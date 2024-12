Čarobni pravljični park Városliget inovira z nebesno visokim panoramskim kolesom in toboganom

V Városligetu, v soseski Vajdahunyadvár, bo Čarobni gaj oživel letos decembra.

Med 6. decembrom in 1. januarjem vile gozdička ponovno povabijo na potovanje mlade in stare, ki se lahko v Čarobni delavnici potopijo v praznične luči in božični čudež na čarobni lahki železnici, čarobnem vrtiljaku, velikanskem čarobnem kolesu in množici programov.

Programska serija družinam ne ponuja nikakršne sprostitve, ki lahko ves december uživajo v prazničnem vzdušju, obsijanem z lučmi.

Pa poglejmo, kakšni stalni programi vas čakajo v posebnem pustolovskem parku:

Magic Workshop: Drobni vilini VarázsLiget vas spodbujajo, da se odpravite na čudovito potovanje, kjer pravo čudo stvarstva čaka najmlajše. Program je brezplačen.

Čarobna železnica: Prav sredi sejma vozi poseben majhen vlak, kjer lahko zamenjate vozovnice za praznično čudežno deželo.

Čarobni vrtiljak: Na hrbtih pravljičnih ringlispílen konj in severnih jelenov se lahko zavrtite do neskončnosti ali celo sedite v kočiji.

Orjaško čarobno kolo: Letos vas bosta dve panoramski kolesi odpeljali do zvezd, od koder boste lahko iz ptičje perspektive videli, kakšen je grad in drsališče.

Valjčni podstavek: Poleg drsališča Városliget Ice Rink lahko uživate v prazničnem vzdušju vurstlija z letenjem na novi atrakciji serije programov.

Gastrokaravana: Stojnice, postavljene ena poleg druge, vas pričakujejo z nebeško pečenim kostanjem, trobentačem, zimskimi dobrotami, penastim kakavom, ki ogreje dušo, in kuhanim vinom, ki se zaliva v ustih.

Več informacij najdete na spletni strani VarázsLiget.