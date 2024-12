16 svetlo slikarstvo in svetli programi po vsej državi, ki polepša praznično čakanje

Čar prazničnega obdobja je letos še bolj nepozaben s posebnimi svetlobnimi slikami in impresivnimi programi. Številne lokacije po vsej državi čakajo zainteresirane s spektakularnimi svetlobnimi predstavami, ki osupnejo obiskovalce.

Svetlobno slikanje v Budimpešti in okolici

Lumina Park

Svet luči, ki se je pričaral na palatinski plaži, je hitro postal priljubljen, čudovite vizualne podobe pa vse znova čakajo do 2. marca 2025. Letošnjo temo so poimenovali Festival pravljičnega filma, v okviru katerega se v svetlobnem parku pojavljajo znani pravljični liki, junaki in njihove zgodbe iz filmov in knjig. Pogled na svetlobne instalacije, ki se odsevajo v vodi bazenov, je še bolj nepozaben zaradi popularne glasbe filmov.

Garden of Lights: Dobrodošli v Aprajafalvi

Letošnja tema razstave luči Garden of Lights, ki je bila lani zelo priljubljena, je Hupikék Törpikék. Aprajafalva zaživi v Füvészkertu, in kot igra tematska pesem, bodo tukaj Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Ustvarjalci so slišali tudi za zlo, grdo, plešasto Hocus Spider –, zato bosta s svojo mačko Siamiaú z nami do 2. marca 2025!

Adventna svetlobna slika //3K Kulturni dom Kaszásdűlő (14. december 2024)

14. decembra od 17. do 18.30 bo stavba Kulturnega centra 3K Kaszásdűlő oblečena v adventne luči. Vse čakajo s čudovito svetlobno poslikavo pred 3K, na Trgu Pethe Ferenc.

Svetlobno slikanje v baziliki

Praznični vrtinec, organiziran pred baziliko, razvaja obiskovalce v središču mesta s svetlobnimi instalacijami, drsališčem, točko szeflip in pravim božičnim vzdušjem. Svetlobna slika, projicirana na pročelje Bazilike, se začne vsak dan ob 17.30, od takrat naprej pa vsake pol ure zaslepi tiste, ki gledajo na adventnem sejmu. In medtem ko čakate na svetlobno sliko, lahko ustvarite edinstven vzorec za fasado bazilike iz selfie točke.

Svetlobno slikarstvo v Vácu

V enem izmed najbolj očarljivih majhnih mest v državi bo tudi letos na poti adventni mali vlak, kjer lahko občudujete mestne stavbe, oblečene v adventne okrasne luči, okrašen glavni trg, prenovljeno katedralo in čarobno Donavo Corzo iz resnično posebne perspektive!

Svetli grajski park – Svetli vrt kraljice Elizabete, Gödöllő

Do 28. februarja 2025 bo v parku kraljevega gradu Gödöllő v spomin na kraljico Elizabeto potekal poseben svetlobni park. Bleščeče svetlobne instalacije “Bright Castle Park” ne predstavljajo le ikoničnih trenutkov Sisinega življenja, ampak zagotavljajo tudi čarobno izkušnjo za vso družino. Park, ki ima 250.000 LED luči in impresivne skulpture, ponuja edinstveno priložnost za obiskovalce, da spoznajo zgodovino cesarice in veličastno vzdušje gradu. V adventnem in božičnem času je resnično poseben program za vse tiste, ki želijo biti del čarobne, zgodovinske pustolovščine.

Osvetljeni Adventni Koledar // Szentendre

Poleg neštetih odličnih priložnosti adventnega programa vam bodo letos v Szentendre znova prinesli osvetljen adventni koledar! Bistvo igre je, da od prvega decembra vsak dan drug lokalni prebivalec okrasi in osvetli svoje okno, s prav tako osvetljeno adventno številko dneva. Bliža se božič, na ulicah Szentendre bo osvetljeno vedno več oken, na božični večer pa bodo vsa okna hkrati prinesla svetlobo.

Svetlobno slikanje po vsej državi

Folly Svetlobno slikanje v božičnem vzdušju//Badacsonyörs

V Arboretumu Folly v Badacsonyörsu se bo 14., 21., 27. in 30. decembra začel voden sprehod, v glavni vlogi pa bo svetlobno slikarstvo. Zahvaljujoč čudovitim svetlobnim animacijam so ikonična drevesa in rastline vrta oživljene na 8 lokacijah arboretuma, ki decembra postane popoln in neponovljivo doživetje z božičnimi lučkami neumnosti.

