Destinacija, ki je lahko dostopna s 5 vlaki, kar vas vabi k raziskovanju prijetne zime

Zdaj, ko so tako majhna kot velika mesta oblečena v adventne luči in božični sijaj, vam pokažemo pet destinacij, ki so lahko dostopne z vlakom in jih je vredno obiskati pred in po počitnicah.

Győr

Mesto rek, Győr, je vredno ogleda v vsakem letnem času, enako pa je tudi pozimi, ko lahko zahvaljujoč adventnemu sejmu, zahvaljujoč drsališču, postavljenemu na trgu Dunakapu in panoramskemu kolesu, pričakujete bleščečo sprostitev. Seveda se izven počitniškega časa splača sprehoditi tudi ob rekah, po tlakovanih, ozkih ulicah romantičnega centra mesta, med stavbami, ki spominjajo na preteklost. Vredno je vzeti kozarec vročega čaja ali kuhanega vina in raziskati čarobno mesto, ki je lahko dostopno z vlakom iz Budimpešte tudi pozimi.

Székesfehérvár

Székesfehérvár, znan tudi kot mesto kraljev, je lahka in lahka zimska destinacija, do katere lahko iz prestolnice pridete z vlakom. Tudi v hladnejših mesecih je enaka izkušnja obiskati in občudovati Országalmo na trgu Városháza, srečni bronasti kip tete Kati, poslušati Igro z uro ter obiskati Sedmi muzej igrač in Lekarniški muzej črnega orla. Grad Bory, ki je odprt tudi pozimi, navdušuje tiste, ki pridejo v zgodovinsko mesto kronanja, tako kot v drugih obdobjih leta, po ogledu pa priporočamo kopel Árpád, kjer bi se lahko zaradi bazenov in savne sproščeno vrnili v prestolnico.

Kecskemét

Kecskemét, do katerega lahko z vlakom pridete tudi v samo uri in pol brez prestopanja, vas tudi pozimi premami v Južno Veliko nižino. Po sprehodu po središču mesta in odličnih restavracijah sta Cifrapalota in Velika cerkev v središču mesta pozimi najbolj vredna ogleda, lahko pa preživite koristen čas tudi v muzeju igrač Szórakatenusz in planetariju Kecskemét. V mestnem zdravilišču, Zdravilišču Kecskemét, lahko pozimi po potepanju in ogledih uživate v popolni sprostitvi.

Eger

Zimski vikend, preživet v Egerju, je enakovreden kratkemu potovanju skozi čas, zato je vredno vzeti vlak v prestolnici in obiskati mesto, poimenovano po jelšah in tudi z vzdevkom Madžarske Atene. Na adventnem sejmu se je po potepanju po ulicah, okrašenih z lučmi, vredno za kratek čas sprostiti v Törökfürdőju, obiskati edinstveno Kopcsik Marzipánia és Harangöntő-ház in popiti kavo v kavarni Park, ki jo je navdihnila serija Jóbarátok. Ni treba posebej poudarjati, da vas muzej Beatlov vabi na potovanje skozi čas, tako kot grad Eger in vznemirljiv sistem kleti pod mestom, imenovan Časovni predor.

Esztergom

Mesto Esztergom, do katerega se lahko iz prestolnice pripeljete z vlakom v eni uri, očara tiste, ki prihajajo v mesto pozimi in poleti, s svojimi prijetnimi ulicami in čudovitimi znamenitostmi pozimi. V prvem madžarskem mestu na trgu Széchenyi pričakujejo družinske programe, adventne vihre in božične koncerte, vredno pa je obiskati tržnico Esztergom za gastronomske specialitete in dobrote na dvorišču. Svoje mestno gostovanje lahko okronate z naravnimi znamenitostmi in izleti, po katerih lahko uživate v kulturni polnitvi v velikih mestnih muzejih.