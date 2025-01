Ostanite aktivni pozimi: 4 edinstvene oblike vadbe v Budimpešti, ki vas bodo spet pognale v gibanje

Veselju gibanja se nam pravzaprav ni treba odpovedati niti v mrzlih mesecih! Budimpešta ponuja številne razburljive priložnosti, da ostanete aktivni tudi pozimi. Odkrijte naslednje posebne oblike vadbe, ki niso samo zabavne, ampak vam tudi pomagajo ohranjati dobro počutje v mrzlih dneh!

Kužkova joga

Prvič v Budimpešti lahko na ulici Szemere preizkusite kužkovo jogo, ki je v tujini že zelo priljubljena, s pomočjo prisrčnih kužkov Menő Manók Menedéke. Vse, kar morate storiti, je, da si oblečete udobna športna oblačila in se predate tej res posebni izkušnji, saj se bo okoli vas med vadbo joge poigravalo toliko ljubkih kužkov, ki bodo včasih celo zaspali na vas. In če vam kateri od psov resnično vzame srce, ga lahko celo posvojite!

1054 Budimpešta, ulica Szemere 19.

Neon Dodgeball – UV odbijač

Ustvarjalna ekipa, ki je nogomet z mehurčki pripeljala na Madžarsko, stoji za spektakularnim UV bouncerjem, ki je vznemirljiva timska igra za otroke in odrasle. Na štirih lokacijah v Budimpešti lahko poskusite bolj vznemirljivo ameriško različico klasičnega odbijača, ki je popolnoma unikaten z UV barvo telesa, UV kostumi in UV-aktivnimi žogami. Igra se na pokritem igrišču z UV kletko, vse o čemer morate razmišljati je razdelitev ekip!

Gravity Boulder Bar

Upravičeno priljubljen Gravity Boulder Bar, ki se nahaja v najvišjem nadstropju Mammuta, je bil pred kratkim popolnoma prenovljen in ljubiteljem plezanja ponuja še boljše nove možnosti kot doslej. V kraju ne manjka plezališč, saj je v nižjem nivoju plezalna arena in strešna terasa, na svoje pa čakajo še savna, recepcija, vadbena galerija, bar, različna počivališča in plezalni vrh stene. preizkusili na zgornji ravni. Izkušnjo neformalnega plezanja lahko doživite tudi na tečajih usposobljenih, izkušenih plezalcev, za katere so dobrodošli tudi začetniki.

1024 Budimpešta, ulica Lövöház 2-6. (Mammut I najvišja raven)

Reformator Pilates, Maou Pilates Studio

Reformatorska norija pilatesa že kar nekaj časa prevzema tudi našo državo in kaže povsem novo plat te že dolgo poznane oblike vadbe. Zahvaljujoč studiu Maou Pilates lahko zdaj v Budi poskusite ta šport, ki harmonizira telo in dušo ter razgiba vsako mišico, v prijetnem okolju, z najsodobnejšimi možnimi napravami. Lahko celo preizkusite prvo lekcijo po znižani ceni!

1123 Budimpešta, ulica Greguss 4. | 1117 Budimpešta, ulica Aliz 6B