Parada bleščečih oblek vas pozdravlja na novi zbirki Etnografskega muzeja

Nova stalna razstava, ki predstavlja 3600 originalnih artefaktov iz zbirke Etnografskega muzeja, lahko ljubiteljem starih vezenin, kostumov in oblek ponudi nepozabno doživetje. Na 3000 kvadratnih metrov veliki razstavi je mogoče odkriti skupno 650 tekstilij ali predmetov v kombinaciji s tekstilom.

Na novi stalni razstavi Etnografskega muzeja leta 1896 oživijo pisane noše, ki so predstavljale značilnosti etničnih skupin posamezne županije v Etnografski vasi tisočletne narodne razstave, ki predstavlja takratno Madžarsko.

V razstavnem delu ljudske umetnosti si lahko občasno ogledamo ne le pristne vezenine, tekstilije in obleke različnih regij, ampak tudi tiste, o katerih so sanjali kasnejši oblikovalci oblačil, ki so se zgledovali po njih. Vidimo lahko kar nekaj od 30 meglic, ki so jih zbrali raziskovalci v Átányju v okrožju Heves, iz čudovito izdelanih oblačil, ki jih je nosila samo ena starka, ki so bila takrat že shranjena na podstrešju.

Iz bogate garderobe ženske iz Kalotaszega si lahko ogledamo „grand festival church”, „Sunday afternoon” in kostum „village future-cool”. Ogledamo si lahko obleke porok Lövéteja v Transilvaniji in otoka Djerba v južni Tuniziji, vidimo pa obleko nekoč živečega sibirskega šamana Darhata.

Nova zbirna razstava Etnografskega muzeja seveda ni le parada tekstilij. Na razstavi, ki temelji na osmih temah, lahko ob številnih temah in zgodbah odkrivamo našo madžarsko tradicijo in kulturo drugih narodov.

Na predstavitvi bodo obiskovalci dobili tudi predstavo o življenju artefaktov, vključenih v zbirko, terenskem delu raziskovalcev, ki raziskujejo tradicije oddaljenih kultur in znanih etničnih skupin, posledicah antičnih prazgodovinskih raziskav in vplivu odkrivanja ljudske umetnosti, ki traja še danes.

Poleg materialnih plasti avtobusne ture, predpasnikov matyó, poslikanega pohištva, izrezljanega orodja, posmrtnih mask Oceanije ali orodij poddonavskega ribištva se številne teme soočajo z našim zapletenim odnosom do naše dediščine.

