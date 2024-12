Kavalkada pravljičnih svetlobnih in adventnih programov se seli v osrčje Pécsa

Ko se bližajo prazniki, so mesta razsvetljena in Pécs je eno najbolj vzdušnih mest v adventnem času. Decembra mesto obiskovalce pričaka s posebnimi programi, čudovitim adventnim sejmom in številnimi kulturnimi doživetji. Če se še niste odločili za destinacijo adventnega vikenda, vas bo Pécs zagotovo navdušil!

Adventni čar v starem mestnem jedru

Széchenyi tér v adventnem času postane skrinjica z dragulji, kjer poleg praznične okrasitve Dzámijeva svetloba okrona XIII. Adventni sejem ročnih del in pravljic.

Praznični koncerti, spektakularne selfie točke, ročna dela, slastni prigrizki in topli napitki vam bodo pomagali v prazničnem vzdušju. Na adventnem sejmu bodo med drugim nastopili Kozma Orsi Quartet, Kiskalász, Tamás Szekeres iz Omege, Rutkai Bori Band in Fool Moon.

Srečanje umetnosti, kreativnosti in elegance

V adventnem času še posebej hrepenimo po lepoti, privlačnih pogledih in skupnih doživetjih z najdražjimi.

To ponuja kulturna četrt Zsolnay, kjer vas poleg vrhunskih razstav Zsolnay čakajo stalni programi, kot so planetarij, interaktivni magični prostor ali vesolje VR. Pravljica, slikovite zgradbe, rokodelski izdelki, trgovina z blagovno znamko Zsolnay, restavracije in kavarne dopolnjujejo dušo dvigajočo izkušnjo.

Kulturni zakladi svetovne dediščine

Adventni obisk Pécsa ne bi bil popoln brez odkrivanja zakladov Unescove svetovne dediščine. Več kot 1600 let stare zgodnjekrščanske grobnice ponujajo vznemirljivo doživetje ne le ljubiteljem arheologije, ampak tudi vsem, ki se želijo potopiti v zgodovino in duhovno dediščino mesta.

Pécs ponuja posebno mešanico intimnih trenutkov. Načrtujte svoj adventni vikend in rezervirajte namestitev v ZsolnayNegyed Gostišču !

