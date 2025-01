5 dušo ogrejočih restavracij z ramenom v Budimpešti, ki vas bodo pogrele v mrzlih zimskih dneh

Ramen, japonska juha, ki ogreje telo in dušo, se ponaša z vedno več oboževalci v Budimpešti. Če ga še niste okusili, ga poskusite; Če ga tudi vi obožujete, potem odkrijte nov kraj, kjer lahko jeste slasten ramen v prestolnici!

Bambusov gozd

Na beograjski obali se skriva ena najbolj očarljivih japonskih restavracij v prestolnici. V Bambuszligetu lahko jemo tradicionalni japonski ramen, kjer je vsaka sestavina – vključno z rezanci, ki tvorijo srce juhe – narejena lokalno in sveža po receptu, ki se ga je naučil japonski kuhar. Če si torej res želite pristnega japonskega okusa, se odpravite na breg Donave v Pešto, kjer poleg ramena lahko izbirate med spektakularnimi suši krožniki, japonskim karijem, katsu donom in drugimi slastnimi jedmi. Uživate lahko v jedeh v izčiščeni notranjosti, za konec pa ne zamudite japonskega favorita, sladkega fižolovega mochija!

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 18.

Kawamura Ramen

Pri Kawamuri smo predani temu, da vam zagotovimo pristno japonsko gastronomsko izkušnjo v središču Budimpešte. Pri oblikovanju jedilnega lista so dali prednost avtentičnosti pred fuzijo, zato ne strežejo evropsko-japonskih jedi. Tukaj lahko doživite (ali ponovno doživite) prave okuse Japonske, pa naj bo to bogat, slasten ramen, tsukemen ali donburi. Tradicionalni ramen ni le jed, ampak bogata kulturna izkušnja. Od okusne juhe, kuhane več ur, do ročno izdelanih rezancev, vsak element je skrbno pripravljen, prelit z mehkimi svinjskimi kotleti, mehkimi jajci in svežo zelenjavo.

1074 Budimpešta, ulica Dohány 54.

Bistro Komachi

V Komachi Bistroju je jamstvo za pristne okuse japonski lastnik, ki je imel namen meščanom približati vsakodnevno japonsko hrano in kulturo te dežele. Vse to se je tako dobro obneslo, da lahko zdaj z gotovostjo trdimo, da je bistro postal eden najboljših lokalov z rameni v mestu, kjer je poleg krepkih, aromatičnih juh z rezanci vredno poskusiti tudi več božanskih jedi. Njihov jedilnik predstavlja vsakodnevno japonsko kuhinjo in se sezonsko spreminja. Ne morete rezervirati mize in parkiranje v okolici ni enostavno, a zaradi teh okusov je vredno truda!

1073 Budimpešta, ulica Kertesz 33.

Restavracija ZEN

ZEN Eatery, otok spokojnosti in miru na trgu Hunyadi, vam na krožnike pričara napredne azijske okuse. Skoraj umetniška predstavitev in dobro sestavljene, vznemirljive kombinacije okusov hvalijo delo entuziastične, tričlanske vietnamsko-madžarske ekipe; Vidite in čutite lahko, da gre za projekt ljubezni. Faktor presenečenja je povečan z nepričakovanimi specialitetami, kot sta bolognais gyoza ali bao burger katsu. In seveda ne smete zamuditi njihove japonsko-vietnamske fuzijske juhe Hanoi ramen, ki jo lahko naročite z ocvrtim piščancem ali govejimi ličnicami.

1067 Budimpešta, trg Hunyadi 10.

Ton-Ichi Ramen

V središču mesta najdete eleganten japonski lokal, kjer lahko izbirate med kratkim menijem, vendar boste še vedno našli najboljše iz japonske gastronomije. Storitev je hitra in prijazna, vendar je dobro vedeti, da se boste z osebjem lahko sporazumevali predvsem v angleščini. Poleg okusnega ramena, ki je na voljo v več različicah, lahko poskusite tudi drobtinasto gyozo, različne curryje, matcha mochi, karaage in piščančja nabodala.

1051 Budimpešta, ulica 6. oktobra 21