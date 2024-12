Vzdušje koče v Budimpešti: 7 restavracij, kjer lahko doživite čarobno zimsko doživetje

Če se težko spravite v praznično voljo ali če že tedne hrepenite po božičnih okusih, je to priporočilo za vas.

Gostilna Mala Tirolska

Gostilna Kis Tirol na ulici Batthyány pričakuje svoje goste z domačimi okusi in pristnim tirolskim vzdušjem. V družinam prijazni restavraciji v alpskem slogu lahko poskusite hrustljavo svinjsko kolenico, postreženo z bavarskim zeljem, in poskusite priljubljeno sladico v času koče, dušene cmoke, polnjene z rumom.

1161 Budimpešta, Batthyány u. 74.

360 Bar

Življenje na eni najbolj priljubljenih strešnih teras v središču mesta se ne ustavi niti v hladnejših mesecih. Pozimi 360 Bar privablja goste z devetimi ogrevanimi igluji in nebeško vročimi koktajli za srčno sprostitev, kot dodaten bonus pa svoje goste navduši s čudovito panoramo. Rezervirajte mizo pred obiskom!

1061 Budimpešta, ulica Andrássy 39.

Smučarski dom Vasas

Smučarsko hišo Vasas, ki se nahaja približno 500 metrov od avtobusne postaje Normafa, je vredno obiskati ne le za ljubitelje zimskih športov. Vsakega, ki vstopi v kočo, tudi pohodnike in kampiste, pričaka prijeten sprejem z običajno ogrevalno hrano in pijačo s smučišč ter prisrčno glasbo.

1121 Budimpešta, ulica Jánoshegyi

Devet vrtov

Mraz tukaj, mraz tam, tudi pozimi ni treba zamuditi gostoljubja Kilenc Kerta, skritega v vrvežu prestolnice. V tem času lahko uživate v čarobnem vzdušju vrta v zavetju ogrevanih iglujev ob rajskih sezonskih burgerjih, toplih napitkih, kuhanem vinu in slastnih sladicah.

1096 Budimpešta, ulica Thaly Kalman 58

Koča Vörösmarty

Božični sejem na trgu Vörösmarty je marsikomu na seznamu zimske ponudbe kot pomembna postaja v prazničnem času. Za nezgrešljivo pokušino kuhanega vina priporočamo prijetno hišo Vörösmarty Hütte, kjer vas čakajo klasične dobrote in nepozabna doživetja. Iščite ga pred Gerbeaudom!

Gozdna sladoledarna in kavarna

Svoj čas lahko preživite v katerem koli okolju, če poskrbite za dnevni vnos kofeina na zimsko pokriti terasi Erdei Fagyizó & Kávézó na ulici Párkány. Še vedno pa se lahko ustavite, če bi raje uživali v okusnem piškotu, čaju ali vroči čokoladi v tem poživljajočem okolju.

1138 Budimpešta, ulica Parkany 39.

Zapestnica

Priljubljeni retro bistro v Mestnem parku je mamljiva destinacija v vseh letnih časih. Pozimi so ogrevani igluji, okrašeni s prazničnimi okraski, odličen način, da se prepustite božičnemu duhu. Jedilnik ponuja izbor sezonskih, nebeških jedi in toplih napitkov. Sedite za slamnate mize in se prepustite prijetnim zimskim trenutkom.

1146 Budimpešta, ulica Hermina 47.