5 odličnih družinskih programov v Budimpešti za zimske počitnice (21. december 2024 – 5. januar 2025)

Če iščete vznemirljive aktivnosti v zaprtih prostorih za zimske počitnice, v katerih bo uživala vsa družina, poleg preživljanja časa na prostem, ste prišli na pravi naslov! Priporočamo 5 lokacij v Budimpešti, kjer se lahko zabavate skupaj z otroki.

Znanstvena ledena kocka v Palači čudes

Znanstvena ledena jama Palače čudes vas od 27. decembra pričakuje z ledenimi in snežnimi dogodivščinami! Znanstveno ledeno jamo lahko obiščete vsak dan do 5. januarja z redno vstopnico, kjer lahko vsa družina sodeluje v bistroumnih počitniških misijah. Vsako uro na 45 minut čarobno sneženje ustvari zimsko vzdušje v prostoru doživetij, ki ga razburjajo šola pingvinov, izzivi snežne kepe, lov na prašiče, gradbišče severnega pola in novoletni preizkus poguma. Znanstvena predstava v dvorani Öveges navduši obiskovalce štirikrat na dan, medtem ko lahko sodelujejo v super eksperimentih v laboratoriju Gedeon Richter.

Različne razstave v Madžarskem narodnem muzeju

V Madžarskem narodnem muzeju so jeseni in pozimi odprli več novih občasnih razstav. Shine! bo na ogled od oktobra. – Razstava nakita z naslovom Čas nakita in razstava z naslovom Zaklad meseca: Ogrlice iz pozne bronaste dobe. Konec novembra so v muzej prispela sodobna kitajska slikarska in umetniška dela: odprli so razstavo Kitajski Xie-yi – Mojstrovine iz Narodnega umetnostnega muzeja Kitajske, decembra pa so v Muzeju odprli pano Temišvar 1989. Vrt, ki predstavlja fotografije, posnete med Temišvarsko revolucijo leta 1989. Muzej ima tudi programe posebej za starše z majhnimi otroki in starejše otroke, več o njih lahko izveste TUKAJ.

Soba pobega Time Heist

Ekipa Time Heist pričaka vso družino s sobami pobega, ki jih je navdihnila najbolj priljubljena serija, v središču Budimpešte. Če vam je všeč Veliki bančni rop in vas zanima narobe obrnjeni svet, bi se preizkusili kot igralec v Squid Game ali bi šli v London iz 19. stoletja, da bi odkrili skrivnost Lady W? Vstopite lahko celo v domišljijski svet na temo čarovnika, kjer lahko najdete pot do svobode z meči, uroki in napitki. Ne glede na vaše interese lahko vsak dan v tednu preizkusite svoje sposobnosti v eni od iger pobega in preverite, kako lahko resnično sodelujete v težkih situacijah.

Mačji muzej Budimpešta

Prvi muzej mačk v Budimpešti ne bi smel manjkati na seznamu družin, ki ljubijo mačke! Razstava se ponaša s posebno zbirko slik, ki vse prikazujejo mačke, dela pa se menjajo sezonsko, zato se je vredno vračati v vsakem letnem času. Poleg galerije lahko dobite tudi vpogled v skrivnostni svet mačk, sodelujete v razburljivem kvizu, si ogledate ekskluziven film, na voljo pa je tudi sprostitveni kotiček, kjer se lahko sprostite v mačji družbi.

Neon Dodgeball – UV odbijač

Ustvarjalna ekipa, ki je nogomet z mehurčki pripeljala na Madžarsko, stoji za spektakularnim UV bouncerjem, ki je vznemirljiva timska igra za otroke in odrasle. Na štirih lokacijah v Budimpešti lahko preizkusite bolj razburljivo ameriško različico klasičnega odbijača, ki je narejen popolnoma unikatno z UV barvo telesa, UV kostumi in UV aktivnimi žogami. Igra se na pokritem igrišču z UV kletko, vse o čemer morate razmišljati je razdelitev ekip!