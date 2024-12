13 vintage in retro sejmov v Budimpešti in okolici za božični lov na zaklad

Če vam je pomembna trajnost in okoljska ozaveščenost, želite presenetiti svoje najdražje z unikatnimi zakladi ali se obdariti, potem vas čakajo prestolniški praznični starodobniški sejmi in bolšji sejmi!

Sejem starodobnikov – adventna kavalkada | Pol devetih (8. 12. 2024)

8. decembra med 10. in 17. uro v pritličju Nyolcésféla čaka tiste, ki iščejo zaklade za praznike ali samo za zabavo, adventni sejem starodobnikov. Ob dobri glasbi, še boljših spominkih in prav tako čarobnem vzdušju na sejmu ne bo manjkalo retro, vintage, starinskih in srednjeveških zakladov. Sejem je družinam in psom prijazen!

Božični bolšji sejem | Törökbálint (8. december 2024)

V nedeljo, 8. decembra, bo v Kulturnem centru Munkácsy Mihály v Törökbálintu potekal letošnji bolšji sejem. Ta dan bosta obe nadstropji društvenega doma napolnjeni z zakladi, ki so se skrivali na podstrešju, domačimi dobrotami in izdelki domače obrti.

Bolšji sejem v Konektorju (8. 12. 2024)

Na drugo adventno nedeljo bo IX. Vredno bo obiskati tudi Konnektór v 11. okrožju, kjer lahko na bolšjem sejmu kupite stare stvari, ki spominjajo na preteklost, in stare, a še vedno popolne igrače. Dogodek lovce na zaklade čaka med 14. in 18. uro.

Vereški bolšji sejem | Veresegyház (8. december 2024)

V adventnem času potekata tudi bolšji sejem Veresegyháza in občinski sejem! 8. decembra, drugi adventni vikend, lahko tudi vi iščete in raziskujete še boljše zaklade, ki čakajo na novo življenje ob Mestni hiši.

Trg vintage mode | Tržna dvorana na trgu Klauzál (8., 15., 22. december 2024)

Svoji strasti do zakladov se lahko prepustite tri adventne nedelje, tokrat na Vintage Fashion Marketu. Na dogodku, ki bo potekal v tržni dvorani na trgu Klauzál, bodo prodajalci prodajali najbolj kul vintage oblačila. Poleg klasičnih, modernih, boemskih in vintage kosov lahko pričakujete otroški koncert, fotosteno, božično delavnico in celo predstavitev umetnikov.

Adventni obrtni sejem in bolšji sejem | Coffee Bean Cafe (14. december 2024)

Kavarna Kávébab 14. decembra od 10. ure dalje vabi na adventni obrtni sejem in bolšji sejem. To soboto lahko v kavarni Budafok najdete ročno izdelane izdelke, predmete iz druge roke in celo zaklade, ki so odlična darila. In tistim, ki se naveličajo iskanja, ni treba daleč, saj se lahko sprostijo ob kuhanem vinu, piškotih in kavi.

Izmenjava plošč: Točno to manjka! | Kulturni center Marczibányi Square (14. december 2024)

Kulturni center Marczibányi Square bo 14. decembra ponovno gostil vse, kar je glasba v okviru izmenjave plošč. Mesečna tržnica bo predstavljala nove in stare plošče, kasete, zgoščenke, glasbila, predvajalnike, zvočnike, ojačevalce ter glasbeno navdihnjene knjige in plakate.

Adventni sejem vintage oblačil | Simple Garden (14. december 2024)

Eden najbolj kul sejmov vintage in predelanih oblačil in dodatkov v Budimpešti se bo 14. decembra preselil nazaj v Szimpla Kert. Trajnostna moda je prav tako pomembna v božični naglici, še posebej, če želite obdariti svoje najdražje ali presenetiti sebe z unikatnimi zakladi, vintage in streetwear oblačili. Tokrat lahko pričakujete ogromno zalog blaga!

Sejem skupnosti garderobe | ELTE Globe Hall (15. december 2024)

Še zadnjič letos, 15. decembra, se bo Wardrobe Community Fair za eno decembrsko popoldne preselil v dvorano ELTE Globe. Sejem je odlična priložnost, če še vedno iščete trajnostna darila ali pa bi radi pred božičem presenetili z obleko ali posebnim dodatkom. Sejem bo med 12. in 16. uro.

23. Bolšji sejem Terézváros Lumber Rescue (15. december 2024)

Na srečo nam tudi v adventnem času ni treba zamuditi bolšjega sejma Terézváros. 15. decembra med 9. in 14. uro se bo splačalo odpraviti na trg Hunyadi, kjer boste lahko ponovno izkoristili nadvse uspešen dogodek za nakup daril in zakladov za svoje najdražje in seveda zase! Za brezplačno vzdušje bo poskrbel DJ, računate pa lahko tudi na topel čaj, kuhano vino in lángos!

Praznični sejem starin in bolšji sejem v Szentendreju (15. december 2024)

Na obrežju potoka Bükkös v Szentendreju boste lahko na srebrno nedeljo, 15. decembra, v prazničnem vzdušju izbirali med najlepšimi izdelki, izdelki domače obrti in starinami sejma starin in bolšjaka.

Bolšji trg ulice Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Več kot dve desetletji stari bolšji sejem na ulici Bakancsos je svojo patino ohranil vse do danes: je stalno vikend prizorišče prodajalcev in kupcev, kjer lahko zamenjajo lastnika najboljši zakladi, ki so nekoč počivali na podstrešjih. Najdete lahko vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.

Budimska tržnica (vsako soboto in nedeljo)

Na stežaj odprta vrata sejma Buda Treasure Fair vsako soboto in nedeljo pričakujejo navdušene lovce na zaklade, ki se lahko pripeljejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek za svoj dom, imamo nekaj za vas iz preteklosti, ki si jo srčno poželi, je vredno dopoldne posvetiti temeljitemu raziskovanju.