5 počitniških programov in posebnih doživetij v pravljičnih krajih dežele v decembru

Tudi v tem adventu ne bo manjkalo prazničnega programa, pričakujejo vas številna posebna doživetja in edinstvene zanimivosti po vsej državi.

Božična hiša ranča Laczkó, Tárnok (16. november – 14. december 2024)

Med 16. novembrom in 14. decembrom obiščite ranč Laczkó, kjer Božičkova hiša ponuja čarobna doživetja za staro in mlado! Na Božičkovem dvorišču je živalski vrt, čudovite točke za fotografiranje in praznično vzdušje, v bifeju pa se lahko pogrejete s toplimi napitki in svežimi piškoti. Božička lahko srečate osebno, vsak dan se oglasi tudi Grinch, Elsa, znana iz Ledenega kraljestva, pa praznično vihravo obišče 30. novembra in 7. decembra.

Vörsi Betlehem in adventni sejem (med 1. decembrom in 20. januarjem 2024)

Zgodovina največjih srednjeevropskih jaslic sega v leto 1948, ko so na vaško pobudo porušili oltar Srca Jezusovega v cerkvi sv. Martina in na njegovem mestu postavili manjše jaslice. Pobuda, ki je bila takrat še skromna in je ganila le lokalne prebivalce, se je kmalu povečala in danes privablja vse več obiskovalcev v vas Somogy. Letos, že 76., lahko med 1. decembrom in 26. januarjem vsak dan občudujemo 60 kvadratnih metrov veliko konstrukcijo iz mavca in naravnih materialov. Jaslice vsako leto pričakajo svoje obiskovalce z drugačno postavitvijo in nenehnimi novostmi.

Gastrohegy Advent, Badacsony (7.-8. december 2024)

Sezonske sestavine, domača kulinarika, predani gostitelji in aktivno raziskovanje čakajo vse, ki jih zanima Adventna gastrohedija, ki 7. in 8. decembra na severni obali pričara praznično kavalkado. Ob tej priložnosti zrak zadiši po kuhanem vinu in pečenem kostanju, tisti, ki si ga zaželijo dobrot, pa lahko poskusijo številne dobrote po domače. Seveda je treba izkoristiti tudi zmogljivosti slikovite lege, tako da lahko okolico raziščete bodisi v okviru daljše ture bodisi s kolesom, nato pa dan zaključite s pogrevanjem ob ognju.

Adventna kletna otvoritev gore, Páty (14. december 2024)

14. decembra obiščite Páty’s Pincehegy, kjer prijetno praznično vzdušje čaka ljubitelje vina in tiste, ki bi radi praznik praznovali na posebni lokaciji. V prijetnem okolju planine vas pričakujejo odprte kleti, kjer organizatorji pripravljajo okusna vina in lokalne dobrote, čas preživetja pa bo popestril pevski zbor. Sprehodite se na goro, pojejte okusno domačo torto ob skodelici toplega čaja in seveda ne zamudite ekskluzivne ponudbe vinarjev, saj lahko doživite nešteto nepozabnih doživetij.

Božični sejem na gradu Yöttevény (15. 12. 2024)

15. decembra bo na čarobnem dvorišču gradu Földváry v Öttevényju letos prvič potekal Grajski božični sejem. Odkrijte posebne stvaritve domačih rokodelcev, med katerimi boste našli tudi ročno izdelan nakit, okraske in unikatna darila, ali poskusite vročo čokolado, tradicionalne božične piškote in druge dobrote. Grad in njegovo dvorišče, odeto v praznično okrasje, ter sejem so na voljo brezplačno in so odlična destinacija za mlade in starejše.