Tereza se od leta 2024 poslavlja s fantastično mehiško hrano in vzdušjem

Tereza na ulici Nagymező, najbolj boemska mehiška restavracija v prestolnici, vas v času med praznikoma pričakuje z odličnimi jedmi.

Mnogim najljubši mehiški raj vas tudi ob koncu leta ne bo pustil brez pristnega fiestastega vzdušja in okusnih jedi! Od 26. decembra do 2. januarja se bodo slastne sestavine pekle na zunanjem žaru, v katerem boste lahko uživali na notranjem dvorišču ob pravljičnih lučkah in toplih odejah, če se boste naveličali tradicionalnih okusov madžarskega božiča.

Med drugim lahko poskusite Terezin mesto znani trikrat pražen krompir in se pogrejete s sopo de elote, juho iz čedarjeve koruze. Čakajo vas tudi naribana piščančja tortilja, chili con carne (oz. mleta pečenka z mehiškimi čiliji in začimbami, črnim fižolom, koruzo, rdečim zeljem, kislo smetano in koruzno tortiljo) ter seveda nepogrešljivi churrosi s cimetovim sladkorjem in dulce de leche .

Zadnji dan v letu se splača odpraviti tudi na ulico Nagymező, saj se lahko 31. decembra pri Terezi od leta poslovite z živo glasbo in praznično kuharsko ponudbo. Na voljo bodo mehiški tapas krožnik s klobaso na žaru in gvakamolom, karnita v koruzni tortilji in browniji z dulce de lechejem, potresenimi z morsko soljo.