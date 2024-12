Fižol z zerbosom, običajen okus v novi preobleki (recept)

Ob božiču imajo poleg triumvirata ribje juhe, polnjenega zelja in peciva vidno vlogo tudi tradicionalne madžarske torte, med katerimi je gerbil zelo visoko uvrščen. Zato smo naredili fižol z okusom gerbila, ki se od tradicionalnih gerbilov v veliki meri razlikuje le po slovesnem videzu.

Sestavine

Za testenine:

310 g moke

25 g kvasa

50 g sladkorja

1 vrečka vanilijevega sladkorja

1 eggyolk

1 ščepec soli

160 ml mleka

50 g mehkega masla

Za polnjenje:

120 g mletih orehov

70 g sladkorja

8 žlic marelične marmelade

50 g temne čokolade

Za mazanje:

50 ml mleka

½ ec. sladkor

½ vrečke vanilijevega sladkorja

Za standardni odklon:

nekaj oreščkov

Priprava

Kot prvi korak pripravimo babkovo testo, na katerega segrejemo mleko, vanj zdrobimo kvas in ga premešamo z 1 čajno žličko sladkorja. Nato ga skupaj z vsemi ostalimi sestavinami zgnetemo v lepo, gladko testo. Pokrijte in pustite dvakrat vzhajati v 45-60 minutah.

Medtem pripravimo z nadevom: sladkor zmešamo z orehi in temno čokolado nasekljamo na majhne koščke.

Ko naše testo vzhaja, ga na pomokani površini pribl. Razvaljamo v pravokotnik 30×40 cm, namažemo z marelično marmelado, potresemo s sladkimi oreščki in čokolado, nato pa zvijemo kot pecivo. Nato ga z ostrim nožem po dolžini prerežemo na pol in dobljena dva trakova testa zvijemo skupaj, tako da je polnilna polovica navzgor.

Oblikujte pletenico v krog in oba konca temeljito združite, da ohranite našo obliko venca, nato pokrijte in kvasite 30-40 minut.

Medtem segrejte pečico na 170 stopinj. Sladkorje raztopimo v mleku za mazanje, nekaj oreščkov pa grobo sesekljamo za posipanje.

Vzhajan testni venec premažemo s sladkim mlekom in potresemo s sesekljanimi orehi, nato cca. Pečemo 30-35 minut.

Ohladimo fižol gerbil in postrežemo narezan.

Melániji Gál se zahvaljujemo za recept.