Budafoki Winery Tour vas ta december čaka z adventnim viharjem

V soboto, 7. decembra, se bo sistem zgodovinskih kleti vinorodnega okoliša Budafok spremenil v pravi adventni vrtinec. Pripravite se na nepozabno avanturo, kjer se preteklost sreča s sedanjostjo, vina in šampanjci pa oživijo praznično vzdušje!

Več kot degustacija vin

Potopite se v zgodovino proizvodnje šampanjca, spoznajte skrivnosti znanih kleti, okusite posebna vina in šampanjce! Na vodenih ogledih kleti se lahko potepate po stoletnem sistemu kleti, hkrati pa spoznavate zgodovino vinorodnega okoliša in tamkajšnje vinarske tradicije.

Cellar Tour niso samo vina! Čakajo vas živa glasba, razstave, delavnice in gastronomske specialitete. Okusite slastne prigrizke, poslušajte prijetno glasbo, sodelujte v interaktivnih programih in odkrijte skrite zaklade vinorodnega okoliša!

Družinske dogodivščine za mlade in stare

Pinceját ponuja tudi odličen program za družine. Mladi in starejši lahko uživajo v medičarski delavnici, zgodovinskih razstavah in pestrem igrivem programu.

Brezplačen avtobus vozi med lokacijama vsako uro s trga Mestne hiše, tako da lahko udobno odkrivate vse skrivnosti vinorodnega okoliša. Ni vam treba skrbeti za parkiranje, samo uživajte v vinski avanturi!

Podroben program in dodatne informacije: bornegyed.hu