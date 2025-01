5 novih navdihujočih knjig za začetek novega leta z obilico motivacije

Popraznični čas marsikomu od nas lahko prinese depresijo, a dobra knjiga lahko dela čudeže kadarkoli! Zbrali smo pet novih knjig, ki vam bodo pomagale premagati letargijo, poiskati nove cilje in napolniti začetek leta s pozitivno energijo. Ne glede na to, ali gre za osebni razvoj, ustvarjalnost ali preprosto malo duhovne osvežitve, bodo te knjige zagotovo navdih v sivih dneh januarja.

Yutaka Yazawa: Kako živeti po japonsko

Japonski običaji in običaji so cveteli že stoletja in bogatili sodobno prakso dobrega počutja: pomisliti moramo le na modrost, ki se skriva v ikigai (zadovoljstvo), shinrin-yoku (gozdno kopanje), wabi sabi (lepota nepopolnosti) oz. čajni obred. Če iščete knjigo, ki je hkrati poučna in motivirajoča, si priskrbite Kako živeti na Japonskem, katere avtor ponuja poznavalski in poznavalski vodnik po Japonski, ki bralcem pomaga globlje razumeti japonski dizajn, kulinariko, kulturo in estetiko. Sam Tokio, mati vseh metropol, sijajno ponazarja, kako živeti v sožitju z naravo: preveč urbanizirana mega prestolnica je obdana z enim najobsežnejših gozdov na svetu. Ta dvojnost odlično simbolizira japonsko spoštovanje do narave in naravnega sveta ter okolja, ki ga je ustvaril človek, in dobro prikazuje miselnost, ki jo obljublja knjiga.

Andrea Owen: Kako se nehati počutiti slabo – 14 slabih navad, ki vas ovirajo na poti do vaše sreče

Kako se nehati počutiti slabo – 14 slabih navad, ki vas ovirajo na poti do vaše sreče je preprost in natančen vodnik za samoizboljšanje za ženske, zaradi česar je odlična izbira za začetek leta, če želijo obvladati to miselnost. Prikazuje jasno in realistično sliko razširjenega, samouničujočega vedenja, ki si ga ženske pogosto uporabljajo, da bi si zagrenile življenje, kot je sindrom prevaranta, nepremagljiv notranji kritični glas ali nenehno poskušanje ugoditi drugim. Andrea Owen, mednarodno priznana trenerka in moderatorka življenjskega sloga, osvetljuje, kaj bi lahko bilo v ozadju teh nevidnih, a izjemno škodljivih navad. V vsakem poglavju skuša bralce pretresti iz običajnih mehanizmov delovanja, da bi živeli srečnejše in zadovoljnejše življenje. Poglavja so kratka, jasna in lahko razumljiva, avtor pa se izogiba obsežni analizi, namesto tega poskuša zagotoviti orodja za spodbujanje ozaveščenosti.

Aleksej Navalni: Patriot

Če iščete navdihujočo avtobiografijo, ki daje vpogled v življenje izjemnega človeka, izberite pretresljivo knjigo opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je pogumno izzval Putinov stroj moči. Aleksej Navalni je svoje spomine začel pisati leta 2020, kmalu po skoraj usodnem poskusu atentata nanj. Pove svojo celotno življenjsko zgodbo: svojo mladost, začetke političnega delovanja, zakon in družino, kako se je vedno bolj in učinkoviteje spopadal z eno od svetovnih velesil, ki ga je hotela utišati, in svoje prepričanje, da so spremembe v Rusiji neizogibne – in zanj mora skupaj s sodelavci narediti vse zanj. V drugi polovici svojih spominov spregovori o svojih izkušnjah v zaporu – pogosto veselo, celo šaljivo, drugič pa s povsem razumljivo razdraženostjo in tako obogati običajno avtobiografsko formo z zaporniškim dnevnikom, osebnimi pismi in objavami na Instagramu.

Judit Csáki: Cserhalmi – Ne moreš umreti vsak dan

György Cserhalmi je odigral več kot dvesto filmskih in več kot dvesto odrskih vlog – in njegov obsežen opus oživlja v tej knjigi. V knjigi so miniportreti, vesele in žalostne anekdote o ljudeh, ki so večinoma že del gledališke in filmske zgodovine, opredeljevalec naše novejše kulturne preteklosti in naša zakladnica; ljudi, ki jih ne bi smeli pozabiti, saj je brez njih kulturno okolje, v katerem živimo danes, nerazumljivo in nerazumljivo. Izrazi „Veliki igralec”, “priljubljen igralec” in „glavni igralec” se pogosto pojavljajo v povezavi s Cserhalmijevo kariero, vendar lahko zgodbe v ozadju, družinske vezi in gledališke trike razkrijemo šele med pogovorom med Györgyjem Cserhalmijem in Judit Csáki.

Edith Eva Eger: Balerina

Edith Eva Eger, svetovno priznana avtorica uspešnic Odločitev in Darilo, v svoji novi knjigi opisuje vzpodbudno in naporno potovanje začetka življenja najstnice, polno lastnih spominov. Edith je v svoji najbolj ranljivi starosti pahnjena v pekel zgodovine, vendar ji njen neomajni optimizem, občutek odgovornosti in nenazadnje vera v ljubezen in naklonjenost odpirajo vrata preživetja. Njegova zgodba lahko da moč vsakomur, saj uči, da možnost za življenje primerne prihodnosti lahko zasije tudi v najbolj brezupnih situacijah, in čeprav preteklosti ne moremo spremeniti, se lahko odločimo, kako jo bomo živeli spet želimo živeti in ljubiti.