5 novih razstav v Budimpešti za januar, ki jih ne smete zamuditi to zimo

Budimpeštanska kulturna paleta se je razširila z očarljivimi stalnimi razstavami in vznemirljivimi občasnimi razstavami, zato tudi v novem letu ne bomo ostali brez nepozabnih muzejskih doživetij.

TECHNO ZEN // Ludwig Museum (do 8. marca 2025)

Na beneškem bienalu lepih umetnosti 2024 je Muzej Ludwig predstavil razstavo Mártona Nemesa Techno Zen. Vizualne, akustične in interaktivne vsebine multimedijskega, veččutnega projekta so se odvijale v kombiniranem učinku svetlobe in barvnega razpona, gibanja predmeta in svetlobe, zvoka, svetlobne frekvence in zračnega toka. Projekt, zasnovan kot poglobljeno okolje in Gesamtkunstwerk, ki temelji na slikarstvu, je dober primer širitve slikarskega žanra – vse bolj značilnega za umetnikovo ustvarjalno metodo – in njegove razširitve na druge medije. Na razstavi v Budimpešti bo beneški material dopolnjen z izborom umetnikovih del zadnjih desetih let.

Vesolje Józsefváros – Predmeti in zgodbe na bulvarju od tu in onkraj // Muzej Józsefváros (nova stalna razstava)

Muzej Józsefváros je bil odprt konec novembra na vogalu Nagykörút in ulice Nap, njegova stalna razstava pa omogoča vpogled v različna obdobja zgodovine okrožja. Po treh letih pripravljalnega dela so odprli razstavo o preteklosti in sedanjosti Józsefvárosa, v središču katere so spomini in zgodbe prebivalcev okrožja. Od torka do sobote na József Boulevard 70 se lahko odpravite na izlet v preteklost, začenši z 1870-imi leti.

Frida Immersive Exhibition // Dvorana Lumiere (23. januar – 4. maj 2025)

Čeprav je znanih še zelo malo podrobnosti o novi poglobljeni razstavi Lumiere Hall, je gotovo, da bo mehiška umetnica Frida Kahlo v središču pozornosti od 23. januarja. Pričakujemo lahko, da bomo do 4. maja spoznavali Fridino življenje in umetnost skozi muzejsko izkušnjo brez primere. Za več informacij spremljajte Facebook dogodek!

Da me sežgejo ob moji smrti! – Pisateljski dnevniki v Literarnem muzeju Petőfi (do 31. avgusta 2025)

Da me sežgejo ob moji smrti! V Literarnem muzeju MNMKK Petőfi so ob 70. obletnici ustanovitve muzeja odprli razstavo pisateljskih dnevnikov z naslovom »Literarni muzej Petőfi«. Razstava predstavlja pisateljske dnevnike z več vidikov: kakšne podtipe lahko imajo, v kateri zvezek so nastajali in v koliko letih, kako so pristali v muzeju in kako se v njih makrozgodovina spreminja v mikrozgodovino. Razstava predstavlja predvsem dnevnike, ki jih hrani Rokopisni arhiv PIM. Muzejska zbirka vključuje dela legendarnih piscev dnevnika madžarske književnosti, med drugim Géze Csátha, Andrása Fodorja, Milána Füsta, Zsigmonda Móricza, Cs. Rokopisne dnevnike Lászlója Szabója, Miklósa Szentkuthyja in Anne Lesznai, vendar dnevniku podobne zapiske, občasno vodene dnevnike in dnevnike sestankov najdemo v skoraj vseh njihovih zapuščinah.

Bartókov molk // Bartókova spominska hiša (nova stalna razstava)

Bartókova spominska hiša v Pasarétu, kjer je med letoma 1932 in 1940 živel in ustvarjal svetovno znani skladatelj, obiskovalce pozdravlja z novo stalno razstavo. V spominski hiši je nastala sodobna, interaktivna razstava, ki jo dopolnjuje koncertna dvorana z odlično akustiko, ki javnosti predstavlja eno najbolj znanih madžarskih zapuščin. Spoznamo lahko Bartókov pravi obraz in njegovo delo kot zbiratelj ljudske glasbe, razstava pa osvetljuje tudi, kakšna je bila vila Pasarét, ko je skladatelj tu živel.