Najveličastnejši gradovi v državi vas pričakujejo s kavalkado adventnih programov

Na Madžarskem je veliko gradov in gradov, ki jih je vredno obiskati tudi v zimski sezoni, če si želite elegantnega in razburljivega potovanja skozi čas. Neprofitna organizacija za razvoj nacionalne dediščine Kft.v zgodovinskih stavbah, ki jih je obnovil (x)

Zdaj, ko se dnevi krajšajo, stemni se prej, pa tudi vreme ne kaže najbolj prijaznega obraza, prihajajo v ospredje programi v zaprtih prostorih. Če bi radi zapustili tablo Budimpešta, a se vam zdi vreme premrzlo za pohodništvo, ciljajte na podeželski grad, graščino ali graščino!

Ne glede na to, ali se potepate sami ali iščete vznemirljivo lokacijo za prijateljske pogovore ali romantične sprehode, zagotovo ne morete premagati najlepših madžarskih gradov ali gradov!

Vse informacije na enem mestu

kam greš Pri tem vam pomaga aplikacija Grajski svet, v kateri najdete aktualne informacije o kratki zgodovini 25 obnovljenih gradov in gradov, njihovih aktualnih programih, stalnih in občasnih razstavah ter njihovem odpiralnem času!

Pri iskanju spomeniškovarstvenih lokacij vam pomaga kompleksen program za načrtovanje zemljevidov, s katerim lahko enostavno izberete znamenitosti, ki so vam najbližje! Če ne marate stati v vrsti ali bi radi kulturno izkušnjo podarili, lahko vstopnice unovčite tudi prek aplikacije.

Vaš adventni program

Gradovi in njihovi zgodovinski vrtovi prevzamejo božični sijaj z obilico programov za vse starosti. Zainteresirane čaka Božičkova pošta, rokodelsko in muzejsko izobraževanje, konjske predstave in literarni večeri.

Seveda tudi v zimskem času ne gre zamuditi koncertov lahke glasbe, muzejske pedagogike, gledaliških predstav in grajskih pravljic. Gremo na dolg sprehod? in njegovo ekipo vas decembra čakajo tematska vodenja na štirih lokacijah.

Preiskava v gradu

Grajski kriminalni triler, ki je bil velik uspeh na gradu Nádasdladány, je zdaj na veliko povpraševanje predstavljen v Keszthelyju. Razburljiva detektivska igra je hkrati tudi nepozabna pustolovščina, ki obljublja nešteto skrivnosti in nepričakovanih preobratov! Lady Agatha Stewart, gospodarica gradu Festetics v Keszthelyju, organizira lov, ko se nepričakovano zgodi zločin.

Med preiskavo lahko pogumni kandidati razkrijejo podrobnosti umora na podlagi znakov zločina in dokazov, ki so ostali za njimi, vse v ekskluzivnem okolju, v kontekstu očarljivega potovanja skozi čas. Starejši od 14 let lahko individualno in skupinsko raziskujete 27. in 28. decembra v gradu Festetics.

Čakajo vas prenovljeni gradovi

Najbolj obiskan spomenik na Madžarskem, grad Keszthely, ki je v zadnjih letih doživel velik razvoj, je vreden ogleda kadar koli v letu. Stalne novosti in programi štirih letnih časov, organizirani skozi vse leto, so lani privabili rekordno število turistov. Dediščina Festetics se je konec lanskega leta razširila s Fenékpuszta Major, ki je lahko prava poslastica za pohodnike, ki jih zanimajo konji in jahanje!

Če želite pravo zanimivost in novost, obiščite Geszt, kjer se nahaja najnovejši prenovljen in predan grad v državi! Priljubljenost gradu jasno dokazuje dejstvo, da je spomenik od njegovega ponovnega odprtja junija obiskalo več kot 20.000 ljudi.

Grad Tisa je bil dom dveh madžarskih premierov, Kálmána Tisze in Istvána Tisze, in je veljal za središče družbenega in političnega življenja tistega časa. V Gestu lahko uživate v kompleksni turistični izkušnji: poleg ogleda interaktivne stalne razstave boste našli tudi nastanitev, gostoljubje, kulturno, športno in rekreacijsko središče!

Raziščite okolico, ostanite več dni: sprostite se lahko v gostišču z 29 sobami!

Več koristnih informacij NÖF National Heritage Development Nonprofit Kft. spletni strani, na tej povezavi.