaznih škatel za s seboj, napolnjenih z japonsko navdihnjenimi jedmi, kot so tonkatsu, suši ter sklede z lososom in avokadom. Če vam vedno primanjkuje časa, a imate radi azijsko kuhinjo in je zdrava prehrana ena izmed vaših novoletnih zaobljub, potem je namizu za vas.

1082 Budimpešta, Barossova ulica 3.