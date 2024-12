V četrti palače Budavári se odpira panoramsko drsališče in zimski čarobni svet

Ena največjih novosti letošnje zime je otvoritev Savojske ledene terase v četrti palače Budavári, ki čaka družine na trgu pred Madžarsko narodno galerijo.

Terasa Savoy je ena najbolj impresivnih lokacij v Budimpešti, z neprimerljivo panoramo celotne prestolnice. Na tem bleščečem mestu, kjer se vas zgodovina skoraj dotakne, bo debitiralo eno najbolj edinstvenih drsališč na Madžarskem.

Družinam prijazna pobuda, imenovana Savoya Ledena terasa – ,,Zelo najboljši”, ponuja zimska doživetja, ki so na seznamu veder, v duhu trajnostne zabave. Poleg drsališča ste lahko del številnih barvitih programov, raznolikih glasbenih in družinskih dogodkov, pa tudi posebne Budavári Hütte Parties naredijo hladne dni nepozabne.

Med 6. decembrom in 15. januarjem ste lahko vsak dan v tednu, med 12. in 22. uro, uživali v čudovitem razgledu na Budimpešto z drsanjem ob konjeniškem kipu Jenő Savoyai. Na dan brezplačne otvoritve 6. decembra lahko vzamete led in se zabavate po ogrevanju z dišečim kuhanim vinom v rokah.

Uporaba drsališča je možna z nakupom vstopnice 3500 HUF, ki je na voljo po znižani ceni od 18. ure dalje. Več informacij najdete na Facebook strani ledene terase.

Če se sprehajate v okrožju Budimskega gradu, obiščite brezplačno razstavo Csikós udvar na prostem:

29. novembra se je v Csikós udvar odprla razstava na prostem Brez ovojnice – Zimske razglednice iz srečnih časov miru. Brezplačna razstava vas popelje v čas, ko sta bili pošta in slikovna razglednica danes tako priljubljeni kot spletni prostor in mobilni telefoni. V povezavi z razstavo potekajo tudi nenavadni vodeni ogledi. 6. decembra pisateljica Anna T. Szabó in 14. decembra novinar Endre Sal govorita o razglednicah. Od adventa do Bogojavljenja sprehajalce na dvorišču Csikós čakajo sejem, topli napitki in praznične dobrote, okrasno božično drevo, jaslice.