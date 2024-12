Sisijin božič: 5 ikoničnih lokacij in programov, ki se poklonijo madžarski kraljici

Ni dvoma, da vsi poznamo zgodbo o kraljici Sisi, ki se je rodila 24. decembra 1837. Ko se bliža božič, številne domače lokacije in programi obujajo duh promadžarske monarhinje in vzdušje njenega časa. Pokazali vam bomo, kaj so to!

Sisijin božič v gledališču Erkel (14. december 2024)

Praznični gala koncert Kate Janze, Szilveszterja P. Szabója in Zsolta Árpáda Mészárosa vas bo 14. decembra popeljal na adventno tržnico v dvorcu Schönbrunn. Trije umetniki izvajajo dušo ogrejoče pesmi iz svojih ikoničnih vlog in božične pesmi, ki ustrezajo temi. Na Sisinem božičnem gala koncertu se boste ob vonju po vročem punču in schönbrunnskem vzdušju zagotovo počutili kot na Dunaju in s tem popolne božične priprave. Dunajski vrvež ni popoln brez najljubše madžarske cesarice, ki jo pooseblja nagrajenka Jászai Mari Kata Janza, ki pri nas ohranja kult Sisi že več kot 20 let. Za glasbeno doživetje bo poskrbel Sturcz Szmollbend, vstopnice so še na voljo!

Sisijin božič – ogledi po Grajskem vrtu Bazar (15., 21., 22. december 2024)

Decembra bo preteklost večkrat oživela v prazničnem programu ekipe Buda Castle Walks. Med adventnimi vikendi je v ospredju zgodba kraljice Elizabete, ki je tudi sama rojena 24. decembra. Med adventnim sprehodom po Grajskem vrtnem bazarju se spomnijo večerov ob svečah in Sisinih božičev kot otroka in nato kot kraljice. Udeleženci sprehoda lahko poskusijo tudi Sisijino najljubšo torto, florentinsko, narejeno po izvirnem receptu.

Božič kraljice Elizabete na kraljevem gradu Gödöllő (28. december 2024)

28. decembra vas pričakuje božič kraljice Elizabete na kraljevem gradu Gödöllő. Med prazničnim dogajanjem se lahko obiskovalci s pomočjo tradicionalistov Mare Temporis preizkusijo, kako bi izpolnili običaje in pričakovanja kraljevega dvora, se naučijo priljubljenih plesov dvornih balov in sodelujejo na sprejemu Kraljica Elizabeta z liki v starinskih kostumih. Poleg vrveža na dvorišču čakajo staro in mlado rokodelski program, ustvarjalne spretnostne igre v Igralnici Roka-noga in pravljična igra babice Holle.

Nova grajska občasna razstava Sisi, zvezda ponuja vpogled v to, kako je lik cesarice in kraljice Elizabete postal stalni navdih za svet umetnosti od dvajsetih let prejšnjega stoletja do danes. Na razstavi so tudi ikonični filmski in odrski plakati, ki spominjajo na obdobja in igralke, ki so v preteklih letih upodabljale kraljico.

Ob obisku si morate ogledati tudi grajski park: bleščeče svetlobne instalacije »grajskega parka Lampus of Light« ne prikazujejo le ikoničnih trenutkov iz Sisijevega življenja, temveč nudijo tudi čarobno izkušnjo. Park z 250.000 LED lučkami in impresivnimi skulpturami ponuja obiskovalcem edinstveno priložnost, da spoznajo cesaričino zgodbo in postanejo del zgodovinske pustolovščine.

Mesta, poimenovana po Sisiju v središču mesta

Več ikoničnih lokacij v Budimpešti se pokloni kraljici Sisi, vključno s celopostavnim kipom Sisi, ki ga je leta 2018 izdelala Mária R. Törley, ki se nahaja na trgu Madách in v eni roki drži dežnik, v drugi pa strani iz njene pesniške zbirke. V bližini budimskega mostišča najdemo tudi spomenik Györgyja Zale kraljici Elizabeti, posvečen leta 1932, na Csillaghegyju pa najdemo doprsni kip Ferenca Raába, postavljen leta 1903, ki je eden najzgodnejših spomenikov kraljice Elizabete na Madžarskem.

Ne smemo pa pozabiti na neogotsko župnijsko cerkev, poimenovano po sveti Elizabeti iz hiše Árpád, ki se nahaja na trgu Rózsák in katere zavetnika je lokalna skupnost želela pridobiti na svojo stran kraljico Elizabeto. Gradnja se je začela leta 1893, vendar Sisi ni dočakal slavnostne otvoritve cerkve, ki jo je zasnoval Imre Steindl leta 1901. Po sočasnih zapisih je njen mož mašo posvetitve cerkve poslušal kleče.

Praznični ogled Elizabetinega razglednega stolpa

Neoromanska stavba, ki krasi najvišjo točko mesta in je visoka 527 metrov nad morjem, se poklanja kraljičinim izletom na goro Janez. Oblikovalec razgledne ploščadi, ki je bila odprta leta 1910, je bil Frigyes Schulek, ki je preoblikoval tudi Matijevo cerkev in ribiško trdnjavo. Namesto nizke lesene ploščadi je postavil okrogel, več kot 23 metrov visok kronski stolp. . Kljub mrzlemu vremenu se Erzsébet Lookout splača obiskati tudi pozimi, če imamo srečo, lahko od tu občudujemo zasneženo pokrajino Budimpešte.