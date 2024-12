5 veličastnih lokacij v Budimpešti, kjer vas čakajo doživetja, polna svetlobe

Najrazličnejše lokacije prestolnice so si za adventni čas nadele najlepšo praznično okrasitev in svetla oblačila. Če želite biti del pravljičnega spektakla, se oglasite med prazničnimi vikendi!

Praznična svetlobna mreža na baziliki (do 1. januarja 2025)

Adventni sejem v baziliki se je odprl 15. novembra, odet v spektakularne, praznične luči in okrasje. Adventna bazilika, ki je bila kar štirikrat izbrana za najboljši božični sejem v Evropi, letos ne čaka le z novo božično jelko, ampak tudi z veličastno svetlobno mrežo. Svetlobna mreža, ki izgleda kot božični dragulj, se začne od vrhnjega okrasja skoraj 12 metrov visokega, praznično odetega bora in se kot zvezdnato nebo razprostira nad mimoidočimi. Poleg sijaja svetlobe je seveda tudi letos projicirana svetlobna slika na pročelju bazilike, ki si jo vsak dan od 17.30 dalje lahko ogledajo željni prazničnega vzdušja.

1051 Budimpešta, Szent István tér

Adventna svetlobna slika | Kulturni center 3K Kaszásdűlői (14. december 2024)

Če bi radi tretji adventni vikend pozlatili s pravljičnimi lučkami, svetlobno igro in svetlobnim slikanjem, se splača obiskati III. zaviti proti okrožju. 14. decembra, v soboto, se bosta Pethe Ferenc tér in Kulturni center Kaszásdűlő odela v adventne lučke. Ta dan ste lahko med 17.00 in 18.30 uživali v adventni poslikavi, ki je dopolnila praznično pričakovanje najmlajših in starejših v družini. Pred ali po svetlopisu si velja ogledati tudi čudeže s svetlobo okrašene jaslice, postavljene na trgu, ki obiskovalce pričakujejo do 3. januarja.

1033 Budimpešta, Pethe Ferenc tér 2.

Lahka flota (od 2. decembra 2024)

Vsako leto sedimo na iglah in čakamo, kdaj bodo počitniški tramvaji voznega parka luči prestolnice zapeljali iz garaž in garaž. Bolj kot novosti se veselimo le samih vozil oblečenih v svetlobo, s katerimi bodo zgodnji zimski večeri in decembrska naglica pozabili tako pri mladih kot starih, kot bi mignil. Vozila, ki razsvetljujejo ceste, bodo 2. decembra ob 17. uri najprej zapeljala na ulice prestolnice in sporočila, da se je začel eden najbolj čarobnih časov v letu. Za lete in vozne rede kontaktirajte BKV Zrt. da spremljate njegovo uradno Facebook stran, kjer bodo točne informacije objavljene, ko se bliža odhod.

Lumina Park (do 2. marca 2025)

Lumina Park je že od prvega trenutka ukradel srca meščanov prestolnice in nič drugače ni tudi letos, ko glavni junaki naših najljubših filmov in pravljic zaživijo v okvirih pravljične vizualije. Svetlobni park, ki se je udomil na Margaretinem otoku, na plaži Palatine, lahko obiščete do 2. marca 2025 in ni treba posebej poudarjati, da gre za odličen program za praznovanje svetlobe polnega adventa. Letos skoraj dvesto svetlobnih instalacij, ki že tretjič prinašajo veselje in spokoj, spominjajo na kapitana Némója, g. Bean, Darth Vader, Jurski park in celo pravljični svet Narnije. Park sprejema ljubitelje svetlobe vsak dan od teme do 21. ure.

1003 Budimpešta, promenada Soó Rezső 1.

Čarobni vrt (med 6. decembrom in 1. januarjem 2024)

V Városligetu, poleg Vajdahunyadvára, bo letos decembra ponovno zaživel Čarobni vrt. Med 6. decembrom in 1. januarjem Vile iz gaja ponovno vabijo otroke in velike na popotovanje, kjer se lahko vživijo v praznične luči in božični čudež v Čarobni delavnici, na čarobni miniaturni železnici, čarobnem vrtiljaku, velikansko čarobno kolo in množico programov. Serija programov ne omogoča prav nobene sprostitve za družine, ki lahko tako ves december uživajo v prazničnem vzdušju obsijanem z lučmi.

1146 Budimpešta, promenada Vajdahunyad