7 čarobnih zimskih festivalov in božičnih sejmov v Budimpešti decembra

Najbolj čarobni čas v letu prinaša toliko razburljivih programov. Zahvaljujoč različnim sejmom lahko v prazničnem vzdušju obdarite svoje najdražje ali sebe.

Božični sejem na trgu Vörösmarty (15. november – 31. december 2024)

Seveda tudi letos ne smete zamuditi enega najbolj priljubljenih adventnih dogodkov v prestolnici na Trgu Vörösmarty: ob čudovito okrašenem drevescu se lahko ob božičnih melodijah izgubite v vrtincu sejma. Božični sejem, ki traja vse do Silvestrovega večera, vse pozdravi z gastronomskimi in obrtniškimi razstavljavci ter mirnim vzdušjem, da se skupaj uglasimo v prazniku ob dobrem kuhanem vinu.

Advent v Óbudi // Fő tér (29. november – 22. december 2024)

Priljubljena serija dogodkov se bo vrnila v osrčje Óbude med 29. novembrom in 22. decembrom 2024, kjer boste lahko uživali v programu na Fő térju. Tudi letos obiskovalce pričakujejo z vikend brezplačnimi koncerti, priljubljeno Božičkovo in božičkovo hišo ter adventnim sejmom, ne manjkajo pa seveda niti gastronomske dobrote. Poleg teh v okrožju delujeta še dve brezplačni drsališči, na Fő tér in v skupnem območju tržnice Békásmegyerjégi.

Wamp Design Fair // Eifflova delavnica (1., 8., 15. december 2024)

V božičnem času imate kar tri priložnosti, 1., 8. in 15. decembra priložnost, da si ogledate sejme Wamp Design, se praznično razpoložite in poiščete darila. Prizorišče je Eifflova Műhelyház v X. okrožju, vstop je prost, dogodek pa psom prijazen!

Advent v Hegyvidéku // Városháza tér (1.-23. december 2024)

Letošnjega adventa na trgu Városháza v Hegyvidéju ne bo manjkal med domačini priljubljen sejem, ki je nepogrešljiv element prazničnih priprav, kjer poleg sprehodov, ogledov in degustacij ne bo manjkalo posebnih programi. Na stojnicah lahko tudi letos izbirate med različnimi izdelki ponudnikov, od božičnih okraskov, nakita do ročnih del, seveda pa vas čakajo kuhano vino, topel čaj in ulična hrana.

Božični sejem Gozsdu (6.–24. december 2024)

220 metrov dolga pasaža v osrčju zabaviščne četrti bo v letošnjem adventu ponovno odeta v božični sijaj, kjer tiste, ki bi se radi uglasili s praznikom, čaka množica rokodelskih izdelkov in spominkov sodobnih umetnikov. 6.-24. december. Božični sejem, ki je priljubljen med domačini in turisti, je odprt med

Božični sejem zelene tržnice // Tržna dvorana trga Klauzál (8., 15., 22. december 2024)

Največji notranji božični sejem v Budimpešti na Klauzál tér Vásárcsarnok! Prava skupnostna izkušnja, ki povezuje praznične priprave s trajnostjo. Obiskovalci lahko izbirajo med bogato izbiro ročno izdelanih daril, unikatnih dizajnerskih izdelkov, vintage zakladov in dobrot lokalnih proizvajalcev, čarobni programi in koncerti pa čakajo vso družino. Na sejmu bodo prisotni tudi številni razstavljavci, ki ustvarjajo v duhu okoljevarstva in zero waste, zato lahko tudi vi z nakupom podprete trajnost.

Sejem uporabnih umetnosti v okrožju Budimskega gradu (20.-22. december 2024)

Madžarsko tradicijo uporabne umetnosti obujajo na tridnevnem adventnem sejmu, ki se začne 20. decembra v palači De la Motte-Beer, kjer najdete prave zaklade. Izbirate lahko med umetniškimi deli priljubljenih oblikovalcev in nagrajenih oblikovalcev, med mojstrovinami domače industrijske umetnosti, hkrati pa boste imeli priložnost spoznati ustvarjalce predmetov in spoznati zgodovino umetniških del. Poleg tega so se lahko udeležili delavnic industrijskih umetnikov, organizirana pa je tudi razstava industrijske umetnosti.