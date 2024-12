Praznujte Hanuko tukaj: 5 prijetnih krajev v Budimpešti z mojstrovinami judovske kuhinje

Letos Hanuka traja od 25. decembra do 2. januarja, in če želite praznovati praznik luči s tradicionalnimi jedmi, obiščite enega izmed naslednjih krajev, kjer vas čakajo pristni okusi in posebno vzdušje.

Kavarna Tel Aviv

Tel Aviv Cafe je košer restavracija-kavarna s pravim izraelskim vzdušjem, ki je popolna destinacija, če iščete pristne jedi. Nahaja se na ulici Kazinczy in prinaša okuse izraelskega mesta v središče mesta, kjer lahko izbirate med neštetimi dobrotami, od jajčnih jedi do solat. Ves dan lahko uživate v odličnih zajtrkih, Hanuko pa lahko praznujete tudi z družino ali prijatelji v prijetni notranjosti.

1074 Budimpešta, ulica Kazinczy 28.

Meshuga

Meshuga, ki mojstrsko obvlada izraelske okuse, pričakuje svoje goste z neizčrpno gostoljubnostjo v osrčju živahnega dvorišča Gozsdu. Meni je prepreden s specialitetami, kot so njoki s kostanjevo kremo, preliti z žajbljevim maslom, ribji ražnjiči in na maslu ocvrte pokrovače. Seveda tudi sladice ne očarajo s perzijsko limono, malabijevim lotusom in kandiranimi lističi vrtnice, a njihova skrivna sestavina je v pristni izraelski glasbi, ki jo postrežejo ob jedeh.

1075 Budimpešta, ulica Holló. 12-14.

Košer restavracija Carmel

Že več kot 30 let vsakdan gostov, ki obiščejo Carmel, bogatijo specialitete judovske kuhinje, ki jih dopolnjujejo jedi mednarodne in madžarske kuhinje. Med odličnimi gastronomskimi zakladi restavracije najdemo maco juho, pa tudi madžarsko juho z golažem, solnih in mesnih palačink Hortobágy na meniju pa niti ne primerjajo. Čudovite okuse in številne jedi vsak večer spremljajo glasbeniki, ki poskrbijo za prijetno vzdušje v Carmelu.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 31.

Mazel Tov

Sveža točka na ulici Akácfa je Mazel Tov, restavracija v sredozemskem slogu, ki je tako gastronomsko kot kulturno pomembna in vas s svojim prijetnim in posebnim prostorom vabi na izlet v Izrael. Restavracija pogosto pripravlja nove kuharske ponudbe z najboljšimi okusi sezone, tako da se vedno najde kaj novega za poskusiti, seveda pa so obvezne tudi tradicionalne dobrote, kot sta shakshuka ali humus.

1073 Budimpešta, ulica Akacfa 47.

Bistro Macesz

Bistro Macesz, ki se nahaja v osrčju judovske četrti Pešta, le kratek sprehod od sinagoge na ulici Dohány, očara svoje goste s pisano izbiro tradicionalnih judovskih in madžarskih jedi. Goste navdušujejo s pristnimi jedmi, kot je rajska lečina juha ali slana riba, ki je zdaj prava klasika na Mateszovem jedilniku, vredno pa je poskusiti tudi fenomenalne flodne. Posebno vzdušje bistroja pripomore tudi k kulinarični izkušnji, ki jo naredijo pravo praznično tako svetlo modre stene in temno pohištvo, kot tudi zlato uokvirjene slike na stenah in lestenci iz krožnikov.

1072 Budimpešta, ulica Dob 26.