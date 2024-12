6 odličnih restavracij v Budimpešti in okolici, ki ponujajo veličastne zimske jedi

Na vsak klepetav zimski dan odlična jed, knežji brunch ali sladica, ki zaliva usta, privabi nasmeh na obraze gurmanov. V našem priporočilu priporočamo restavracije v Budimpešti in okolici, kjer vas čaka veličastna zimska hrana.

Dvorec Etyek

Vsi se strinjamo, da je Etyek vreden obiska v vseh letnih časih. Tako je tudi pozimi, ko mladi kuharski mojster Etyeki Kúria na krožnikih gostov pričara globoke barve, tople okuse in popolno harmonijo. Dvorčeva sladica, ki segreva dušo in pritegne poglede, čokoladni sufle, postrežen z rabarbarinim divjim češnjevim želejem in sladkimi orehovimi drobtinami, na primer, presega vsa pričakovanja. Kúria Sopron Kékfrankos in Etyeki Kúria modri pinot sta prav tako primerna za sladkarije, postrežene v vročini stare gore.

2091 Etyek, ulica Báthori 21.

Café Brunch Budapest

Kaj drugega bi lahko popestrilo hladen, zimski dan kot malico, ki jo močno pojeste v eni najboljših zajtrkovalnic v Budimpešti? V Café Brunch Budapest, ki obljublja pet lokacij, se lahko potopite v izkušnjo knežjega bruncha od odprtja do zaprtja. Če nas poslušate, ne zamudite Eggs Imperial, okronanega s kaviarjem dimljenega lososa in postrvi, ali Avocado Toast, za katerega se kruh iz kislega testa pripravlja v lastni pekarni Café Brunch. Sladkosnedce sprejmejo s sveže narejenimi kakavovimi polži in priljubljenim newyorškim Rolom, ki je na voljo v Café Brunch Deli, ki ga ne smete zamuditi niti s skodelico specialne kave.

5 lokacij v mestu Budimpešta

Garzon Café

Nebeške jedi za malico, prisrčne jedi in brezhibna doživetja čakajo gurmane v ulici Wesselényi. V ponudbi za malico, ki jo lahko zahtevate od jutra do poznega popoldneva, boste našli lakotoljubne jedi, kot so deluxe umešana jajca s kozicami in dimljenim lososom, tradicionalni in vegetarijanski angleški zajtrki ter vanilijeve krznene torte, okronane z limetinim jagodnim ragujem. Vendar vam ni treba daleč, če želite enako odlično kosilo ali večerjo, ki bi jo radi splaknili s kozarcem vina ali odličnim koktajlom. Poleg tega so za vas ob zimskih večerih pripravljeni neformalni programi degustacije vin.

1075 Budimpešta, Wesselényi utca 24.

Restavracija Nádas, Vasad

V pravljičnih razgledih in razgledih lahko uživate tudi pozimi, če izberete restavracijo Nádas Pihenőpark, restavracijo Nádas. Medtem ko čarobna naravna panorama pozimi in poleti ostaja nespremenjena, najbolj okusni prigrizki v ponudbi restavracije ogrejejo srca in duše gostov. Na veliko veselje rednih gostov imajo madžarske jedi pomembno vlogo v prenovljenem meniju, vendar gurmanom ni treba brez mednarodnih okusov in novosti. In zahvaljujoč kuharju Györgyju Tivadarju sezonske kuharske specialitete ljubiteljem gastronomije redno ponujajo novosti.

2211 Vasad, cesta Monori 100.

Tereza

Tudi z nastopom hladnega vremena nam ni treba brez mehiškega vrveža, saj središče mesta Tereza čaka tiste, ki želijo pobegniti od klepetavih dni s segrevanjem okusov in programov. Na prenovljenem meniju, na primer, hobotnica carpaccio, koruzni pes, pimento frito, to je popečena capiapaprika, skrita v panko drobtinah, pa tudi Mangalica French Rack, objeta s toplo fižolovo solato in chimichurri, prinašajo nasmehe na obraze. Če nas poslušate, ne zamudite bele čokoladne pene, okronane s črno češnjo, delavnice margarite 3. decembra in posebnega silvestrskega menija ob živi glasbi 31!

1065 Budimpešta, Nagymező u. 3.

Shibuya Budapest

V najnovejši restavraciji drevesne linije Városliget, Shibuya, se Japonska sreča z južno Azijo, zato ni dvoma, da smo v klepetavih zimskih dneh lahko bogatejši od njih s posebno gastronomsko izkušnjo. V tradicionalni vseazijski ponudbi lahko gurmanski gostje suši okusijo na primer v edinstveni interpretaciji. Če nekje, tukaj je vredno zapustiti prehojeno pot, izkoristiti priložnost in se pogumno potopiti v eksperimentiranje, kajti kje drugje bi imeli priložnost okusiti zrezek, morske sadeže, orjaške rake in školjke St. James v pristopu Shibuya?

1068 Budimpešta, Városligeti fasor 44-46.