Božična pravljična hiša, Körmend

Izjemno priljubljena Božična pravljična hiša v Csákánydoroszló praznuje 15. obletnico na novi lokaciji. János Gyurján in njegova družina letos prvič očarajo obiskovalce v Körmendu s svojim božičnim svetlobnim parkom, ki ga osvetljuje več kot 400.000 LED žarnic. Svetlobna razstava, organizirana na dvorišču in eni od razstavnih dvoran gradu Batthyány, bo nedvomno ena najbolj obiskanih znamenitosti adventnega viharja Körmend. Zainteresirane čaka pravljični svet do 5. januarja.

Adventna svetlobna oddaja //Győr

Mesto Győr ponuja adventno svetlobno predstavo tistim, ki prihajajo na vihar adventnega sejma. Letos bodo prvič pisane luči plesale okoli stolpov benediktinske cerkve sv. Ignacija in strani benediktinskega reda. Svetlobno predstavo lahko občudujemo večkrat vsak dan. Po adventnem kratkem filmu ne le stavbe, ampak celotno mesto zajame svetloba.

Garden of Lights: Ostržek, Debrecen

Letos je razstava luči Garden of Lights osvojila tudi prestolnico Hajdú-Bihar, saj je 18. oktobra kot nova lokacija debitiral živalski vrt Debrecen. Nič drugega kot očarljiva zgodba o Ostržku, ki se je spremenil v majhnega dečka, se ni preselil v živalski vrt. Med potepanjem po čarobnem svetlobnem parku lahko srečate legendarne like zgodbe, med njimi predanega Geppetta, dobrosrčno Modro vilo in vedno energičnega Tihamérja Tücsöka. Lahko pa bi si ustvarili nepozabne spomine na več foto točkah čarobnega vrta. Razstava bo obiskovalce osupnila do 2. marca 2025.

XIII. Adventni rokodelski in pravljični sejem, Pécs

Trg Széchenyi v adventu postane škatla za dragulje, kjer poleg prazničnih okraskov svetlobna slika mošeje krona XIII adventni sejem rokodelstva in pravljic. Praznični koncerti, spektakularne točke za selfije, ročna dela, slastni prigrizki in topli napitki pomagajo prežemati praznično vzdušje. Na adventnem sejmu bodo med drugim nastopili Kvartet Kozma Orsi, Kiskalász, Tamás Szekeres iz Omege, Rutkai Bori Band in Fool Moon.

Svetlobno slikanje v Zalaegerszegu

Letos boste v Zalaegerszegu obkroženi z več svetlobe in razpoloženjske osvetlitve kot kdajkoli prej! Ulice, drevesa, stojnice postajajo svetlejše kot kdaj koli prej. Doslej so stavbe okoli Dísz tér prejele svetlobno slikanje šele v zadnjih 1-2 tednih, zdaj od 1. decembra bo svetlobno slikanje z božičnim vzdušjem okrasilo Hišo znanosti in tehnologije, stran Ribbon House in Mestno hišo.

Adventne luči v Miskolcu

Poleg prijetnega drsališča, pravljičnega lahkega tramvaja in prazničnih luči mesta bodo razlogi za obisk Miskolca v adventnem času. Vsak dan do 6. januarja, po temi, svetlobne instalacije naredijo jezero Csónakázó v Miskolctapolci lepo, med drugim.

Praznično slikanje svetlobe v Sopronu

Oglejte si središče mesta Sopron, oblečeni v praznične luči, in bodite del skupnega praznovanja! Čaka vas nešteto programov: sejem v Grajskem okrožju in Fő tér, svetlobno slikanje na vse adventne vikende, intimni koncerti v cerkvi Nagyboldogasszony – Bencés, brezplačni majhni vlaki in obrti v Muzejskem okrožju.

Svetlobno slikanje // Szentes

1. decembra so zasvetile pravljične praznične luči mesta Szentes, kjer Kulturni center Szentes ponuja številne razburljive programe in koncerte za družine v adventnem času. Ena izmed njih je svetlobna slika na stavbi Županijske hiše, ki bo 13. in 20. decembra med 17. in 21. uro, ki je že ob otvoritvi adventnega sejma doživela velik uspeh.