6 nezgrešljivih znamenitosti na Szarvasu, zavitih v jesenske barve

Eno najlepših mest v slikoviti regiji Holt-Körös je v tem letnem času idilična destinacija, saj pohodniške točke sijejo v čudovitih barvah, kulturne znamenitosti pa obljubljajo razburljivo razstavo.

Arboretum Szarvas

Gradnjo enega največjih arboretumov pri nas je začel József Bolza, alias grof Pepi, poleg Köröjev, v 19. stoletju, raznolika pokrajina pa kaže vse leto drugačen obraz. Arboretum, ki je od takrat postal Deer’s jewel box, obsega 82 hektarjev in s 1600 vrstami dreves in grmovnic predstavlja eno najpomembnejših zbirk dreves v državi. V krajinskem vrtu lahko izbirate med več krožnimi ogledi in vodenimi sprehodi, da odkrijete močvirske ciprese, stare mamutove borovce, raznoliko floro in favno kraja, pa tudi skrivnosti vrta skrivnosti. Če ste prispeli v deževnem vremenu, vas čaka botanična razstava Čarobne kmetije, želve in kaktusi Steklene hiše, slikarska razstava Bolze Mariette, navdušenje sob pobega.

5540 Szarvas, I. zunanje okrožje 9.

Mini Madžarska

V južni polovici Arboretuma Szarvasi najdemo edini interaktivni vzorčni park v državi, kjer zgodovina naše države zaživi v slikovitem okolju. Skoraj sto impresivno podrobnih modelov postavlja miniaturne replike zgodovinsko pomembnih madžarskih zgradb, ladij in vlakov, pojavljajo pa se tudi Blatno jezero, Donava in Tisa. Od najmanjšega do največjega lahko park ponudi nepozabno doživetje, kjer si lahko med drugim ogledate trg Hősök, katedralo Szeged, grad Déva, opatijo Tihany in grad Eger.

5540 Szarvas, I. Külkerület 9.

Erzsébet gaj

Szarvasov divji gozdnati gaj je bil dolgo časa močvirnata regija, dokler se leta 1894 ni začela njegova krajinska ureditev, danes pa je v gaju teniški center, športno igrišče in ustvarjalna hiša György Ruzsicskay. Divje živali v parku, poimenovanem po kraljici Elizabeti, si lahko pobliže ogledate na 7 postankov dolgi 1200 metrov dolgi naravni poti, ki tava med jesenom, hrasti in močvirskimi cipresami. Začetna in končna točka ture je Halászcsárda, ob kateri poteka tudi Alföldi Blue Tour, tako da lahko odkritje gozdička celo združite z daljšim izletom, ki je jeseni še posebej očarljiva pohodniška točka.

Muzej Samuela Tessedika

Muzej Tessedik Sámuel je nastal z namenom čim širše predstavitve zgodovinske in kulturne dediščine kraja ter arheoloških in etnografskih vrednot mestne okolice. V stavbi, ustanovljeni leta 1791, je bil muzej zasnovan kot trg, to pomeni, da so bili drugi razstavni materiali razporejeni okoli vidnega predmeta v vsaki sobi. Trenutno nas čaka 9 razstavnih prostorov, skozi katere se lahko sprehodimo, da spoznamo delo Tessedika, runsko pisavo in zgodovino mesta Szarvas, občasna razstava, ki si jo lahko ogledamo do 8. decembra 2024, pa daje vpogled v delo slikarja Józsefa Koszte.

5540 Szarvas, Vajda Péter u. 1.

Živalski vrt in center za obiskovalce Körösvölgy

V nekdanjem vrtu gradu Csáky se med stoletnimi drevesi nasada Anna skriva Center za obiskovalce Körösvölgy in njegov živalski park, kjer lahko spoznate živalske vrste Karpatske kotline, ki so bile nekoč in danes. V glavni stavbi lahko uživate v ribah 7000-litrskega akvarija, medtem ko lahko ob 2100 metrov dolgi promenadi parka srečate na stotine posameznikov več kot 50 vrst živali. Ob prihodu sem lahko poleg živali odkrijemo tudi interaktivno sprehajališče kompleksa, vodno pot Jégmadár in razstavo, ki predstavlja naravne zaklade narodnega parka Körös-Maros.

5540 Jelen, Annaliget 1.

Zgodovinska spominska cesta in osrednja dežela

Okoli leta 1880 je József Mihálfi določil geometrijsko središče zgodovinske Madžarske, kar pomeni tudi izvor Karpatske kotline. Njegovo lokacijo označuje mlin na veter na bregovih Holt-Körösa, ki je viden še danes in je bil zgrajen leta 1939. Do spominskega mesta vodi 1,2 kilometra dolga spominska cesta, ki se začne v bližini cerkve Tessedik Sámuel, ki skozi 17 postaj predstavlja najpomembnejše postaje v zgodovini naših ljudi.

5540 Szarvas, Malom utca konec – Csuka utca začetek