7+1 alternativnih silvestrskih programov v Budimpešti in okolici, če se želite izogniti večernim zabavam // 2024

Če na silvestrovo iščete bolj sproščene aktivnosti, ki vam bodo pomagale, da boste pravočasno odšli v posteljo in novo leto pozdravili sveži in brez mačka, si oglejte naslednje dogodke, ki ponujajo miren, a nepozaben način povedati nasvidenje do leta.

Silvestrska SUP tura in zabava ob koncu leta na Donavi

Na zdaj že tradicionalni SUP turi lahko veslate po posebni trasi skozi središče Budimpešte, od Római-dela do jezu Kopaszi. Skupni piknik bo poskrbel, da bo to izjemno doživetje še bolj nepozabno, saj lahko uživate v pripravljenih dobrotah na vodi.

Novoletno ogrevanje – gurmanska pojedina ob koncu leta // Fény Street Market

Letos bo tradicionalni dogodek “New Year Warm Up – Year-End Gourmet Celebration” potekal na tržnici Fény Street, kjer boste lahko uživali v čarobni glasbeni in gastronomski izkušnji. Za dnevno zabavo je Dr. Za osrednjo prireditev bo poskrbel trio BRS, Rakonczai Imre in DJ Thomas, za dobrote pa Buja Disznó(k), Vineta Bar Budapest, Skrei Halbolt és Büfé, Fetekert, Budai Kantin, Raclette by Lili, RétesCake in Champagne Bar poskrbi.

Bejglijevo razburljivo silvestrsko potovanje po dolini // Zebegény

Če želite zadnji dan novega leta preživeti v naravi, se odpravite v Zebegény, od koder se lahko podate na super turo v najlepše doline v okolici, prečkate najbolj atmosferske potoke in če vam bo vreme naklonjeno, lahko pričakujete celo sneg.

Dnevna soba s šampanjcem, novoletni večer // Hello Buda

Že tretjič bo v Hello Buda potekalo priljubljeno dnevno silvestrovanje Buja Disznó(k), kjer organizatorji pripravljajo največjo ponudbo penin/šampanjcev v vseh smislih. Seveda pa ne bo manjkala dobra hrana in odlična glasba. Lahko poskusite tudi na košarkarskem igrišču.

Osupljive zgodbe, stare zgodbe – sprehod po mestu

Tukaj je program za zgodovinske navdušence: na tem nenavadnem sprehajalnem pohodu pade tančica na skrivnosti, ki obkrožata dva velika mestna trga, Trg Szabadság in Kossuth, s pomočjo ohlapno povezanih, včasih prav osupljivih, včasih pikantnih ali škandaloznih zgodb. Predstavljene bodo legende in resnične zgodbe ter številni pestri dogodki, ki so prispevali k značaju naših dveh čudovitih javnih prostorov v središču mesta.

Kasaško silvestrovanje // Kincsem Park

Silvestrska parada je od leta 1999 največja in najbolj znana silvestrska prireditev na prostem v Budimpešti, ki poteka na edinem konjskem dirkališču v prestolnici Kincsem Park. Z leti je dogodek prerasel v veliko več kot le navaden dirkaški dan: služi kot prava pred zabava, na kateri se lahko srečajo sorodniki in prijatelji ter preživijo popoldne ob izjemnem programu na izjemnem kraju.

Kako narobe razumemo ženske? Predstava ob 500. obletnici // Erkel Theater

Komedija enega igralca Sándorja Csányija je dosegla mejnik: 500. jubilejna uprizoritev bo na zadnji dan leta, gostilo jo bo gledališče Erkel. V priljubljeni predstavi glavni junak v osemdesetih minutah skozi življenjske situacije osmih različnih likov išče odgovor na naslovno vprašanje.

+ 1: Pathfinders #52 Novoletni pohod na Rdečo skalo

Če ste se dovolj spočili in bi radi novo leto namesto z lenarjenjem začeli z aktivnim programom, se odpravite v Vörös-kő, kjer lahko raziščete območje na 9,5-kilometrski krožni turi, ki se začne iz Szentendreja.