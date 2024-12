TOP7 najboljših gledaliških predstav v Budimpešti leta 2024, ki so nam bile letos zelo všeč

Občinstvo v Budimpešti si bo leta 2024 lahko ogledalo veliko odličnih gledaliških predstav, od klasik, kot je Shakespearov Hamlet, do inovativnih sodobnih predstav. Zbrali smo svoje letošnje favorite – tukaj je subjektivni seznam!

ZAČETEK/KONEC // Gledališka družba Loupe

The Loupe Theatre Company Začetek/Konec. je smešna, a srčna komedija, ki jo je napisal Antal János Horváth po istoimenski drami irskega dramatika Seana O’Caseyja. V cirkuški gledališki predstavi, ki jo zaznamujejo imena Áron Molnár, Tamás Mohai in Eszter Földes, lahko zazremo v življenje Luce in Petija, ki pričakujeta prvega otroka. Peti se boji zaveze, a neobvezati se je morda še bolj strašno. V enodejanki se pojavi tudi dilema sodobnih odnosov in težavnost prevzemanja odgovornosti, ki jo morda po ogledu prepoznamo tudi pri sebi.

Madam Bizsu // Gledališče Thalia

Predstavljajmo si sebe v Budimpešti tridesetih let, ko je vso noč vrvelo od hrupa in je na občinstvo čakalo tisoč veseljakov, željnih zabave in pozabljajočih nase. Madam Bizsu, ki jo je napisal in režiral Pál Göttinger, nas popelje nazaj v to romantično-krivo dobo in je debitiral pred budimpeštanskim občinstvom 27. septembra 2024. Predstava je prikazana v studiu Arizona gledališča Thália, ki je nekoč delovalo pod imenom Arizona Mulató, kar je tudi kraj dogajanja. Gledalci, ki bodo kupili vstopnico za predstavo, bodo lahko izkusili raznolike, spektakularne atrakcije, ki so se nekoč odvijale znotraj obzidja slovitega zabavišča.

ODNOSI KROGA // Gledališče slike v živo

Kaj se zgodi med planetarno poravnavo? Kako je, ko horoskopska karta, povečana na odru, zaživi v luči osebnega vprašanja? V tej posebni predstavitvi boste dobili vpogled v proces planetarne poravnave, v katerem se planeti našega osončja ter Sonce in Luna kot simbola delov naše osebnosti manifestirajo v odnosu do našega vprašanja. Performerji gledališča Élőkép v Razmerjih v krogu občinstvu pokažejo lastne planetarne okvire, krhke, čudovite, humorne, napete ali celo ganljive prizore svojih notranjih svetov, skozi katere se korak za korakom odstira odgovor na zastavljeno vprašanje.

Liliomfi // Gledališče komedije

Nekateri se morda še spomnite g. Attila Vidnyánszky in Miklós H. Vecsei sta z velikim uspehom izvedla svojo priredbo Liliomfi, ki jo je občinstvo lahko dolgo spremljalo v gledališču Latinovits v Budaörsu. Mlada ustvarjalna dvojica je ponovno uprizorila komedijo Edeja Szigligetija, napisano v pičlih dveh dneh, ki sodi med največkrat uprizarjane komedije v madžarski dramski literaturi. Tudi komična različica je polna humorja, referenc in upanja, ki ga gledališčniki potrebujejo v vsakem trenutku. V naslovni vlogi lahko vidimo Tamása Keresztesa v družbi priznanih umetnikov Vígszínháza.

Pepelka // Budimpeštansko lutkovno gledališče

Septembrska predstava Lutkovnega gledališča iz Budimpešte postavlja zgodbo o Pepelki v obdobje, dobro znano iz kostumskih filmov, v 19. stoletje. V svetu, kjer Instagram še ne obstaja, je videz pomembnejši od vsega drugega. V svet, kjer sta lahko znanost in fizika prava čarovnija. Poleg zlorabe s strani mačehe in polsester se mora Pepelka soočiti tudi z lastno negotovostjo, da lahko stopi na pot odraslosti. Njegovi pomočniki so njegova brezmejna domišljija, njegova nenasitna želja po znanju in njegov neizprosen čut za pravičnost. Dóra Gimesi je napisala razburljivo zgodbo po klasični pravljici, predstavo pa je režirala Ágnes Kuthy.

h.ml.t // Gledališče Budaörs Latinovits

Róbert Alföldi je že tretjič uprizoril (eno) najbolj znanih iger v svetovni literaturi, predelano za družbo Budaörs. Čeprav so se poudarki premaknili in se je predstava prerodila v sodobni interpretaciji in z mladostnim jezikom, še vedno sijajno sledi znani zgodbi. V naslovni vlogi lahko vidimo Kristófa Fröhlicha, poleg njega pa bodo med drugim še Tibor Mertz, Réka Pelsőczy, Katalin Takács in Bence Böröndi.

Ekstaza // Gledališče Katona József

Čeprav je bila režija Jakaba Tarnóczija v gledališču Katona József predstavljena nekaj tednov pred začetkom leta 2024, o njej pišemo prvič v našem letošnjem zbirnem priporočilu. Predstava, v kateri nastopajo mladi iz podjetja, se osredotoča na mlade intelektualce današnjega časa, a te tri ure in pol niso namenjene samo njim, temveč njim. Hišne zabave, projektorji, oder, ki ga je mogoče sprehajati med odmori, nori plesi, droge in juha, ki jo jemo skupaj z občinstvom, morda na prvi pogled zveni nekoliko kaotično, a nastala gledališka predstava je zelo kohezivna in nas bo spremljala še dolgo. čas.