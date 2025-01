8 odličnih božičnih aktivnosti v Budimpešti, če ne želite praznikov preživeti sami

Čeprav je velika večina restavracij, gostinskih lokalov, kinematografov in kavarn med božičem zaprtih, je v prestolnici nekaj lokalov, ki med prazniki ostajajo odprti za tiste, ki iščejo božične večerje, malice, kino in družbo.

Božična večerja v restavraciji ARAZ (24. 12. 2024)

Restavracija ARAZ, ki se nahaja v središču prestolnice, na ulici Dohány, pripravlja nepozabno večerjo za prebivalce prestolnice na božični večer. Ob tej priložnosti ne bodo stene restavracije napolnile le okusne jedi in pijače, temveč tudi intima, ki je neločljiva od praznika. Na božični večerji, ki se bo začela ob 18. uri ob živi glasbi, bodo gostom postregli z jedmi, ki obujajo tradicijo, med njimi ribjo juho Szigetköz in hrustljave račje prsi.

1074 Budimpešta, ulica Dohány 42-44.

Open Mic Showcase na Lámpásu (24. december 2024)

Lámpás, ki bo naslednje leto praznoval svojo 20. obletnico, je od leta 2005 sveža barvna točka na ulici Dob. Lámpás tudi na božični večer ne zapre svojih vrat, še več, organizirajo poseben praznični Open Mic večer za vse tiste, ki bi se radi sprostili v družbi in morda praznika ne želite preživeti sami. Če je nekaj gotovo, je to, da lahko v Lámpásu tudi ta večer pričakujete odlično glasbo in sproščeno vzdušje.

1074 Budimpešta, ulica Dob 15.

Božična večerja v AGOS Budapest (24. december 2024)

AGOS Budapest, ki se nahaja na trgu Bem József, na božični večer pričakuje svoje goste z elegantno božično večerjo in skrbno pripravljenim prazničnim menijem. Večerja, ki bo trajala od 23. ure, bo zaznamovala božično vzdušje, šesthodni meni ob odličnih vinih in nepozabno gastronomsko doživetje.

1027 Budimpešta, trg Bem József 3.

Božična večerja pri Zakaj ne (24. december

2024)

Priljubljeni cafe-bar na beograjskem pristanišču Why Not Budapest 24. decembra zvečer ne bo zaprl svojih vrat. Še več, še bolj na široko odpira svoja vrata vsem, ki bi radi na božični večer odšli ven, poklepetali, nazdravili in uživali ob rajskem božičnem meniju, ki ga pripravlja Zakaj ne. In če 25. in 26. decembra iščete prostor za klepet in kavo, bo Zakaj ne odprt tudi te dni.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.

Snemanje in predpremierne projekcije v kinu Cirko-Gejzír (24., 25., 26. december 2024)

Cirko-Geyser, ki se nahaja na Peštanskem koncu Margaretinega mostu, je nedopustna točka za ljubitelje filma v prestolnici. Art kino na primer 24. decembra zvečer pripravlja več filmov za tiste, ki bi radi božični večer proslavili s kakovostnim umetniškim filmom. Tako bo seveda tudi 25. in 26. decembra, kjer vas tako kot na božični večer čakajo odlični filmi in celo predpremierne projekcije!

1055 Budimpešta, ulica Balassi Bálint 15-17.

Popoldanski čaj pri Muzi (24., 25., 26. december 2024)

Muse v palači Gresham pozdravlja ljubitelje čaja s svojimi vrati odprtimi tudi za božič. 24., 25. in 26. decembra med 15. in 18. uro vam bodo v porcelanu Herend postregli z okusnim čajnim pecivom, odličnimi prigrizki ob čajih in seveda popoldanskim čajem. Čarobno doživetje le še poveča živa glasbena podlaga.

1051 Budimpešta, trg Széchenyi István 5-6.

Retrostars Entertainment | Božična zabava | MAMA Leroy (25. december 2024)

25. decembra vam bosta Rock The City in Retrostars pokazala, kako je, ko se odlična božična zabava spet preseli v zidove MOM Leroy. Na dan po božičnem večeru, na obetajoči se največji božični zabavi v letu, ki bo zagotovo trajala dolgo v noč, je za vzdušje odgovoren Laci Juhász.

1123 Budimpešta, ulica Alkotas 53.

Božični brunch v DNB Budapest (26. december 2024)

Če se odpravljate od doma 26. decembra, lahko drugi dan božiča praznujete z božičnim zajtrkom v DNB Budapest. Samopostrežno kosilo, skupaj s čudovitim razgledom, vključuje okuse, kot so segedinska ribja juha, tradicionalno polnjeno zelje in za sladico crème brûlée, prelit z medenjaki.

1052 Budimpešta, Duna korzó