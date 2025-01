11 vintage in retro sejmov v Budimpešti in okolici za januar, poln zakladov

Pod okriljem trajnosti in okoljske ozaveščenosti ter seveda strastnega iskanja zakladov vas bodo januarja v Budimpešti in njeni okolici pričakali številni vintage in retro sejmi, menjalnice in odlagališča.

Bolšji trg ulice Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Več kot dve desetletji stari bolšji sejem na ulici Bakancsos je svojo patino ohranil vse do danes: je stalno vikend prizorišče prodajalcev in kupcev, kjer lahko zamenjajo lastnika najboljši zakladi, ki so nekoč počivali na podstrešjih. Najdete vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.

Budimska tržnica (vsako soboto in nedeljo)

Na stežaj odprta vrata sejma Buda Treasure Fair vsako soboto in nedeljo pričakujejo navdušene lovce na zaklade, ki se lahko pripeljejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek za vaš dom, nekaj iz preteklosti, kar vam poželi srce, je vredno dopoldne posvetiti temeljitemu raziskovanju.

Sejem starin in bolšji trg | Szentendre (tretja nedelja v mesecu)

Vsako tretjo nedeljo v mesecu vas pričakuje prijeten sejem starin in bolšji trg v Szentendreju z odprtimi rokami in fantastičnim blagom. Tokrat lahko na obrežju potoka Bükkös pod januarskim nebom iščete in raziskujete dolgo želene zaklade, barantate in se z zasluženo kupčijo vrnete domov.

sejem RaktArt | Szentendre (10.-11. januar 2025)

RaktArt v Szentendreju, ki se nahaja na ulici Kőfaragó 1, novo leto začenja z dvodnevnim sejmom. Na petkovem večernem in sobotnem dopoldanskem sejmu bo predstavljeno vse, kar ima vrednost, retro, vintage in zgodovina. Še več, srečneži lahko najdejo prave zaklade po zelo ugodnih cenah!

Sejem skupnosti garderobe | ELTE Globe Hall (11. januar 2025)

Prvi mesec v letu ne mine brez običajne posodobitve garderobe, pri čemer vam bo pomagal dogodek Wardrobe Community Fair 11. januarja. Sejem, ki bo potekal v dvorani ELTE Globe, je ponovno odlična priložnost za nakup vaših dodatkov in oblačil na trajnosten način.

Januarski trg plošč | Borza plošč v Budimpešti | ELTE Globe Hall (12. januar 2025)

Sejem plošč v Budimpešti, ki bo 12. januarja, priporočamo predanim zbirateljem in obsedenim ljubiteljem, navdušenim amaterjem, profesionalnim glasbenikom in vsem ljubiteljem glasbe. V januarski ponudbi največje madžarske borze plošč vam ne bo manjkalo brez plošč, CD-jev, DVD-jev, MC-jev, majic, plakatov, časopisov, knjig, značk in spominkov.

Sejem starin v Esztergomu | Tržnica Esztergom (12. januar 2025)

Ljubitelji starin se bodo 12. januarja splačali odpraviti v Esztergom. Esztergomska tržnica je na ta januarski dan polna starih slik, gramofonskih plošč, vojaških medalj in mnogih drugih posebnosti ter seveda navdušenih lovcev na zaklade in zakladov.

Transportne relikvije, starinski papir in menjava zgodovine avtomobilov | MABEOS (18. januar 2025)

18. januarja bo na sedežu podjetja Mabéosz na ulici Vörösmarty v središču prestolnice potekala prva letošnja borza z glavnim poudarkom na avtomobilskih in transportnih relikvijah ter papirnatih starinah. Seveda sejem ne bo ponujal le razstav in ogledov, temveč tudi priložnosti za nakupovanje.

Bolšji sejem Kosdi | Kosd (18. januar 2025)

Bolšji sejem Kosd bo 18. januarja že četrtič. Tržnica, ki je svoj dom našla v Kulturnem domu, bo tokrat odprta v popoldanskem času, med 14. in 16. uro.

Esztergom Razpakiranje | Tržnica Esztergom (25.

januar 2025)

25. januarja bo tržnica Esztergom dom še enega dogodka, in sicer Esztergom Unpacking. Tržne mize se zdaj polnijo z nepotrebnimi predmeti, knjigami, igračami in unikatnimi oblačili v odličnem stanju, kar navdušuje obiskovalce.

g. Menjava modelov pretisnega omota in retro tobačna trgovina | Kulturni center Óbuda (26. januar 2025)

26. januarja bo v Kulturnem centru Óbuda potekal izjemen dogodek, ki bo tako za odrasle most v otroštvo kot za otroke razburljiv program v svetu offline iger. Če nekje tukaj lahko ponovno odkrijete svoje najljubše, izgubljene ali obstoječe, a odslužene igrače.