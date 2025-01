5 odličnih gledaliških predstav in premier v Budimpešti za januar

Začnite leto z razmišljujočo, smešno ali romantično predstavo v enem od budimpeštanskih gledališč. Pokažemo svoje najljubše za januar!

Človek, ki je izgubil čas //Gledališče Vígszínház

Na Vígszínházu je bil 14. decembra predstavljen Mož, ki je izgubil čas Jonasa Pettra Aronsena, ki ga je režiral Viktor Bodó in prepisala Krisztina Kovács in Júlia Róbert. Zgodba, ki jo navdihujejo drame Čehova, se odvija daleč na severu, v oddaljenem kraju, odrezanem od sveta, kruta resničnost v strogem pomenu besede pa jo je naredila kruto zabavno. Liki živijo v kraljestvu nenehnega snega in mraza, ki jih ogroža vrsta naravnih nesreč, vendar so njihove težave in težave tako malenkostne in človeške kot vsi mi. András Ötvös, Patrícia Kovács, Eszter Nagy-Kálózy, Ákos Orosz, Csilla Radnay, jr. Prikazani bodo Attila Vidnyánszky, Barbara Hegyi, László Méhes, Judit Halász in Géza D. Hegedűs.

Datumi naslednjih predstav: 5., 15., 16., 17. januar 2025.

Zajčje uho //Gledališče István Örkény

20. decembra je bila v gledališču Örkény István predstavljena predstava Zajčje uho, v kateri v okviru glasbene revije zaživijo Ezopove živalske pravljice. Antični stand-up animalizem o človeški šibkosti. Didaktična plesna pesem v čaranju narekovajev. Trdilo se je o zaslišanju in premišljevalo o trditvi. Okrasitev z drugim peresom v dveh dejanjih! István Znamenák stopi na oder v vlogi starodavnega pripovedovalca, ki kot konferenco povezuje različne, zelo poučne zgodbe. Režiser nove predstave je Péter Fábián, besedilo je napisal Lajos Parti Nagy.

Datumi naslednjih predstav: 7., 12., 28. januar 2025.

Jaz, Daniel Blake // Gledališče Radnóti

V sredo, 18. decembra, je gledališče Radnót predstavilo predstavo I, Daniel Blake. Odrsko različico po svetovno znanem filmu Kena Loacha si lahko prvič ogledate na Madžarskem, domačo premiero režira Péter Valló z Zoltánom Schneiderjem v naslovni vlogi. V zgodbi, postavljeni v angleški podeželski delavski razred, lahko spremljamo boj ovdovelega tesarja, ki se vse bolj izgublja v absurdno birokratskem labirintu sistema socialnega varstva: po srčnem infarktu mu zdravnik prepove delo, vendar je v očeh pisarne še vedno primeren za delo, torej si ne zasluži pomoči.

Datumi naslednjih predstav: 8., 22., 23., 30. januar 2025.

Romantična komedija// Gledališče Thália

Gledališče Thália je 7. decembra predstavilo igro Romantična komedija Bernarda Sladea, ki je med občinstvom in kritiki doživela velik uspeh. Predstava spremlja odnos med nadarjenim pisateljskim duom Jasonom Carmichaelom in Phoebe Craddock, ki skupaj ustvarjata svetovno znane igre, medtem ko se težje prebijata v lastnem čustvenem življenju. Zgodba, polna humorja in čustev, je dobila svež zagon na odru Thália, kjer so trenutki smeha in čustev ustvarili popolno ravnovesje.

Datumi naslednjih predstav: 9., 10., 26. januar 2025.

Polkna//Hiša Jurányi

Sploh ni pomembno, kdo se ustavi pri vožnji z vlakom na lagziju Stinky Gizi… kdo zaostaja za kom – z Nándijevega vidika, sploh ni pomembno. Nándijeva starša, Attila in Éva, se zbereta na tem dogodku po zaporednih vagonih vlaka. Kmalu postane jasno, da protagonist njunega skupnega življenja ni njun otrok, ampak zaklop. Vsaj za Evo, katere mama (Marti) je mimogrede tudi prisotna… ko je prisotna… in ko ni. Pravzaprav ni oboževalec žaluzij. Toda kaj naredi zaklop tako pomemben? Kaj lahko naredi zaklop? No, veliko stvari. Če je spuščen, se pokrije; če je potegnjen navzgor, pokaže, kaj je zunaj… ali znotraj. (Pod pogojem, da deluje.) Predstavitev produkcijske pisarne Orlai.

Naslednji datum izvedbe: 22. januar 2025