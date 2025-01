Edinstven arhitekturni biser: Zgodba o vili Walterja Rózsija

Nekdanji dom Walterja Rózsija je izjemen spomenik moderne arhitekture ne le v Budimpešti, ampak tudi na Madžarskem, saj je vila neprimerljiv primer sloga tega obdobja. Danes obiskovalce pričakuje kot edina moderna vila v državi, ki jo je mogoče javno obiskati.

Walter Rózsi, slavni operni pevec

Walter Rózsi, uradno znana kot Walter Rozália Mária, je bila slavna operna pevka medvojnega obdobja, ki je pridobila veliko popularnost tako s svojo kariero kot zasebnim življenjem. Rodila se je leta 1899 v Budimpešti, s sedmimi leti je začela študirati balet v Operi, kmalu pa nadaljevala na Akademiji za glasbo in v Milanu, kjer je izpilila svoj pevski talent.

Njen pevski debi se je zgodil 5. septembra 1921 v Mestnem gledališču v naslovni vlogi Tosce, kmalu pa je postala članica operne hiše, kjer je zabavala občinstvo do upokojitve. Vrhunec njegove priljubljenosti je dosegel v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko ni pridobil le priznanja stroke, ampak so poleg glasbenih in gledaliških revij o njegovem zasebnem življenju radi pisali tudi tabloidi.

Medtem ko je bila med letoma 1921 in 1924 žena visokošolskega hišnika Lajosa Bugovitsa, se je v letu ločitve poročila s priznanim in bogatim trgovcem s tekstilom dr. Gézi Radóju, s katerim sta imela hčerko. Tričlanska družina se je leta 1936 preselila v svoj neverjetno moderen dom.

Izjemen arhitekturni zaklad

Vila, zgrajena leta 1936 v manj kot šestih mesecih, je izjemna stvaritev arhitekta Józsefa Fischerja, ki je v tem obdobju zasnoval več podobnih modernih vil. Veliko vlogo pri načrtovanju je imela tudi Eszter Pécsi, prva madžarska statičarka, ki je bila kot Fischerjeva žena odgovorna za železobetonsko konstrukcijo stavbe.

Trinadstropna vila z ravno streho je prava modernistična sanja, saj ima celo strešno teraso, po kateri močno izstopa od okoliških zgradb. Razporeditev vile sledi elegantnim in praktičnim rešitvam tiste dobe: v pritličju so servisni prostori, hišniško stanovanje in garaža, v nadstropju pa je bilo prizorišče družabnega življenja z dnevno sobo, jedilnico in recepcijo. soba.

V zgornjem nadstropju so bili družinski saloni, spalnice, otroška soba in kopalnice, ki so bile v nasprotju s slogom stavbe opremljene z bolj klasičnim pohištvom. Ena od posebnosti vile je njen dvojni videz: ulično pročelje je zadržano in preprosto, dvoriščno pročelje pa bolj odprto in prijazno, z velikimi okni, ki gledajo na vrt.

Pravi biser hiše je vrtno stopnišče, ki je ustvarilo neposredno povezavo med zgornjo teraso in vrtom. Čeprav je bilo to stopnišče po letu 1949 odstranjeno, so ga ob prenovi na novo zgradili, tako da je vrtna fasada vile ponovno zasijala v polnem sijaju.

Od druge svetovne vojne do danes

Med drugo svetovno vojno je družina Walter našla zatočišče v protizračnem zaklonišču vile, a so se bili leta 1949 zaradi povojne nacionalizacije prisiljeni preseliti. Njun novi dom je bil na ulici Szüret v Budimu, kjer sta preživela preostanek življenja, medtem ko je njuna hčerka emigrirala v Južno Ameriko, kjer trenutno živi z družino.

Usoda vile, tako kot usoda številnih nacionaliziranih stavb, ni bila brez preobratov. II. Po drugi svetovni vojni je Mestni park avenija 9–13. Na njenem ozemlju je bila zgrajena nova bolnišnica Ministrstva za notranje zadeve, kasneje imenovana bolnišnica Korvin Ottó, v katero je bila združena tudi vila Walterja Rózsija.

Skozi desetletja je vila delovala kot vrtec in pediatrična ambulanta, okoliške stavbe pa so nenehno prenavljali in dozidavali. Ob selitvi bolnišnice leta 2009 je bila stavba v razpadajočem stanju in je desetletje stala prazna, njeno stanje pa se je iz dneva v dan slabšalo.

Nazadnje je med letoma 2020 in 2022 potekala prenova in preoblikovanje vile Walterja Rózsija, zaradi česar posebna stavba ponovno sije v svojem prvotnem sijaju in deluje kot stalni razstavni prostor Madžarskega arhitekturnega muzeja in spomeniškovarstvenega dokumentacijskega centra.